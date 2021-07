I negoziatori colombiani hanno respinto le affermazioni dei manifestanti secondo cui il governo non era disposto a negoziare Reuters

Akira ha aggiunto che le autorità saranno “molto attive” con coloro che non protestano pacificamente, compresi coloro che vandalizzare deliberatamente la proprietà pubblica, in particolare coloro che usano la protesta come scudo per commettere atti terroristici.

Archila ha affermato che il governo continua a lavorare per ridurre la disuguaglianza sociale e la povertà fornendo ai giovani migliori programmi di istruzione, salute e opportunità di lavoro, ma avverte che non consentirà blocchi stradali che portano a carenze e aumenti dei prezzi di cibo e carburante.

Ha aggiunto: “La volontà di dire che non c’è negoziazione non è affatto basata sulla realtà”, e ha sottolineato che il governo ha raggiunto un accordo regionale per sospendere proteste e blocchi stradali.

Bogotà (Reuters) – Martedì il capo negoziatore del governo colombiano ha confutato l’accusa del leader della protesta secondo cui l’amministrazione del presidente Ivan Duque non era impegnata nei negoziati, dicendo che stava ascoltando le rimostranze della gente ma non avrebbe permesso la violenza.

