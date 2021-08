I paesi ricchi sono sotto pressione per trasferire le misure di stimolo del FMI ai paesi poveri

I paesi ricchi stanno affrontando una crescente pressione per consegnare la loro quota dello storico pacchetto di sostegno del FMI alle economie più povere del mondo che stanno lottando per affrontare l’impatto della pandemia di coronavirus.

di lunedi Dotazione del fondo di 650 miliardi di dollari USA I diritti speciali di prelievo (DSP) – una forma di attività di riserva che in realtà costituiscono valute di nuova conio – sono forniti ai suoi stati membri per aiutare a sostenere le loro finanze.

I diritti speciali di prelievo completano le altre attività di riserva del paese come obbligazioni, valuta estera e oro. Sono stati emessi l’ultima volta dopo che la crisi finanziaria del 2009 ha causato un urgente bisogno di liquidità.

L’assegnazione di questa settimana è una parte importante degli sforzi dei responsabili politici per affrontare le conseguenze della diffusa recessione causata dal Covid-19.

Tuttavia, questi fondi sono distribuiti grosso modo ai 190 paesi membri del FMI in proporzione alla loro quota dell’economia globale. Secondo il fondo, di conseguenza, i paesi a basso reddito hanno ricevuto solo 21 miliardi di dollari. In totale, i paesi emergenti e in via di sviluppo hanno ricevuto 275 miliardi di dollari.

I restanti 375 miliardi di dollari sono andati a circa 40 paesi più ricchi del mondo, sebbene molti paesi siano già sulla strada della ripresa economica, beneficiando dell’ampia offerta di vaccini e della sufficiente liquidità fornita dalla banca centrale.

C’è un enorme divario tra ciò che ottengono i paesi ricchi e quelli poveri

I critici affermano che questi paesi sono troppo lenti nel trovare modi per utilizzare i diritti speciali di prelievo per aiutare i paesi più bisognosi.

Nadia Daar, capo dell’ufficio di Washington di Oxfam, ha affermato che sebbene i 21 miliardi di dollari ricevuti dai paesi a basso reddito siano “urgenti e molto utili”, non sono “sufficienti”.

“C’è un enorme divario tra ciò che ottengono i paesi ricchi e i paesi poveri… Dobbiamo agire rapidamente e prendere impegni importanti [from rich countries] Guida i loro diritti speciali di prelievo in un modo che sia il più utile possibile per i paesi a basso e medio reddito”, ha affermato.

Il FMI stima che i paesi a basso reddito avranno bisogno 450 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni Finanziarli per riprendersi dalla crisi del coronavirus.

Nel giugno di quest’anno, il G7, il paese più ricco del mondo, ha concordato in linea di principio di fornire 100 miliardi di dollari ai paesi più vulnerabili sotto forma di diritti speciali di prelievo o prestiti, ma non ha ancora preso provvedimenti.

Questa settimana, Kristalina Georgieva, amministratore delegato del Fondo monetario internazionale, ha invitato i ricchi beneficiari dei nuovi diritti speciali di prelievo a ridistribuirli ai paesi che ne hanno più bisogno.

Ma è improbabile che i paesi donino semplicemente i loro diritti speciali di prelievo ad altri paesi. I diritti speciali di prelievo non sono contanti, ma attività di riserva che possono essere vendute in contanti. Le attività di riserva sono solitamente depositate presso la banca centrale di un paese, che è improbabile che abbia il diritto di rinunciare alle sue riserve.

Se un paese cede i suoi diritti speciali di prelievo e lascia meno fondi rispetto a quelli assegnatigli dal Fondo monetario internazionale, dovrà pagare gli interessi sulla differenza. Se un paese ottiene diritti speciali di prelievo e detiene più della sua quota assegnata, guadagnerà interessi. Poiché l’SDR non ha una data di scadenza, questo farà promettere al donatore di pagare gli interessi per sempre.

Il tasso di interesse odierno è solo dello 0,05% annuo, ma potrebbe aumentare, forse presto, perché si basa sui tassi di interesse di mercato.

Pertanto, il piano in esame prevede il prestito di diritti speciali di prelievo di nuova assegnazione anziché la loro donazione.

Un’opzione è quella di utilizzare il Fondo fiduciario per la riduzione della povertà e la crescita del FMI, che mira ad aiutare i paesi più poveri del mondo. Il governo può prestare i suoi diritti speciali di prelievo al trust, che può quindi utilizzarlo come base per nuovi prestiti.

Dallo scorso anno, i paesi ricchi hanno promesso 24 miliardi di dollari USA a sostegno, inclusi 15 miliardi di dollari USA da diritti speciali di prelievo esistenti. Il Fondo Monetario Internazionale spera che la nuova assegnazione di diritti speciali di prelievo porterà maggiori benefici. Il FMI sta anche valutando la creazione di nuovi trust di resilienza e sostenibilità per fornire sostegno a lungo termine ai paesi poveri e fragili, compresi quelli che non possono beneficiare del PRGT.

Tuttavia, i critici affermano che ciò non ridurrà la pressione fiscale, ma aumenterà il debito dei paesi a basso reddito.

“I paesi poveri hanno bisogno di sovvenzioni”, ha affermato Max Sobel, presidente degli Stati Uniti del Forum delle istituzioni monetarie e finanziarie ufficiali dei Think Tank, ex funzionario del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e rappresentante degli Stati Uniti presso il Fondo monetario internazionale. Ma la redistribuzione dei diritti speciali di prelievo da parte del G7 “sarà un prestito”. Ha avvertito che mentre “questa sembra una buona idea” in linea di principio, sarà “una questione più difficile” per coloro che la implementano.

Il paese beneficiario ha un evidente difetto: il governo può onorare i diritti speciali di prelievo e spendere quanto vuole, ma quasi tutti i prestiti del FMI sono soggetti a condizioni.

Rispettata

“L’idea del Fondo monetario internazionale è che i diritti speciali di prelievo recuperati saranno utilizzati per finanziare prestiti agevolati… Ma questo priva la politica dei DSP di incondizionato, e mirano a fornire un sostegno di liquidità incondizionato”, Stephanie Blankenberger del commercio delle Nazioni Unite , ha affermato il responsabile del finanziamento del debito e dello sviluppo alla Conferenza sullo sviluppo.

Blankenberge ritiene che anche i prestiti agevolati del Fondo monetario internazionale costringano il governo a cercare di pareggiare il proprio bilancio, il che spesso porta a misure di austerità per compensare il sostegno finanziario fornito dall’SDR.

Questo stesso incondizionato è controverso: Bielorussia, Libano e Argentina hanno ricevuto l’assegnazione dei diritti speciali di prelievo di questa settimana. L’Afghanistan non può ottenere la sua parte Perché il suo nuovo governo talebano non è stato riconosciuto dagli Stati membri del Fondo monetario internazionale.

Ciò consente a politici, economisti e attivisti umanitari di trovare soluzioni.

Dar di Oxfam ha avvertito che i paesi ricchi non si sono impegnati in “discussioni serie” su come sostenere al meglio le economie a basso reddito senza imporre condizioni onerose.

“Senza abbastanza creatività, siamo molto delusi dal fatto che il FMI e il G20 non abbiano preso l’iniziativa nel migliorare le opzioni sul tavolo”, ha affermato.