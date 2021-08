I politici avvertono che una revisione della legge britannica sui diritti umani potrebbe mettere a repentaglio l’accordo di pace dell’Irlanda del Nord

Prima della revisione indipendente della legislazione, i politici su entrambi i lati del confine irlandese hanno avvertito che qualsiasi modifica al British Human Rights Act potrebbe “infiammare” la fragile politica dell’Irlanda del Nord e minare la pace.

Guidato dal giudice in pensione Sir Peter Gross Revisione della legge del 1998Coloro che sono stati attaccati a lungo dai membri del Partito Conservatore presenteranno un rapporto alla fine di quest’anno.

L’Accordo del Venerdì Santo del 1998 ha posto fine a decenni di violenza settaria in Irlanda del Nord e includeva un’importante componente dei diritti umani sostenuta dal Regno Unito Legge sui diritti umani.

Il mondo accademico, i politici e gli attivisti per i diritti umani temono che qualsiasi tentativo di indebolire la legislazione metterà a repentaglio l’accordo di pace e il già fragile equilibrio politico post-Brexit nella regione.

“Discutere della possibilità di abrogare il disegno di legge mina notevolmente l’accordo del Venerdì Santo”, ha affermato il deputato dello Sinn Fein di North Belfast John Finucane (John Finucane). Il suo partito fa parte dell’Esecutivo per la condivisione del potere dell’Irlanda del Nord.

L’ex ministro degli Esteri e procuratore generale Charlie Flanagan, che ora è presidente della commissione per gli affari esteri del parlamento irlandese, ha affermato che qualsiasi cambiamento “alimenterà i fuochi della già fragile situazione politica nell’Irlanda del Nord”. L’Irlanda è garante dell’Accordo del Venerdì Santo.

Il disegno di legge è stato criticato dai successivi governi conservatori e ha promesso di abrogarlo nei Manifesti del Partito Conservatore del 2010 e 2015. Nel 2019, Boris Johnson ha promesso di “aggiornare” il disegno di legge per incorporare la Convenzione europea dei diritti dell’uomo nel diritto britannico.

Alcuni membri del partito conservatore sono preoccupati che la corte abbia superato la sua autorità e che i giudici corrano il rischio di essere coinvolti nella politica. I ministri hanno proposto modifiche al riesame giudiziario: le decisioni del governo sono state impugnate in tribunale.

Sebbene il Regno Unito abbia lasciato l’Unione Europea, la legge sui diritti umani ha suscitato a lungo rabbia politica perché i tribunali britannici devono prendere in considerazione le sentenze sui diritti umani emesse dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Tuttavia, se il governo vuole emendare il disegno di legge, sembra che dovrà affrontare una forte opposizione. Molti gruppi di campagne, enti di beneficenza e accademici hanno inviato pareri di revisione che il disegno di legge sta funzionando bene e non ha bisogno di essere modificato.

I piani della Gran Bretagna a Belfast e Dublino sono stati severamente criticati. Ferma l’accusa Tra gli accusati di crimini violenti durante i disordini, Finucane ha affermato che il processo deve essere visto attraverso la lente della Brexit.

“Non vogliono che la legislazione sui diritti umani comporti obblighi che credono provengano da fonti straniere”, ha detto Finucane. Nuovo sondaggio UE Nel 1989 suo padre fu assassinato da un’organizzazione paramilitare leale.

In una dichiarazione, il Partito laburista socialdemocratico dell’Irlanda del Nord (SDLP) si è preoccupato che la revisione “diventi un nuovo campo di battaglia per “un euroscetticismo malvagio”.

Quando il Cancelliere dello Scacchiere britannico Robert Buckland ha avviato una revisione nel dicembre dello scorso anno, ha affermato che si sarebbe concentrato sull’efficacia della legge del 1998. Ha affermato che i diritti umani sono “profondamente radicati nella nostra Costituzione e il Regno Unito ha un’orgogliosa tradizione nel sostenere e promuovere i diritti umani in patria e all’estero”.

A luglio ha anche dichiarato al Comitato speciale congiunto sui diritti umani che il governo è ancora impegnato nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e nell’Accordo del Venerdì santo.

Il comitato ha concluso nel suo rapporto di luglio che non c’è motivo di riforma, “la modifica della legge sui diritti umani rappresenterà un enorme rischio per il nostro accordo costituzionale e l’applicazione dei nostri diritti”.

Il Freedom Movement ha dichiarato nella sua dichiarazione che è “profondamente preoccupato” che i cambiamenti “limiteranno la capacità del tribunale di fornire rimedi diretti quando scopre che si sono verificate violazioni dei diritti umani”.

Amnesty International UK ha affermato che il disegno di legge “attentamente e accuratamente” protegge i diritti individuali senza il sostegno pubblico alla riforma. “Sembra che gli unici fattori di riduzione dell’HRA siano i dirigenti di Westminster e un piccolo gruppo di media e think tank influenti ma opachi”, ha affermato.

Il Public Law Project, un ente di beneficenza legale, ha sottolineato che la manomissione del disegno di legge “provocherebbe una serie di altri potenziali problemi, comprese le principali questioni relative alle soluzioni di decentramento”.

L’ex procuratore generale Dominic Griff ha dichiarato al Financial Times che “spera che se il governo sente qualcosa, non causerà grandi cambiamenti”.

L’ex procuratore generale Lord Edward Garnier ha riconosciuto le sue preoccupazioni iniziali ma ha affermato che “in generale [the act has] Più vantaggioso di niente”.

Tuttavia, ci sono alcune persone che supportano la revisione. Il dipartimento di polizia metropolitana e la commissione dei capi della polizia nazionale hanno dichiarato nei loro documenti che “rivendicazioni frequenti” per violazioni dei diritti umani sono “elaborazione costosa e ad alta intensità di risorse”.

Anche alti avvocati della Conservative Bar Association hanno chiesto emendamenti al disegno di legge, affermando che “consente ai nostri giudici di partecipare ad azioni giudiziarie sbagliate” e “incoraggia un’interpretazione eccessiva dei regolamenti”.

Il ministero della Giustizia ha dichiarato in una dichiarazione: “Dopo 20 anni di attività, è corretto considerare se la legge sui diritti umani funziona ancora in modo efficace. Attendiamo con impazienza i risultati della revisione indipendente quando riferiremo entro la fine dell’anno”. ha affermato che il team è stato in stretto contatto con le parti interessate in tutto il Regno Unito, inclusa l’Irlanda del Nord.