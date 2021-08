I ministri degli esteri sauditi e iraniani partecipano al vertice regionale

Sabato, alti funzionari dell’Arabia Saudita e dell’Iran hanno partecipato insieme a un vertice regionale per la prima volta in più di cinque anni mentre stanno intensificando gli sforzi per allentare le tensioni in Medio Oriente.

I ministri degli esteri dei due paesi hanno interrotto le relazioni diplomatiche all’inizio del 2016. Si sono riuniti a Baghdad per un incontro apparentemente per ottenere il sostegno per l’Iraq. Ma è anche visto come un importante barometro degli sforzi per alleviare le crescenti ostilità durante la presidenza di Donald Trump.

Altri leader e funzionari presenti all’incontro includevano leader e funzionari della Turchia e degli Emirati Arabi Uniti, i due paesi le cui relazioni sono state particolarmente cattive negli ultimi anni, e i capi di due paesi ostili, Qatar ed Egitto.

All’incontro ha partecipato anche il presidente francese Emmanuel Macron, che ha sostenuto la presidenza dell’incontro da parte del primo ministro iracheno Mustafa Kadimi.

“Questo è il primo passo, non qualcosa che possa risolvere da solo il problema dell’Iraq o il problema del Medio Oriente”, ha detto un alto funzionario iracheno al Financial Times prima dell’incontro. “Questo per consentire alle persone di sedersi attorno al tavolo e creare un’atmosfera in cui le conversazioni possono svolgersi. Quindi potremmo essere in grado di alzare l’asticella nelle riunioni successive”.

La decisione di Trump nel 2018 di ritirare unilateralmente gli Stati Uniti dall’accordo nucleare firmato dall’Iran e dalle potenze mondiali e imporre ondate di severe sanzioni alla Repubblica islamica, intensificando le relazioni a lungo termine tra Teheran e i suoi rivali del Golfo Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti C’è ostilità, quest’ultimo sostiene Trump.

Ma funzionari e analisti arabi affermano che l’elezione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, insieme all’impatto economico della pandemia di coronavirus, ha indotto i leader regionali a riaggiustare le loro politiche estere e a prestare maggiore attenzione alle questioni interne.

Cinque anni fa, nelle proteste innescate dall’esecuzione di un sacerdote sciita di alto rango in Arabia Saudita, l’ambasciata saudita in Iran è stata saccheggiata e Riyadh e Teheran hanno interrotto le relazioni diplomatiche.

Dopo che Riyadh ha sostenuto la campagna di “massima pressione” di Trump sull’Iran, l’ostilità tra i due si è intensificata. Nel settembre 2019, funzionari statunitensi e sauditi hanno accusato Teheran di aver lanciato attacchi missilistici e droni contro le infrastrutture petrolifere saudite, causando l’interruzione temporanea della produzione di petrolio greggio.

Ma le misure per allentare le tensioni tra i nemici sono iniziate ad aprile, quando l’Iraq ha ospitato colloqui segreti tra funzionari sauditi e iraniani.

I funzionari hanno affermato che la riconciliazione è stata temporanea e che i colloqui si sono concentrati sui sei anni di guerra civile in Yemen che i ribelli Houthi sostenuti dall’Iran hanno combattuto nello Yemen.

L’Arabia Saudita guida una coalizione araba che è intervenuta militarmente nel conflitto nel 2015 per contrastare le forze Houthi. Riyadh ha accusato Teheran di aver fornito armi ai ribelli, compresi missili e droni lanciati nel Paese.

Ma il diplomatico ha affermato che il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman (Mohammed bin Salman) è il governante quotidiano del paese ed è diventato più serio nel ritirarsi dalla guerra a causa delle sue ambizioni di modernizzare il paese e ridurre la dipendenza dal petrolio. Piano ambizioso.

Nel gennaio di quest’anno, il principe Mohammed ha anche promosso la decisione di revocare l’embargo regionale imposto da Riyadh e dai suoi alleati al Qatar per più di tre anni, disputa che ha portato l’asse Arabia Saudita-Emirati Arabi Uniti-Egitto-Bahrain in conflitto con il Qatar- Alleanza turca.

Gli analisti hanno affermato che dopo che Biden ha promesso di rivalutare le relazioni tra Stati Uniti e Arabia Saudita e ha criticato l’omicidio di Jamal Khashoggi da parte di agenti sauditi nel 2018, il principe Mohammed spera di ottenere una certa credibilità a Washington, in parte a causa della revoca dell’embargo.

Biden ha anche promesso che se Teheran riprenderà il pieno rispetto dell’accordo, si unirà all’accordo e solleverà le sanzioni, annullando così la decisione di Trump di abbandonare l’accordo nucleare.

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi, un ecclesiastico intransigente che si è insediato questo mese, ha affermato che continuerà i negoziati per ripristinare l’accordo. Ma ha lasciato intendere che le questioni regionali diventeranno il fulcro della sua politica estera e ha promesso di tendere una “mano di amicizia” ai vicini dell’Iran.

Tuttavia, gli analisti avvertono che qualsiasi cambiamento è guidato dal pragmatismo e rimane fragile.

“C’è questo tipo di riconciliazione e di allentamento della situazione. Ma siamo ancora nei primi cinque minuti e tutto ciò che potrebbe distruggerlo può accadere”, ha affermato Abdulkhaleq Abdulla, professore di scienze politiche negli Emirati Arabi Uniti. “Questo è promettente, ma dovremmo essere cauti e non saltare alla conclusione che la regione non abbia tutti questi profondi problemi storici”.