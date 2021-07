I ministri considerano il mantenimento di alcune misure contro il Covid in Inghilterra dopo il 19 luglio

I ministri stanno studiando il mantenimento di alcune misure limitate sul coronavirus in Inghilterra, inclusa l’opzione di fornire agli organizzatori di eventi su larga scala per consentire ai partecipanti di insistere nel dimostrare di essere liberi dal virus, perché le infezioni sono aumentate di nuovo, ma il ricovero è ancora lontano dietro a.

Il nuovo ministro della Salute Sajid Javid ha detto lunedì ai parlamentari che il Paese deve “Impara a vivere“Perché si è rifiutato di promettere di revocare tutte le restanti restrizioni il 19 luglio.

Funzionari vicini alla discussione hanno affermato che alcune misure potrebbero diventare una caratteristica della vita. Ciò può includere la possibilità per gli organizzatori di eventi come festival e teatri di richiedere certificati Covid-19 sulla base delle applicazioni esistenti del SSN in modo che i possessori di biglietti possano dimostrare di aver ricevuto un doppio colpo o di essere risultati negativi di recente.

“In ogni caso, dobbiamo farlo per promuovere i viaggi internazionali”, ha affermato una persona vicina alla discussione, aggiungendo che se emerge una nuova importante variante della malattia, il nuovo certificato potrebbe diventare obbligatorio.

Dopo che il 19 luglio il primo ministro Boris Johnson ha dichiarato che il paese era “molto probabile” per “tornare a quasi prima della pandemia di COVID-19”, Javid e il cancelliere dello scacchiere britannico Rishi Sunak hanno lavorato insieme. liberalizzazione possibile.

Tuttavia, se alcune restrizioni dureranno più a lungo del cosiddetto “Freedom Day”, Johnson dovrà combattere la sua turbolenta fazione di parlamentari, ha dichiarato al Financial Times il vicepresidente del Covid Recovery Group Steve Baker: “Molti del settore alberghiero non lo faranno. sopravvivere fino a quando le restrizioni sul distanziamento sociale non verranno revocate… Anche con questi regolamenti, gran parte della nostra economia è ancora gravemente ostacolata”.

Ha aggiunto che il governo dovrebbe “abolire completamente i regolamenti e fidarsi del buon senso delle persone, perché l’altra opzione è un nuovo modo di vivere e tutti noi ci preoccupiamo costantemente di quanto siamo lontani gli uni dagli altri”.

Oltre alla certificazione Covid, potrebbero continuare a esistere mascherine volontarie e i ministri stanno valutando se debbano continuare ad essere obbligatorie in determinate circostanze, come sui trasporti pubblici.

Il ministro del Gabinetto, Michael Gove, sta preparando i rapporti sul distanziamento sociale e la certificazione Covid, che usciranno prima del 19 luglio.

Ma alcuni scienziati e leader sanitari sono a disagio per la data di riapertura pianificata, perché gli ultimi dati mostrano che il numero di infezioni in tutto il Regno Unito è aumentato drasticamente, aumentando di quasi il 73% in una settimana, mentre il numero di ricoveri è aumentato solo del 10,7 %.

Martin McKee, professore di sanità pubblica europea presso la London School of Hygiene and Tropical Medicine, ha accusato Javid di essere “arrogante” e ha avvertito che “a meno che le circostanze non cambino e l’aumento dei casi non si inverta, sarà difficile vedere la rimozione di tutti restrizioni. [on July 19]”.

Ha aggiunto che anche se le regole vengono abolite, “dubito che poche persone crederanno che questo paese diventerà più sicuro da un giorno all’altro”.

Tuttavia, Andrew Hayward, professore di epidemiologia delle malattie infettive e membro del comitato Sage del governo, ha espresso un parere più positivo, affermando che, dato l’aumento dell’integrazione sociale, la copertura vaccinale incompleta e l’alto livello di contagiosità del virus, il numero di casi La rapida crescita “non sorprende”. La variante Delta dominante.

Ha aggiunto che la riduzione dei tassi di ospedalizzazione significa che è “improbabile” che la terza ondata renda il servizio sanitario nazionale così nervoso e causi tanti morti come l’ondata precedente.

“Ho motivo di credere che la situazione non si deteriorerà abbastanza nelle prossime settimane da ribaltare il piano per allentare le restrizioni il 19 luglio”, ha affermato.

Tuttavia, Steven Riley, professore di dinamica delle malattie infettive presso l’Imperial College di Londra e membro del SPI-M Sage Modeling Subcommittee, ha avvertito che potrebbe esserci una “coda lunga” nell’aumento dei casi e dei ricoveri, che potrebbe essere correlato ai piani del governo. per sbloccare la sera di luglio.

Riley ha aggiunto che il numero di ricoveri continuerà ad aumentare nelle prossime settimane, sebbene rallentato dall’aumento della copertura vaccinale, ma ha affermato che non è ancora chiaro quanta pressione verrà esercitata sul SSN per essere considerato accettabile.

Saffron Cordery, vice amministratore delegato di NHS Providers, che rappresenta l’ospedale, ha affermato che sebbene ci siano ancora incertezze nel corso della pandemia, ci sono segnali positivi che il legame tra casi e ricoveri sia stato ora notevolmente indebolito.

Ha detto che questo era chiaramente “per il conforto del governo che [reopening on July 19] Se non è privo di rischi, potrebbe essere un rischio gestibile.” Se la capacità del SSN di curare tutti i pazienti Covid è l’unica misura, questa “potrebbe essere una valutazione equa”.

Tuttavia, ha avvertito che la pressione sul sistema sanitario è molto maggiore poiché cerca di ripristinare i servizi che sono stati rinviati o annullati durante il picco della pandemia.

Danny Bryden, vice preside della School of Intensive Care Medicine, ha affermato che rispetto all’inizio della pandemia, lei e i suoi colleghi hanno visto molti meno pazienti Covid nel reparto di terapia intensiva, “soprattutto sotto stress. Grande gennaio”.

Tuttavia, ha avvertito che coloro che non sono stati vaccinati devono essere vaccinati per garantire che l’unità di terapia intensiva non sia sopraffatta quando il paese si apre, e ha sottolineato che i tassi di vaccinazione in alcune aree del paese sono ancora preoccupanti.