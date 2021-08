I prestiti personali possono essere inclusi nel fallimento?

I prestiti personali da amici, familiari o datori di lavoro sono categorie di debito comuni e possono essere Dimesso in caso di FallimentoL’estinzione del debito libera i singoli mutuatari dall’obbligo legale di pagare i debiti preesistenti. Altri tipi di debiti perdonabili includono commissioni sulle carte di credito, conti delle agenzie di riscossione, spese mediche, bollette scadute, assegni non pagati e spese giudiziarie civili che non sono considerate fraudolente.

I debiti che possono essere cancellati includono debiti commerciali, pagamenti dovuti in base a contratti di locazione, alcune spese legali, conti di commissioni rotanti, pagamenti in eccesso di previdenza sociale e assistenza veterani e, in rari casi, prestiti agli studenti. Tuttavia, Alcuni tipi di debiti non possono essere perdonati, Comprese le tasse, il mantenimento dei figli e gli alimenti.

Punti chiave Esistono diversi tipi di debiti estinguebili e diversi tipi di fallimenti.

I prestiti personali di amici e familiari di solito possono essere perdonati.

Alcuni debiti potrebbero non essere perdonati in caso di fallimento, come i prestiti agli studenti e le tasse.

File per fallimento

Ci sono due modi principali in cui gli individui possono File per fallimento. uno è Capitolo VII Il fallimento include la cancellazione della maggior parte o di tutti i debiti, a seconda di quali debiti sono considerati perdonabili. In caso di fallimento del capitolo 7, noto anche come “fallimento di liquidazione”, il curatore fallimentare può liquidare o vendere la proprietà del debitore che ha presentato istanza di fallimento per rimborsare in tutto o in parte i suoi debiti ai creditori.

Nel capitolo 7 fallimento, alcuni beni personali sono esenti dalla liquidazione, ma ci sono restrizioni sul valore dell’esenzione. Esempi inclusi:

casa

motociclo

Proprietà privata

Conto pensionistico

Prodotti per la salute

Gioielleria

Capitolo 13 Il fallimento è a volte indicato come “fallimento di ristrutturazione”. In caso di presentazione di documenti del Chapter 13, il tribunale dà esecuzione al piano di rimborso. Se l’esecuzione del piano soddisfa il tribunale, il debito aggiuntivo può essere annullato o perdonato. Nel fallimento del capitolo 13, la proprietà del debitore non sarà confiscata o venduta per raccogliere fondi. A partire dal 1 aprile 2019, il debitore non può avere più di $ 419.275 di debiti non garantiti o $ 1.257.850 di debiti garantiti per presentare istanza di fallimento del capitolo 13. La Legge Fallimentare prevede che tali limiti vengano aumentati ogni tre anni.

Il debito non garantito può essere cancellato nel fallimento del capitolo 7, ma non può essere cancellato nel fallimento del capitolo 13.

Differenze tra i tipi di fallimento

Il fallimento del capitolo 7 differisce dal fallimento del capitolo 13 in importanti aspetti. In particolare, nel fallimento del capitolo 13, i debitori mantengono la loro proprietà e comprendono che devono rimborsare tutti o parte dei loro debiti entro tre o cinque anni. Il fallimento del capitolo 13 consente al debitore di conservare i beni e di riprendersi rapidamente dal fallimento, a condizione che il debitore possa soddisfare i requisiti di ammissibilità, come guadagnare un reddito sufficiente per rimborsare il debito in modo tempestivo.

Il fallimento del capitolo 7 può essere più dannoso per i debitori con grandi debiti Base patrimoniale, Ma se la base patrimoniale del debitore è piccola e l’importo del debito sembra insormontabile, è una scelta più preferibile. Consente ai debitori di estinguere molto rapidamente grandi quantità di debito. Il fallimento del capitolo 7 di solito si applica alle persone con un reddito scarso e incapaci di rimborsare parte dei loro debiti.

Con l’istanza di fallimento del capitolo 7, una volta che il tribunale ha approvato l’istanza, il debito non garantito sarà cancellato. Questo processo potrebbe richiedere diversi mesi. Secondo la dichiarazione di fallimento del capitolo 13, i debiti non garantiti non verranno cancellati. Il pagamento, invece, deve essere effettuato secondo un piano autorizzato dal tribunale. Una volta che il tuo piano è finito e tutti i pagamenti sono stati effettuati, qualsiasi debito residuo verrà cancellato.