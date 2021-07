I miliardari indiani affrontano Reuters in competizione per il dominio solare

2/2 © Reuters. Immagine del file: Mukesh Ambani, presidente e amministratore delegato di Reliance Industries, ha partecipato a un incontro tenutosi il 23 settembre 2017 presso la Pandit Deendayal University of Petroleum a Gandhinagar, in India. REUTERS/Amit Dave/File Photo



Autori: Sudarshan Varadhan e Nidhi Verma

Gli analisti del settore di Chennai (Reuters) hanno affermato che l’investimento di 10 miliardi di dollari del magnate indiano Mukesh Ambani nel settore delle energie rinnovabili potrebbe promuovere ulteriormente l’attuazione delle tariffe solari e innescare conflitti con miliardi di dollari.

Le due persone più ricche dell’India stanno lottando per essere in prima linea nel Primo Ministro Narendra Modi, un piano che mira a quadruplicare la capacità di energia verde del secondo paese più popoloso del mondo entro il 2030. Più di 450 gigawatt (GW).

La maggior parte di loro evita di operare negli spazi reciproci e la promozione delle energie rinnovabili promossa dall’ammiraglia di Ambani Reliance Industries e Adani Group sarà il confronto più avvincente tra loro.

Ambani, 64 anni, ha trasformato le attività petrolchimiche e tessili di proprietà della sua famiglia in un enorme impero che comprende telecomunicazioni e vendita al dettaglio. Adani, 59 anni, è un miliardario che si è fatto da sé, concentrato sulla generazione, trasmissione e distribuzione di energia e sulle operazioni portuali e aeroportuali.

I due miliardari e Modi provengono dal Gujarat, nell’India occidentale.

Ambani ha annunciato il mese scorso che costruirà 100 GW di capacità di generazione di energia solare nei prossimi nove anni. Ha detto che il suo team spenderà 10 miliardi di dollari nei prossimi tre anni per costruire impianti di produzione solare, impianti di accumulatori di energia, impianti di celle a combustibile e impianti di produzione di idrogeno verde.

Tre giorni dopo, Adani ha annunciato che la sua azienda di energia verde aumenterà di 5 GW all’anno durante questi dieci anni, mentre il livello attuale è di circa 3,5 GW.

Gli analisti hanno affermato che come parte degli ambiziosi obiettivi di energia verde dell’India, molte aziende hanno molto spazio per lo sviluppo, ma mentre le aziende cercano di superarsi a vicenda in una feroce guerra di offerte per vincere progetti, le tariffe potrebbero diminuire ulteriormente.

Il prezzo dell’energia solare in India è già il più basso al mondo ed è sceso sotto le 2 rupie indiane ($ 0,0269) per chilowattora nelle aste in Gujarat.

“Prevedo che entro il 2030 (i prezzi dell’elettricità solare) potrebbero raggiungere 1 rupia per chilowattora”, ha affermato Tim Buckley, direttore della ricerca sulla finanza energetica presso l’Institute of Energy Economics and Financial Analysis.

Reliance ha un record di interruzione delle attività dei concorrenti. Con smartphone e piani dati economici, la sua joint venture per le telecomunicazioni Jio ha sostituito i leader di mercato Vodafone (NASDAQ :) Idea e Bharti Airtel come il più grande operatore di telecomunicazioni dell’India entro cinque anni.

Il potere del carbone potrebbe diminuire

Sia Ambani che Adani hanno stabilito attività basate sui combustibili fossili. Reliance gestisce la più grande raffineria di petrolio del mondo a Jamnagar, Gujarat, e Adani è il più grande operatore del settore privato indiano di centrali termiche a carbone e il più grande commerciante di carbone del paese.

L’India è il terzo più grande produttore di gas serra al mondo. Gli analisti hanno affermato che, poiché i principali attori diventano verdi, la produzione di energia dal carbone potrebbe diminuire drasticamente.

Rishab Shrestha, analista senior della società di consulenza Wood Mackenzie, ha affermato di aspettarsi che la quota indiana di produzione di energia dal carbone scenda da oltre il 70% di oggi al 50% nei primi anni 2030.

“Prevediamo che entro il 2030 il costo di costruzione di una nuova centrale elettrica a carbone in India raggiungerà i 62 dollari USA/MWh, ovvero il 25% in più rispetto all’energia solare”, ha affermato Shrestha.

Adani non ha annunciato piani per la costruzione di nuove centrali termiche ed è improbabile che la sua azienda sia colpita dal costo relativamente elevato della produzione di energia a carbone.

Gli analisti hanno affermato che poiché gli investitori prestano maggiore attenzione all’impatto ambientale delle loro attività e prendono decisioni basate sui rating ESG, entrambi i gruppi stanno lavorando duramente per migliorare le loro qualifiche in materia di energia pulita.

Una delle principali attività di Adani, Adani Green Energy, attualmente domina il settore delle energie rinnovabili in India. Il prezzo delle sue azioni è salito di oltre il 156% nell’ultimo anno.

Ambani spera che Reliance raggiunga zero emissioni nette di carbonio entro il 2035, superando di gran lunga l’obiettivo del 2050 dei giganti petroliferi globali come Royal Dutch Shell (LON:) e BP (NYSE:).

“Reliance diventerà l’operatore energetico rinnovabile più affidabile del Paese nei prossimi due anni. Anche il suo punteggio ESG aumenterà, attirando così in modo significativo finanziamenti dai fondi ESG globali”, ha affermato Jefferies (NYSE:) in un rapporto Said.

Se entrambe le società raggiungeranno i loro obiettivi, la capacità installata solare target di 100 GW di Reliance sarà il doppio di quella di Adani e le due società insieme rappresenteranno un terzo di tutti gli obiettivi 2030 dell’India.

Barkley ha affermato che Adani è stato criticato per aver sviluppato miniere di carbone in Australia e aver condotto affari con entità che i gruppi per i diritti umani affermano di essere associate alle forze armate del Myanmar e che deve fare di più per ottenere un punteggio di sostenibilità migliore.

Il Gruppo Adani ha negato qualsiasi collegamento con l’esercito del Myanmar e ha affermato che potrebbe svalutare il suo investimento nei terminal portuali del Myanmar. Ha affermato che le miniere di carbone australiane hanno creato posti di lavoro per la popolazione locale e sono fondamentali per garantire la sicurezza energetica.

“I mercati finanziari sono agnostici nei confronti dell’ESG, quindi deve fare ciò che dice”, ha affermato Barkley.

(1 USD = 74.7725 rupie indiane)