I ministri del commercio di Stati Uniti e Canada esprimono preoccupazione per l’industria energetica messicana Reuters

Ng ha dichiarato in una conferenza stampa che giovedì discuterà dei cambiamenti nel settore energetico messicano con il ministro dell’Energia messicano. Il suo ufficio ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che Ng ha ribadito la “continua preoccupazione” del Canada per l’ambiente degli investimenti nelle industrie energetiche e minerarie del Messico.

Dai ha detto ai giornalisti in una conferenza stampa congiunta che gli Stati Uniti stanno prestando molta attenzione alla politica energetica del governo messicano e sollevando preoccupazioni, ma non hanno approfondito.

CITTÀ DEL MESSICO (Reuters) – La rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Katherine Tai e il ministro per il commercio canadese Mary Ng hanno dichiarato mercoledì di aver espresso preoccupazione per le politiche energetiche e di investimento del Messico durante un incontro faccia a faccia con il rappresentante per il commercio messicano Tatiana Clouthier.

© Reuters.Katherine Tai, rappresentante commerciale degli Stati Uniti, Tatiana Clouthier, ministro dell’economia messicano, e Mary Ng, ministro delle piccole imprese, della promozione delle esportazioni e del commercio internazionale del Canada, hanno partecipato all’evento per commemorare il primo anniversario dell’entrata in vigore dell’accordo commerciale

