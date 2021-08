I molteplici raduni di Ronaldo del Manchester United fanno salire i prezzi delle azioni

Video di Reuters

Correzione: correggere il titolo e le prime due righe per chiarire che Bumblebee è “Asian Bumblebee” e non “Asian Bumblebee” o “Murder Bumblebee”. Quando l’apicoltore francese Denis Jaffré ha perso 35 alveari a causa dell’invasione dell’Asian Hornet, sapeva di dover agire in fretta. Il calabrone asiatico non ha predatori naturali e può mangiare un intero alveare in poche ore. Hanno distrutto la colonia di api in tutta Europa. Jaffré ha perso il suo alveare in Bretagna nel 2016. “Ho pensato tra me e me, devo trovare una soluzione a tutti i costi. Ci penserò anche di notte. Sono abituato a mettere una matita e un pezzo di carta sul comodino e a scrivere tutti i pensieri che ho perché l’ho perso anno. Metà dell’orticaria, mi fa male profondamente. Questo è un disastro.” Jaffré ha inventato una trappola a senso unico come una nassa per aragoste per catturare le vespe. Si ritiene che le vespe siano state spedite dalla Cina alla Francia nel 2004 attraverso ceramica. I bombi entrano attraverso l’imbuto e non possono uscire, mentre gli insetti più piccoli, comprese le api, possono scappare attraverso piccoli fori. Originariamente realizzato con scatole di vino in legno e rete metallica, ora è stampato in 3D in plastica. Jaffré ha ricevuto il French Inventor Award nel 2018 e ha iniziato la produzione in serie di trappole, impiegando 6 lavoratori. La domanda era così alta che ha dovuto sospendere l’accettazione degli ordini. L’apicoltore Christian Pettit è stato uno dei primi a provare un prototipo. Scelgono il menu, catturano un’ape, poi volano via con essa, poi la tagliano a pezzetti e la mettono in un piccolo cespuglio tranquillo. “Jaffré ha anche ripulito i nidi di calabroni da case e giardini, ma ha affermato che sebbene possa prevenire gravi incidenti, ha scarso effetto sulla prevenzione della diffusione. Ha affermato che l’unico modo per contrastare questa minaccia è utilizzare il sostegno del governo locale per diffondere in tutto il paese Effettuare trappole sistematiche.

