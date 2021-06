I prestatori di carte di credito attirano i mutuatari con nuove offerte e incentivi

Share it

Nuovi dati mostrano che mentre il più grande emittente di carte del paese cerca di aumentare i prestiti, le caselle di posta in arrivo negli Stati Uniti sono inondate di offerte di carte di credito.

Secondo i dati di Competiscan, un’organizzazione di analisi che tiene traccia del marketing diretto, la sollecitazione online di nuovi clienti con carta il mese scorso è aumentata dell’85% su base annua a causa dell’introduzione di premi più elevati, linee di credito più elevate e tassi di interesse promozionali più bassi da parte dei prestatori .

Sebbene l’economia degli Stati Uniti abbia Rimbalzare Più veloce del previsto, la domanda di prestito rimane la stessa Ostinatamente debole Poiché la maggior parte dei clienti che consumano meno, risparmiano di più e utilizzano la liquidità in eccesso nel piano di stimolo per ripagare i propri debiti, non viene utilizzato quasi nessun nuovo credito.

Nel primo trimestre, i saldi dei prestiti delle maggiori banche di carte di credito come JPMorgan Chase, Citigroup e Discover sono scesi dal 9% al 14% su base annua. Ora, questi istituti di credito sono in prima linea nel blitz di marketing, e questo blitz di marketing sta accelerando nei mesi estivi.

Prestito per bracconaggio

Uno degli strumenti principali della ripresa sono gli sconti sul trasferimento del saldo, che possono effettivamente sottrarre i saldi dei prestiti ai concorrenti.

Queste promozioni hanno dato ai consumatori l’opportunità di consolidare il debito su carte di credito per un massimo di 18 mesi senza interessi. Dopo che la maggior parte è scomparsa l’anno scorso, è quadruplicata il mese scorso. A quel tempo, la maggior parte degli emittenti si stava preparando per un’ondata. impostazioni predefinite mai avvenute prima. materializzato.

Jessica Duncan (Jessica Duncan), direttrice dell’analisi dei pagamenti di Competiscan, ha dichiarato: “Il trasferimento del saldo è davvero un motore che aiuta gli emittenti a mantenere i saldi contabili”.

Ma ha detto che i clienti più attratti da queste offerte sono spesso più a rischio perché sono già stati sfruttati. Quando le prospettive economiche diventano severe, questi accordi sono tra i primi a prosciugarsi.

Tuttavia, poiché la situazione finanziaria dei normali consumatori americani è migliore del previsto e la crescita organica dei prestiti rimane sfuggente, gli emittenti si rivolgono a edulcoranti per sostenere i loro libri di prestito.

“[Lenders] Sii ancora cauto, ma hanno appena perso ogni equilibrio che non si aspettavano e hanno anche una linea di fondo da tenere a mente”, ha detto Duncan.

I dati mostrano che anche con un’impennata, l’offerta complessiva di trasferimento del saldo è ancora solo il 50% del livello del 2019, indicando che le banche sono più caute quando rientrano nel mercato.

Alza il limite

I dati mostrano che la mossa molto rara dell’anno scorso per aumentare il limite di credito è tornata il mese scorso, con un balzo di oltre il 300%.

Rispetto ad altre carte nel portafoglio, è più probabile che una carta con un limite superiore agisca come carta di credito principale del cliente e catturi la maggior parte della spesa. Anche i clienti con linee di credito più elevate tendono a detenere saldi maggiori perché la maggior parte dei mutuatari preferisce mantenere il tasso di utilizzo al di sotto del 35%.

A volte gli istituti di credito chiedono ai clienti di fornire più dati, come informazioni aggiornate sullo stipendio e sui costi della casa, e poi propongono un aumento, ma di solito decidono di aumentare il limite da soli.

Secondo le quotazioni recensite dal British Financial Times e Competiscan, il mese scorso Citigroup, Bank of America e Capital One hanno volontariamente aumentato i limiti di credito ad alcuni clienti con buoni record creditizi, aumentandoli di un terzo.

Secondo i dati di Competiscan, le notifiche di Citigroup sono aumentate di più.

Ricompensa migliorata

I premi delle carte di credito, in particolare le carte di fascia alta, non hanno mai rallentato durante la pandemia e, poiché gli emittenti si adoperano per ottenere più spese durante la ripresa economica, i premi delle carte di credito diventeranno solo più competitivi.

L’analista di Wolfe Research Bill Carcache ha scritto in un recente rapporto ai clienti: “Sebbene ci siano speculazioni sul fatto che i premi delle carte di credito siano diventati troppo schiumosi e che gli emittenti saranno costretti a tagliarli durante la prossima recessione economica, i premi saliranno a un livello storico in 2020. nuovi massimi.”

Le carte cash back sono popolari tra i cacciatori di premi durante la pandemia a causa della loro versatilità rispetto alle carte da viaggio dedicate. La scorsa settimana, Citigroup e Wells Fargo hanno lanciato nuove carte cash-back e il numero di prodotti è aumentato, indicando che questa tendenza continuerà.

Anche le carte di viaggio come la Delta Airline Card di American Express e la Marriott Bonvoy Card di Chase hanno aumentato i vantaggi di registrazione aggiungendo miglia e punti per sfruttare la tendenza alla riapertura.

Tuttavia, gli analisti ritengono che il tasso di ricompensa presto rallenterà o sarà controllato perché il costo dei benefici è diventato così alto da essere approssimativamente uguale al reddito del prestatore sulle commissioni di cambio di carta di base.

“L’emittente potrebbe essere in procinto di pagare di più per raccogliere i frutti”, ha detto Carcache.

Gli analisti hanno affermato che a breve termine, a causa di tendenze della qualità del credito migliori del previsto, gli emittenti hanno un certo margine di manovra, che offre loro più margine di manovra per investire nel business senza comprimere in modo significativo i margini di profitto.

Chris Marinac, analista senior di Janney Research, ha dichiarato: “Se sei una società di carte di credito, è probabile che tu veda spese inferiori al budget, il che significa che hai una certa flessibilità”.

Nel complesso, gli analisti hanno affermato che potrebbero essere necessari diversi trimestri prima che il marketing torni ai livelli pre-pandemia, poiché molti istituti di credito rimangono vigili sui potenziali rischi di credito che potrebbero essere mascherati da piani di stimolo e tolleranza.

“Data la cosa completamente unica che abbiamo osservato l’anno scorso, c’è il pericolo di un’inflazione eccessiva nel settore del credit scoring ed è difficile per il modello del credito determinare veramente quale sia il rischio di credito”, ha dichiarato il CEO di Capital One Richard Fairbanks a una recente conferenza di settore.

Il suo team sta anche aumentando il marketing delle carte di credito, ma a un ritmo più lento rispetto ai suoi colleghi.

“Si possono trarre molte conclusioni sbagliate”.