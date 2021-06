I prezzi al consumo hanno visto il loro maggiore aumento in un decennio a maggio, innescando preoccupazioni per l’inflazione

Share it

A maggio della sua uscita Indice dei prezzi al consumo (IPC), Questo Ufficio di statistica del lavoro (BLS) Dopo un aumento dello 0,8% ad aprile, è aumentato dello 0,6% su base destagionalizzata. Queste cifre rappresentano il più grande aumento in più di un decennio e hanno aggravato le preoccupazioni degli investitori sul fatto che l’aumento dell’inflazione sia temporaneo o un segno di nuove caratteristiche nell’economia dopo una pandemia.

Punti chiave Il rapporto BLS mostra che da aprile a maggio, l’IPC è aumentato dello 0,6% dopo la destagionalizzazione, il più grande aumento in più di un decennio.

I minimi durante la pandemia possono distorcere l’entità dei guadagni.

Più della metà della crescita nella categoria CPI è legata alla riapertura economica.

L’IPC raggiunge un nuovo massimo in dieci anni

Negli ultimi 12 mesi, tutti gli indici di progetto sono aumentati del 5% prima dell’adeguamento stagionale, l’aumento maggiore in 12 mesi dall’agosto 2008. Non include i costi di cibo ed energia Di solito include le voci più volatili dell’indice, che sono aumentate del 3,8% nell’ultimo anno, l’aumento più elevato dal 1992. Tuttavia, vale la pena notare che, mentre l’economia emerge dalla depressione della pandemia, i recenti guadagni riflettono in gran parte il pregiudizio della ripresa post-pandemia.

I vantaggi della riapertura

Alla riapertura dell’economia, il forte consumo ha guidato più della metà delle categorie dell’IPC, tra cui automobili, articoli per la casa, viaggi aerei e abbigliamento. Secondo i dati del Dipartimento del Lavoro, le vendite di auto usate in particolare rappresentano circa un terzo dell’anticipo mensile totale CPI.





Viste dell’amministrazione Biden

Sulla superficie, Riserva federale degli Stati Uniti Sembra che questo aumento sia temporaneo.nel Gruppo di sette (Sol-7) In una riunione a Londra il 5 giugno, il segretario al Tesoro Janet Yellen ha dichiarato di ritenere che il tasso di inflazione rimarrà a un livello elevato del 3% fino alla fine dell’anno e ha descritto il movimento come temporaneo. “Non credo che questo sia permanente”, ha detto. Tuttavia, tali commenti non hanno calmato le speculazioni del mercato o le preoccupazioni che se la Fed rispondesse aumentando i tassi di interesse o indebolendo i consumi, i flussi di capitale potrebbero rallentare.