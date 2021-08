I militari pagano l’università?

I soldati statunitensi possono partecipare a vari programmi governativi per pagare le spese del college: durante la scuola, durante il servizio e dopo il completamento del servizio. Di seguito è riportato un riepilogo dei programmi disponibili, a partire dagli studenti universitari attuali.

Punti chiave L’esercito americano ha molti piani per aiutare a pagare le spese del college.

Gli studenti delle scuole, il personale militare attivo, i riservisti e i veterani possono ricevere assistenza finanziaria.

Per gli attuali studenti universitari, il piano include il Reserve Officer Training Corps (ROTC), attivo in molti college e università.

Ogni dipartimento delle forze armate ha formulato un piano di assistenza alle lezioni militari per il proprio personale in servizio attivo.

I veterani possono ricevere benefici attraverso il Montgomery GI Act e il Post-9/11 GI Act.

Benessere militare per studenti universitari

Accademie di servizio

Ogni ramo delle forze armate statunitensi ha la propria accademia di servizio a livello universitario per formare i futuri ufficiali. Tutti questi college possono partecipare gratuitamente in cambio di promesse di servizio, ma sono molto competitivi nelle ammissioni. L’Accademia dell’aeronautica degli Stati Uniti si trova in Colorado. L’Accademia militare dell’esercito è l’Accademia militare di West Point a New York. La Marina e il Corpo dei Marines (che fanno parte della Marina) condividono l’Accademia Navale degli Stati Uniti nel Maryland. L’Accademia della Guardia Costiera degli Stati Uniti si trova nel Connecticut. Le informazioni sull’applicazione sono disponibili sui rispettivi siti Web.

Programma del corpo di addestramento degli ufficiali di riserva (ROTC)

Oltre alle loro accademie di servizio, l’Aeronautica, l’Esercito e la Marina (compreso il Corpo dei Marines) sponsorizzano anche i programmi dei corpi di addestramento degli ufficiali di riserva (ROTC) in molte accademie e università. Il programma ROTC offre borse di studio universitarie quadriennali per studenti qualificati che fanno domanda per la scuola superiore. Gli studenti che hanno già frequentato l’università possono richiedere una borsa di studio triennale o biennale, a seconda di quando prevedono di laurearsi.

La borsa di studio prevede tasse e contributi completi e un’indennità mensile per coprire altre spese. La borsa di studio ROTC richiede l’impegno a frequentare la formazione durante l’anno accademico e fornire servizi dopo la laurea.

La stessa Guardia Costiera non ha un programma ROTC, ma fornisce un programma di pre-commissioning per studenti universitari, che fornisce finanziamenti completi per le università fino a due anni.

Benefici universitari per militari attivi e riservisti

Assistenza per le lezioni militari

Il programma di assistenza alle lezioni militari del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti si applica ai membri in servizio attivo, alla Guardia Nazionale e alle forze di riserva che desiderano ricevere un’istruzione superiore durante le ore non lavorative. I veterani non sono ammissibili, anche se si qualificano per molti altri programmi, come descritto di seguito.

Il programma di assistenza alle lezioni militari pagherà fino al 100% delle tasse scolastiche e dei corsi specifici, con un limite di ore di credito di $ 250 per semestre, un limite di ore di credito trimestrale di $ 166 e un limite annuale di $ 4.500 (anche se a volte inferiore). Il limite annuale copre un anno fiscale dal 1 ottobre al 30 settembre e i fondi vengono pagati direttamente alla scuola. Il piano non include alloggio, libri o altre spese.

Per ottenere il finanziamento delle tasse scolastiche, il college o l’università devono essere accreditati da un’agenzia di accreditamento riconosciuta dal Dipartimento della Pubblica Istruzione degli Stati Uniti. Sono ammissibili anche le istituzioni biennali e quadriennali, nonché i corsi professionali/tecnici, i corsi post-laurea e l’apprendimento a distanza.Il Ministero della Pubblica Istruzione ha un ricercabile Database delle istituzioni accreditate Sul suo sito web.

Queste sono le linee guida di base stabilite dal Dipartimento della Difesa, ma ogni ramo del servizio ha i propri requisiti e modalità di applicazione, e in alcuni casi limiti di rimborso diversi. Tutti i dettagli possono essere trovati sul loro sito Web: aeronautica militare, esercito, Guardia Costiera, Marines,

Marina Militare.

Oltre al programma di assistenza alle tasse scolastiche, la Marina fornisce anche il Programma di istruzione universitaria marittima dell’Accademia navale (NCPACE) per pagare l’apprendimento indipendente ea distanza.

Alcuni dipendenti civili a tempo pieno del servizio possono anche beneficiare di programmi speciali di assistenza alle tasse scolastiche.

Ricorda, l’approvazione dell’assistenza universitaria non è automatica. I membri del servizio devono presentare domanda al centro educativo che servono ed essere accettati nel programma prima di registrarsi ai corsi o di avere diritto ai benefici.

Programma di ricarica dell’assistenza alle lezioni

Per aiutare il personale di servizio qualificato la cui retta non è interamente pagata dal Programma di assistenza alle tasse scolastiche, il Department of Veterans Affairs fornisce un programma di ricarica dell’assistenza alle tasse scolastiche che pagherà la differenza.

Per qualificarsi per la ricarica, i membri del servizio devono essere in servizio attivo per almeno due anni e soddisfare i requisiti di idoneità del Post 9/11 GI Act o Montgomery GI Act-Active Duty.

I membri del servizio devono prima richiedere l’assistenza per le tasse scolastiche, quindi compilare il modulo VA 22-1990 (“Richiesta di benefici educativi VA”, disponibile all’indirizzo Sito web del Department of Veterans Affairs) Richiedere i vantaggi della ricarica.

Si prega di notare che ricevere benefici aggiuntivi ridurrà l’importo dei benefici GI Bill che il personale di servizio sarà idoneo a ricevere in futuro: se desideri continuare gli studi dopo il pensionamento, tienilo a mente.

Riserva selezionata Montgomery GI Act (MGIB-SR)

Il programma Montgomery GI Bill-Selected Reserve (MGIB-SR) del Department of Veterans Affairs fornisce istruzione e addestramento alle guardie nazionali per i membri dell’aeronautica, dell’esercito, della guardia costiera, del corpo dei marine o della riserva della marina e della guardia nazionale e aerea dell’esercito Forza.

In circostanze limitate, i membri del servizio possono anche ricevere benefici dopo aver lasciato la riserva selezionata.

Attualmente, il beneficio massimo per il college o altra istruzione per un massimo di 36 mesi è di $ 384 al mese.

Vantaggi del college per i veterani

L’originale GI Bill of Rights ha inviato milioni di veterani della seconda guerra mondiale alle università negli anni ’40 e ’50. Da allora, generazioni di veterinari hanno beneficiato del programma e dei suoi successori.

Ci sono più versioni del GI Act oggi:

Il Montgomery GI Act Selected Reserve (MGIB-SR) di cui sopra

Montgomery GI Act-Active Duty (MGIB-AD)

Legge GI dopo l’11 settembre

Ancora in attuazione è il Forever GI Act (noto anche come Harry W. Colmery Veterans Education Assistance Act), che amplia ulteriormente molti vantaggi.

I veterani congedati con onore possono beneficiare del Montgomery GI Act-Active Duty o Post 9/11 GI Act. Il Department of Veterans Affairs ha sottolineato che i veterani che possono partecipare a più periodi di servizio devono sceglierne uno e la loro decisione è irrevocabile. (Il sito web di VA fornisce una tabella di confronto per aiutare a guidare questa decisione.)

Tuttavia, una recente sentenza del tribunale ha affermato che i veterinari idonei non devono scegliere tra le due proposte di legge. Se la decisione viene stabilita, ai veterani idonei può essere consentito di ricevere fino a 36 mesi di benefici da una fattura GI e quindi utilizzare un’altra fattura GI per ricevere ulteriori mesi di benefici. La decisione è in attesa di un possibile ricorso da parte di VA, quindi restate sintonizzati.

importante Nella sua sentenza Rudisill v. McDonough dell’8 luglio 2021, la Corte d’appello degli Stati Uniti per il circuito federale ha stabilito che alcuni veterani possono beneficiare sia del Montgomery GI Act-Active Duty Tax che del Post-9/11 Geographical Indication Act . Il governo può ancora impugnare la decisione.

Montgomery GI Act-Active Duty (MGIB-AD)

Per ottenere finanziamenti per il college attraverso il Montgomery GI Bill-Active Duty (MGIB-AD), i veterani devono aver scontato almeno due anni in un determinato periodo di tempo e soddisfare altri criteri Elencato sul sito web di VANella maggior parte dei casi, devono anche pagare un totale di $ 1.200 per il programma educativo durante il loro servizio.

Se soddisfano le condizioni, possono ricevere aiuti finanziari universitari per un massimo di 36 mesi. A partire da ottobre 2020, il beneficio mensile massimo per gli studenti a tempo pieno è di 2.122 USD al mese, per un totale di tre anni di 76.392 USD.

Legge GI dopo l’11 settembre

Il GI Act post 9/11 si rivolge specificamente ai veterani che hanno prestato servizio a partire dall’11 settembre 2001. In base alla durata dei veterani di servizio, attualmente pagherà fino al 100% delle tasse scolastiche e delle tasse dei college e delle università pubbliche e soprattutto delle scuole private e straniere per un totale di $ 26,042.81 per anno accademico, per un totale di 36 mesi. Inoltre, gli studenti possono beneficiare di indennità di alloggio e indennità per libri e forniture.

Fornire più fonti di assistenza universitaria per militari in servizio attivo e veterani

Oltre ai programmi speciali sopra menzionati, i militari in servizio attivo e i veterani possono ricevere lo stesso tipo di aiuto finanziario di qualsiasi altro studente.Questi includono Borse di studio, Prestiti federali agevolati e non agevolati per studentiE programmi federali di studio/lavoro.

Possono inoltre beneficiare di numerose borse di studio nazionali, istituzionali e private, alcune delle quali specifiche per militari in servizio ed ex militari.

Per richiedere un aiuto finanziario, i potenziali studenti devono compilare Domanda gratuita per l’aiuto federale agli studenti (FAFSA)Il governo federale e altri distributori di aiuti utilizzano FAFSA per determinare l’idoneità degli studenti in base alle risorse finanziarie degli studenti. Ai fini della FAFSA, il personale militare è considerato “studente indipendente”, il che significa che non deve fornire informazioni sulla situazione finanziaria dei suoi genitori.

Sono ammessi anche militari in servizio attivo e veterani Vantaggi speciali del prestito studentesco e opzioni di rimborso Non disponibile per altri mutuatari.