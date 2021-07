I ministri britannici sono accusati di “eludere” difficili compromessi negli accordi commerciali post-Brexit

Il capo del comitato indipendente per il commercio e l’agricoltura del governo ha affermato che i ministri stanno “evitando” i difficili compromessi necessari per proteggere l’ambiente e gli standard agricoli britannici quando si firmano accordi commerciali internazionali.

L’intervento di Tim Smith è arrivato quando il governo non ha risposto ai risultati della sua squadra annunciati a marzo prima dell’aggiornamento del parlamento estivo giovedì. Il rapporto è stato commissionato dai ministri per alleviare le preoccupazioni che l’accordo commerciale post-Brexit porterà a standard più bassi.

Dopo che più di un milione di persone hanno firmato una petizione per chiedere la protezione legale degli standard alimentari britannici, Smith ha guidato il team di 15 membri, affermando che la mancata risposta alle raccomandazioni del comitato ha sollevato preoccupazioni.

“Gli agricoltori e coloro che contribuiscono ai lavori del comitato avranno il diritto di pensare che se [the government is] Se non rispondono, ritorneranno alla promessa fatta quando è stato istituito il comitato”, ha detto.

“I continui ritardi mostrano che le persone continuano a tendere ad evitare alcuni compromessi difficili che devono essere risolti”, ha affermato Smith, che è stato a capo della Food Standards Agency e direttore della qualità del gruppo presso Tesco.

I fatti hanno dimostrato che la politica commerciale indipendente della Gran Bretagna dopo la Brexit ha causato grandi controversie. La National Farmers Union ha avvertito che l’accordo commerciale firmato con l’Australia a giugno potrebbe portare a una “morte lenta” nelle aree rurali, poiché gli agricoltori britannici sono stati indeboliti dai prodotti di bassa qualità importati dall’Australia.

Il primo ministro britannico Boris Johnson e il presidente della NFU Minette Batters visitano la Longstone Moor Farm nel Derbyshire © John Cottle/NFU

Il presidente della NFU Minette Batters ha affermato che la risposta del governo al rapporto del comitato è “critica” perché sta negoziando attivamente nuovi accordi, incluso un accordo con la Nuova Zelanda che sarà raggiunto quest’anno.

“se non c’è [respond] Imminente – o posticipato a cadere – invia un chiaro messaggio che non hanno sviluppato una strategia globale per il commercio alimentare e agricolo durante i negoziati”, ha affermato.

I funzionari hanno affermato che il governo potrebbe rispondere a settembre, sei mesi dopo la pausa estiva del parlamento.

Il ministro del Commercio Liz Truss ha dichiarato all’istituzione del comitato che saranno prese in considerazione politiche per “garantire che gli agricoltori britannici non affronteranno la concorrenza sleale e che il loro benessere animale e gli standard di produzione non saranno compromessi”.

Tuttavia, il governo ha bloccato tutti gli sforzi dei membri del Congresso e dei gruppi di pressione per mantenere le garanzie legali per gli standard, sollevando dubbi sul fatto che il governo intenda ascoltare attentamente le raccomandazioni del comitato.

Anche altri due membri del comitato hanno espresso preoccupazione per la lenta risposta del governo, avvertendo che potrebbe perdere il sostegno pubblico per la sua agenda di politica commerciale internazionale.

Andrew Oppi, direttore del settore alimentare e sostenibilità presso la British Retail Association, ha affermato che l’organizzazione è “delusa” dall’incapacità del governo di agire sul rapporto. “Riteniamo che fornisca ai consumatori britannici i vantaggi del libero scambio, garantendo al contempo che gli agricoltori britannici su cui si affidano trovino il giusto equilibrio in condizioni di parità”, ha affermato.

Caroline Drummond, amministratore delegato del gruppo di pressione per l’agricoltura sostenibile Leaf, ha affermato che il governo deve rispondere al rapporto “il prima possibile” per mantenere la fiducia del pubblico.

“L’opportunità ora è che il governo sviluppi un nuovo modello basato sulla fiducia e l’ambizione, che collabori con le ONG, l’industria e gli ambientalisti per sviluppare accordi commerciali che mantengano il sostegno pubblico e proteggano [the] L’integrità dei nostri agricoltori”, ha affermato.

Il governo ha dichiarato che sta “attentamente” considerando le raccomandazioni del rapporto della commissione, aggiungendo: “La nostra risposta chiarirà come il nostro obiettivo è cogliere le enormi opportunità che il Regno Unito ha ora come nazione commerciale indipendente, insistendo anche sul impegno a mantenere e proteggere il Regno Unito. Elevati standard di sicurezza alimentare agricola.”

Segnalazione aggiuntiva di Jim Pickard