I paesi dell’UE hanno chiaramente intenzione di facilitare il turismo transfrontaliero in estate Reuters

Il sistema si applica anche agli Stati non membri dell’UE dell’area Schengen di frontiera aperta: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, ma non al Regno Unito, ex membro dell’UE.

Gli Stati membri dell’UE potranno anche premere il “freno di emergenza” per impedire a tutti i viaggiatori di entrare nelle aree in cui sono proliferate le varianti più contagiose della malattia.

Per gli spostamenti dall’area verde non dovrebbero esserci restrizioni, è possibile iniziare con il test arancione; rosso-possibile isolamento; sono sconsigliati i viaggi non essenziali a causa del “rosso scuro”.

BRUXELLES (Reuters) – I paesi dell’Unione europea hanno concordato venerdì di allentare le restrizioni ai viaggi durante l’estate, il che consentirà ai turisti completamente vaccinati di evitare i test o la quarantena e ampliare l’elenco delle regioni dell’UE in cui possono viaggiare in sicurezza.

