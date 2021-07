I “poveri” guadagni del musicista stimolano le indagini sulle principali case discografiche e su YouTube

Il governo britannico è invitato a costringere l’industria musicale a “ripristinarsi completamente”, distribuire più profitti agli artisti in difficoltà e sfidare il dominio delle principali case discografiche nell’era dello streaming.

Un gruppo interpartitico di legislatori ha invitato i regolatori della concorrenza ad avviare un’indagine formale sui poteri delle tre principali società musicali – Universal Music, Sony Music e Warner Music – che controllano più di due terzi del mercato discografico mondiale.

Il comitato del Ministero del digitale, della cultura, dei media e dello sport ha anche raccomandato modifiche alla legge sul diritto d’autore in modo che artisti e cantautori ricevano maggiori compensi per il loro streaming musicale, ritenendo che attualmente ricevano “un po’ pietoso”.

“Sebbene lo streaming abbia portato notevoli profitti all’industria della musica discografica, i talenti dietro di esso – artisti, cantautori e compositori – stanno fallendo”, ha affermato Julian Knight, presidente del comitato e deputato conservatore.

I legislatori hanno anche invitato l’Autorità garante della concorrenza e del mercato a valutare se YouTube utilizza YouTube Una scappatoia Rilevante per i contenuti generati dagli utenti per ottenere un vantaggio rispetto ad altri servizi di streaming.

Knight ha aggiunto che il mercato della musica ha “problemi più profondi e fondamentali” che i regolatori della concorrenza devono indagare. La CMA ha dichiarato che “prenderà in considerazione con attenzione le raccomandazioni relative alla CMA nel rapporto e lavoreremo con il DCMS per rispondere a queste raccomandazioni a tempo debito”.

Questi suggerimenti hanno avuto un impatto sull’intero settore. “Perché qualcuno dovrebbe investire in artisti britannici con questo tipo di rischio quando può concentrare i propri investimenti su altri paesi?”, ha affermato un dirigente del settore.

Nel contesto del boom dei media in streaming, l’industria musicale si è ripresa da un declino di 20 anni, ma molti musicisti, come Nadine Shah, nominata per il Mercury Award, se ne lamentano Il reddito non basta per sopravvivere Sebbene vengano generati milioni di flussi.

Tom Gray, il fondatore dell’evento BrokenRecord e membro della rock band Gomez, ha affermato che gli artisti e i cantautori sono stati “in ritardo”.

Jeff Taylor, il capo dell’organizzazione commerciale BPI, che rappresenta le grandi etichette musicali, ha affermato di essere “impegnato a garantire che gli artisti condividano equamente la crescita dei media in streaming”. Ha aggiunto: “Qualsiasi raccomandazione politica deve evitare conseguenze indesiderate per gli investimenti in nuovi talenti”.

Lyor Cohen, direttore musicale globale di YouTube Music, ha affermato che il gruppo ha pagato “più di 4 miliardi di dollari” ad artisti e altri detentori del copyright negli ultimi 12 mesi. “Riconosciamo il ruolo che YouTube Music svolge nell’industria musicale e ci impegniamo ad aiutarla a crescere e svilupparsi”, ha affermato.

Rispettati

La raccomandazione principale del DCMS è quella di trattare i brani riprodotti tramite piattaforme di streaming come l’ascolto della radio, piuttosto che trattarli come CD in vendita. Ciò significa che le royalties saranno condivise tra i musicisti che suonano la canzone, piuttosto che essere distribuite e divise dalla casa discografica.

Tuttavia, alcuni musicisti ritengono che l’adeguamento proposto possa essere controproducente.

La compositrice classica Lauren Walker, che si è esibita nel nome di Eurielle, ha affermato che i cambiamenti proposti sono “spaventosi” e avrebbero gravemente colpito la sua situazione finanziaria.Walker, che è apparso in Downton Abbey Per la colonna sonora, sono state recentemente investite £ 100.000 in modo che possa lavorare con un’orchestra da camera completa. In base al sistema proposto, è preoccupata di non essere in grado di recuperare le spese perché dovrà condividere le future royalties con dozzine di musicisti congressuali.

La sua critica è stata ripresa da Paul Pasifico, il capo dell’associazione musicale indipendente, un’organizzazione di categoria, che ha affermato che il riequilibrio dei diritti d’autore è ammirevole, ma potrebbe danneggiare alcuni artisti.