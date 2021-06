I pensionati dovrebbero acquistare o noleggiare auto?

Fine del dibattito Se acquistare o noleggiare un veicolo È un apparentemente infinito. Un argomento credibile può essere addotto a sostegno di entrambe le opzioni. L’acquisto di un’auto ti consente di percorrere liberamente il maggior numero di miglia possibile, ti consente di estinguere il veicolo e terminare il pagamento mensile e ti lascia con un bene che puoi vendere o scambiare per ottenere un credito per uno nuovo. Questi sono i motivi principali per cui alcuni esperti finanziari consigliano di acquistare un’auto invece di noleggiare un’auto.

Tuttavia, quando le persone vanno in pensione, il leasing presenta alcuni vantaggi legati all’età rispetto all’acquisto diretto di un’auto. Ecco alcune cose che i pensionati devono considerare quando noleggiano un’auto:

1. L’ultimo modello

Uno dei vantaggi del noleggio di un’auto è che puoi quasi sempre ottenere un modello di auto attuale con tutte le campane e i fischietti per un pagamento mensile inferiore.Questo ha molti vantaggi per le persone il cui tempo di reazione può essere più lento, specialmente le ultime Caratteristiche di sicurezza, Come l’assistenza al parcheggio, l’avviso di deviazione dalla corsia, la telecamera per la retromarcia e il sistema di posizionamento globale.

Rispetto ai modelli più vecchi, i veicoli più recenti sono anche dotati di più airbag, zone di prevenzione delle collisioni e migliori livelli di sicurezza complessivi. Pertanto, il noleggiatore ottiene un’auto molto sicura a un costo inferiore rispetto all’acquisto di un’auto nuova di zecca.

2. Pagamento mensile inferiore

Il leasing non è così semplice o economico come spesso viene descritto negli annunci pubblicitari. Ma in media, i pagamenti mensili del leasing sono inferiori ai pagamenti dei prestiti auto.

Per le persone che vivono con un reddito fisso dopo il pensionamento, una rata mensile più bassa può avere senso dal punto di vista economico.

Sito web leader nel settore automobilistico Edmunds.com Si calcola che il costo medio del leasing di un SUV compatto negli Stati Uniti sia di 356 dollari al mese (dal 2020), mentre il costo medio per l’acquisto della stessa auto sia di 456 dollari al mese. Tuttavia, tieni presente che molti contratti di locazione aggiungono costi aggiuntivi alla fine del periodo di locazione, inclusi costi che superano il chilometraggio massimo consentito all’anno (di solito 10.000-12.000 miglia all’anno).

Se hai intenzione di utilizzare il tuo periodo di pensionamento anticipato per fare più viaggi su strada con la famiglia e gli amici o goderti il ​​nuovo Lifetime National Park Senior Pass a Yellowstone o Yosemite, potresti dover aspettare l’auto a noleggio fino al tuo arrivo e guidare vai a lavorare a livello locale.

Tuttavia, se non guidi troppo e desideri pagare un canone mensile inferiore, il leasing potrebbe fare al caso tuo. Siti come MarketWatch ti consentono di confrontare il costo del noleggio e dell’acquisto di un’auto.

3. Garanzia di garanzia

Oltre a pagare un canone mensile inferiore, non c’è bisogno di preoccuparsi che i costi di manutenzione siano un enorme sollievo economico ed emotivo per i pensionati. Uno dei maggiori problemi con il possesso di un’auto è affrontare costi di manutenzione enormi e imprevisti.Ciò è particolarmente preoccupante per i pensionati che gestiscono con cura ogni mese​​ bilancio.

Punti chiave Per la maggior parte dei pensionati con un reddito fisso, noleggiare un’auto può essere più conveniente rispetto all’acquisto di un’auto.

Il noleggio di un’auto consente a una persona anziana di restituire la propria auto quando non è più in grado di utilizzare il veicolo.

Se il piano per i pensionati include un gran numero di viaggi su veicoli a motore a lunga distanza, l’acquisto di un’auto può essere più conveniente rispetto al noleggio di un’auto.

Noleggiare un’auto nuova di zecca con caratteristiche di sicurezza e comfort rilevanti può essere più conveniente che acquistarne una.

Poiché la maggior parte delle auto a noleggio sono nuove, sono coperte da una garanzia. Ci sono due tipi di garanzia: da paraurti a paraurti e powertrain. Con la garanzia paraurti a paraurti, puoi portare la tua auto dal concessionario che hai noleggiato e farla riparare gratuitamente se si verificano (quasi) problemi.

Questa garanzia è più completa della garanzia powertrain, che copre solo il sistema di propulsione dell’auto, e la durata è spesso più breve. Tieni presente che la maggior parte dei contratti di locazione contiene una clausola che ti mette nei guai a causa dell'”eccessiva usura” del tuo veicolo.

4. Sgravi fiscali

Se stai andando in pensione facilmente, continui a lavorare part-time e noleggi un’auto per quel lavoro, puoi detrarre parte del pagamento mensile del leasing dall’imposta sul reddito, nonché l’ammortamento del veicolo.Questo Agenzia delle Entrate Fornire informazioni su come ottenere questa detrazione fiscale sul proprio sito web.

Le detrazioni includono la percentuale dell’auto utilizzata per lavoro, i pagamenti mensili del leasing e le spese relative al veicolo, come benzina e spese di manutenzione generale (non sono incluse le spese di trasloco). Non si applica alle persone che acquistano auto per o direttamente. Se continui a lavorare in semi-pensionamento, ti preghiamo di prestare attenzione a questa detrazione fiscale per il noleggio auto.

5. La capacità di allontanarsi

Sebbene non disponi davvero di beni da vendere o permutare alla fine del periodo di locazione, il contratto di locazione ti consente semplicemente di restituire il veicolo e partire. Lasciare che il concessionario ti porti via l’auto che hai noleggiato può essere una scelta perfetta senza preoccupazioni per i pensionati. Utile anche per raggiungere persone anziane che non vogliono o non possono più guidare veicoli a motore.

Si prega di notare che la restituzione dell’auto noleggiata prima della fine del periodo può comportare multe. In molti casi, sarai responsabile del pagamento del contratto di locazione rimanente.

Anche se sali sull’autobus in orario, i conti verranno sempre saldati alla fine del periodo di noleggio. Costi finali stimati, come il pagamento di miglia aggiuntive, usura e altri costi determinati nelle specifiche del contratto.

Linea di fondo

Noleggiare un’auto non ha sempre senso. Ma per i pensionati con un reddito fisso, noleggiare un veicolo piuttosto che acquistare un veicolo può essere la scelta giusta.

Indipendentemente dalla decisione che prendi, assicurati di gestire i numeri, considera tutte le opzioni e valuta i pro e i contro della tua situazione particolare.Uno Calcolatore prestito auto Può essere di grande aiuto per questo lavoro. La scelta finale che fai dovrebbe essere una scelta che soddisfi le tue esigenze automobilistiche e finanziarie allo stesso tempo.