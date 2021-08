I Paesi Bassi lottano per far fronte alle conseguenze sociali dell’impennata dei prezzi delle case

I prezzi delle case in molte delle principali economie stanno aumentando.Questo serie FT Scopri se questi aumenti sono sostenibili.

Joan Kelderman, un’operatrice di call center olandese, ha appreso per esperienza personale gli svantaggi dell’aumento dei prezzi delle case in Europa: il suo padrone di casa sta cercando di demolire la sua casa in affitto a basso costo per costruire nuovi complessi residenziali e commerciali.

Le autorità locali di Zaandam, una piccola cittadina a poche miglia a nord di Amsterdam, hanno affermato che il piano costruirà più di 530 nuove case, il 30% delle quali saranno alloggi sociali; circa la metà sarà venduta o affittata a prezzi di mercato.

Ma l’ex infermiera di 57 anni l’ha definita “gentrificazione” dopo che lei e altri residenti hanno ricevuto un’indennità di trasloco di 6.500 euro e gli è stato detto di andarsene. “Hanno detto che dovevamo trovare un altro posto dove vivere, ma non c’era niente”, ha detto. “Anche se troviamo qualcosa, sarà più piccolo, più costoso e più lontano.”

Il mercato immobiliare olandese è diventato un problema politico urgente. Nell’anno fino a giugno, il prezzo delle case esistenti nei Paesi Bassi è aumentato del 14,6%, il livello più alto degli ultimi 20 anni e uno dei prezzi più alti nell’Unione europea.

Gli economisti di ABN Amro stimano che il numero di case nei Paesi Bassi sia 330.000 in meno del necessario e che nei prossimi dieci anni dovrebbe essere costruito un altro milione per colmare il divario. Le persone a basso reddito di solito devono aspettare più di 15 anni per ottenere un alloggio sociale e il numero di senzatetto è raddoppiato nell’ultimo decennio.

Kelderman e dozzine dei suoi inquilini hanno recentemente marciato contro l’ufficio del sindaco locale per contrastare il piano di demolizione di 122 alloggi sociali per persone a basso reddito o disabili. Ha detto che sfideranno queste proposte in tribunale.

[Housing] È una questione politica, ne è passato di tempo

Non sono soli, il disagio sociale per i costi della casa è in aumento in tutta Europa. I manifestanti in Spagna sono scesi in piazza a marzo, chiedendo costi abitativi più equi. Il mese scorso il governo svedese è stato ribaltato per la sua proposta di rimuovere il tetto degli affitti. A settembre, i residenti di Berlino voteranno se espropriare 240.000 proprietà dai grandi proprietari commerciali.

Secondo i dati Eurostat, nei tre mesi fino a marzo, i prezzi delle case nell’UE sono aumentati del 6,1% su base annua, il tasso di crescita più rapido degli ultimi 13 anni, e un aumento del 30% dal 2010. Nello stesso periodo, i costi di locazione sono aumentati di oltre il 15%.

Come il resto d’Europa, il mercato immobiliare olandese ha subito un brusco calo dopo la crisi bancaria globale del 2008 e la crisi del debito dell’Eurozona del 2012. Ma da quando la Banca centrale europea ha tagliato i tassi di interesse a valori negativi sette anni fa, i prezzi degli immobili residenziali sono rimbalzati fortemente, abbassando così i costi dei mutui. Dall’inizio della pandemia di coronavirus, ulteriori misure di stimolo hanno alimentato la prosperità.

Sebbene i costi delle abitazioni siano una delle maggiori preoccupazioni espresse dal pubblico durante la recente revisione strategica della BCE, la sua presidente Christine Lagarde (Christine Lagarde) Dillo ai tempi finanziari Il mese scorso, ha ritenuto che non vi fosse il rischio di una bolla “in media in tutta l’area dell’euro”. Tuttavia, la Banca centrale europea ha deciso di includere il costo delle abitazioni di proprietà nel suo principale indicatore di inflazione utilizzato per calibrare i tassi di interesse, anche se si prevede che ciò richiederà diversi anni per avere effetto.

La Banca dei Paesi Bassi ha dichiarato che alti livelli di debito delle famiglie sono “uno dei principali rischi sistemici nei Paesi Bassi”; mira a “garantire che il settore finanziario abbia una forza sufficiente per assorbire le conseguenze di un mercato immobiliare depresso”. Introduce una norma che obbliga le banche ad aumentare il rischio dei mutui di 5 miliardi di euro di capitale da gennaio.

Economia di Oxford lo scorso mese I Paesi Bassi sono elencati come il mercato immobiliare più rischioso tra tutte le economie avanzate, perché i prezzi delle case sono superiori del 14,3% rispetto alla tendenza a lungo termine e il rapporto prezzo-affitto è superiore del 15,3% rispetto alla tendenza a lungo termine.

Gert Jan Bakker, consulente della WOON Tenant Support Agency di Amsterdam, ha dichiarato: “Il problema più grande sono i giovani, ma i giovani ora significano 30 anni e non possono ancora affittare o comprare cose”. “Le famiglie stanno lasciando la città. . Insegnaci. Bambini, poliziotti e conducenti di tram: semplicemente non possono permettersi di vivere qui.”

Ha attribuito molti problemi alle politiche del governo. Buck ha affermato che il sistema di protezione dell’affitto olandese è stato notevolmente indebolito. È diventato più facile per i proprietari smettere di rinnovare i loro contratti di inquilino, risultando in “molti nuovi nomadi urbani” che devono trasferirsi ogni due anni.

Gert Jan Bakker, consulente della Tenant Support Agency, vuole porre fine alle politiche fiscali dannose per i fornitori di alloggi sociali © Bram Belloni/FT

Le modifiche fiscali hanno anche inferto un duro colpo alle associazioni di edilizia sociale, costringendole a vendere molte case a promotori commerciali.

Bakker ha affermato che il governo dovrebbe smettere di consentire ai proprietari di case di detrarre il costo degli interessi ipotecari dai loro obblighi fiscali, anche se lui stesso ha beneficiato di questa politica e ammette che è “politicamente difficile”.

Rispettati

L’abolizione degli sgravi fiscali è una delle condizioni che Bruxelles chiede ai Paesi Bassi in cambio della sua quota nel fondo di rilancio dell’Ue da 800 miliardi di euro.

Lex Hoogduin, professore all’Università di Groningen ed ex membro del consiglio di amministrazione della banca centrale olandese, ha affermato che i costi delle abitazioni “sono una questione politica e sono presenti da molto tempo”. “Con tutti i permessi necessari per costruire nuove case in un mercato altamente regolamentato, l’offerta di alloggi anelastica esacerba questo problema”.

Amsterdam ha adottato una serie di misure per risolvere questo problema, incluso il divieto alle persone di acquistare seconde case da affittare su Airbnb e altre piattaforme di noleggio a breve termine.

La gente aspetta il traghetto da NDSM al centro di Amsterdam. NDSM è un ex cantiere navale. I capannoni industriali qui sono stati trasformati in moderni appartamenti © Bram Belloni/FT

Ma Marjon, una storica di 44 anni, ha affermato che i costi delle case ad Amsterdam erano alti, il che significava che doveva vendere il suo appartamento e trasferirsi più a nord per permettersi più spazio dopo aver avuto figli cinque anni fa.

Ora prende un traghetto dall’ex cantiere navale chiamato NDSM per lavorare nel centro della città, che è in piena espansione mentre le gru sparse trasformano i capannoni industriali in eleganti appartamenti, caffè, gallerie e uffici.

Marjon ha affermato che l’impennata dei prezzi delle case “non favorisce la coesione sociale”. “Gli insegnanti della scuola dei nostri figli non possono permettersi di vivere… Non favorisce l’atmosfera della città. Presto nessuno vivrà in questa città, tranne le persone molto ricche e gli stranieri”.