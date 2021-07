I negoziati dell’OPEC sono in stallo a causa dell’aumento della produzione di petrolio

L’OPEC e i suoi alleati non sono riusciti a raggiungere un accordo sull’aumento della produzione di petrolio venerdì perché i negoziati sono stati bloccati per il secondo giorno consecutivo e gli Emirati Arabi Uniti si sono ancora opposti a un accordo che non ha affrontato i propri obiettivi di produzione.

Con i prezzi del petrolio che si avvicinano al livello più alto degli ultimi tre anni, circa 76 dollari al barile, e mentre l’economia globale si riprende dal colpo iniziale della pandemia, la Casa Bianca ha sottolineato l’impatto del continuo rimbalzo sugli automobilisti americani.

Il gruppo OPEC+ ha dichiarato che riconvocherà l’incontro in videoconferenza lunedì alle 15, ora di Vienna, alla luce delle crescenti preoccupazioni sull’inflazione nell’intero mercato, l’incontro potrebbe essere seguito da vicino.

Helima Croft della Royal Bank of Canada Capital Markets ha dichiarato: “I prossimi giorni potrebbero mostrare quanto capitale diplomatico la Casa Bianca spera di fornire per impedire l’aumento dei prezzi del petrolio”, ha risposto avvertendo che se il gruppo non può accettare di aumentare la produzione, il petrolio greggio potrebbe salire sul mercato.

Arabia Saudita e Russia hanno proposto con cautela di aumentare la produzione di 400.000 barili al mese da agosto a dicembre, e altri paesi generalmente lo sostengono. Cercano inoltre di estendere l’accordo di fornitura tra l’OPEC e i paesi produttori di petrolio in scadenza ad aprile del prossimo anno e alla seconda metà del 2022.

Ma da giovedì, gli Emirati Arabi Uniti si sono opposti all’estensione di qualsiasi accordo senza rivalutare la propria allocazione della produzione, affermando che la sua quota fissata nell’ambito dell’accordo di riduzione della produzione originale – al culmine della crisi del coronavirus nell’aprile 2020 – non ha considerato la sua capacità massima di produzione .

I funzionari degli Emirati Arabi Uniti credono in privato di essere tenuti a tagliare proporzionalmente più reddito di produzione rispetto all’Arabia Saudita, il che espone la crescente tensione tra i due tradizionali alleati del Golfo.

Croft ha aggiunto: “72 ore fa, la rottura della linea di base di produzione utilizzata per tagliare l’offerta e il rischio più ampio che gli Emirati Arabi Uniti potessero lasciare l’OPEC sembrava inimmaginabile. “Ha detto che gli Emirati Arabi Uniti hanno lanciato il suo benchmark del petrolio greggio all’inizio di quest’anno. Successivamente, il è stato promosso l’aumento della produzione. “Qualcuno vuole sapere se [that was when] Lo stampo è stato gettato”, ha detto Croft.

Poiché alcune delle più grandi compagnie petrolifere quotate del mondo si sono ritirate dal business dei combustibili fossili, Sultan JaberIl capo dell’Abu Dhabi National Oil Company non si è scusato per aver ampliato la capacità di produzione degli Emirati Arabi Uniti.

“Non lasceremo andare nessuna opportunità”, ha detto in un’intervista al Financial Times. “Stiamo continuando il nostro piano di esplorazione per determinare le riserve accertate e aumentare la produzione”.

Mentre le discussioni tra i ministri si sono trascinate fino a venerdì, aumentando la possibilità di ulteriori aumenti dei prezzi del petrolio, la Casa Bianca ha dichiarato di essere “assolutamente” preoccupata di avere un effetto a catena sui normali consumatori americani alle stazioni di servizio.

I commercianti si sono chiesti se l’aumento relativamente modesto proposto della produzione sarebbe stato sufficiente per fermare i prezzi dal continuare a salire e alleviare i timori per l’inflazione. Ma se i negoziati di lunedì non riescono a raggiungere un accordo e la produzione non aumenta, potrebbe spingerli più in alto.

L’anno scorso il gruppo OPEC+ ha firmato un accordo record di riduzione della produzione di 10 milioni di barili/giorno per compensare il crollo della domanda di petrolio causato dal blocco del governo e dal divieto di viaggio per frenare la diffusione del coronavirus.

Da allora, i produttori hanno gradualmente rilasciato più petrolio sul mercato e l’attuale taglio della produzione è leggermente inferiore a 6 milioni di barili al giorno, poiché cercano di bilanciare il rimbalzo della domanda di petrolio con l’incertezza in corso associata al virus.

I rappresentanti dell’OPEC sono preoccupati per la diffusione delle varianti di Covid-19 in tutto il mondo e allo stesso tempo prestano molta attenzione al rimbalzo della produzione iraniana, mentre continuano a negoziare con gli Stati Uniti per revocare le sanzioni sulle sue esportazioni.

Alcuni analisti ritengono che l’Arabia Saudita voglia prezzi più alti per aumentare le entrate del tesoro del governo e incoraggiare maggiori investimenti a lungo termine nel settore, preoccupando che il mercato possa affrontare carenze nei prossimi anni.

L’Arabia Saudita non vuole vedere una vera carenza che potrebbe innescare un forte aumento dei prezzi, credendo che accelererà la sua transizione alle energie rinnovabili mentre è ancora fortemente dipendente dai ricavi del petrolio.

La recente scissione ha anche sollevato interrogativi sul rapporto tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, che è stata a lungo una delle alleanze più potenti all’interno dell’OPEC. Quando nel 2016 è stato istituito il più ampio gruppo OPEC+, è stata introdotta la Russia, che probabilmente l’ha indebolita.

L’anno scorso, anche se il principe Abdulaziz bin Salman, ministro dell’Energia dell’Arabia Saudita, sedeva accanto al ministro dell’Energia degli Emirati Arabi Uniti Suhail Al Mazrouei, ha comunque penalizzato alcuni Stati membri per aver superato le quote obiettivo perché sapeva che le sue controparti del Golfo sono tra i paesi che hanno aumento della produzione.

Bill Fallon Price, osservatore e analista di lungo termine dell’OPEC di Enverus, ha affermato che alcune delle tensioni nelle relazioni tra Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita potrebbero estendersi oltre le diverse opinioni sull’accordo OPEC+. “Anche se rimangono in stretto contatto, non penso che abbiano più esattamente gli stessi interessi strategici e potrebbero non voler essere così strettamente collegati”, ha detto Farren-Price.

“Penso che mentre rafforzano i loro legami con l’Occidente, e quando credono che la loro politica petrolifera a lungo termine sia più volta a massimizzare la produzione prima che la domanda raggiunga il picco, non c’è molto interesse a collegarsi con gruppi che controllano la produzione di petrolio”.

Rapporto aggiuntivo di Lauren Fedor