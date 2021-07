I prezzi al consumo negli Stati Uniti registrano il più grande aumento in 13 anni; l’inflazione potrebbe aver raggiunto il picco Reuters

© Reuters. Immagine del file: Le persone che indossano maschere protettive fanno acquisti a Macy’s Herald Square dopo lo scoppio della malattia di Coronavirus (COVID-19) a Manhattan, New York, USA, il 26 dicembre 2020. REUTERS/Jeenah Moon/File Photo



Lucia Muticani

Washington (Reuters)-Il costo dei servizi di viaggio ha continuato a rimbalzare dal livello di soppressione della pandemia a causa della scarsa offerta e del rafforzamento della ripresa economica.I prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati di più in 13 anni a giugno.

Poiché le auto e i camion usati hanno rappresentato oltre un terzo dell’impennata dei prezzi segnalata martedì dal Dipartimento del lavoro, gli economisti continuano a credere che l’aumento dell’inflazione sia temporaneo, il che è coerente con la visione a lungo termine del presidente della Federal Reserve Jerome. Powell.

Il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni di riferimento è salito brevemente e poi è sceso, poiché gli investitori hanno concluso che la banca centrale degli Stati Uniti potrebbe mantenere la sua politica monetaria ultra-allentata per un periodo di tempo. Powell presenterà mercoledì una relazione semestrale sulla politica monetaria al Congresso degli Stati Uniti.

“I dati dell’IPC di giugno sembrano terribili, ma vediamo ancora una volta che sono principalmente gli aumenti temporanei dei prezzi a far salire questi dati”, ha affermato Robert Frick, economista aziendale presso la Naval Federal Credit Union di Vienna, in Virginia. “In generale, questo rapporto è coerente con il raffreddamento dell’inflazione entro la fine dell’anno”.

L’indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,9% il mese scorso, il più grande aumento da giugno 2008. È aumentato dello 0,6% a maggio. Gli economisti intervistati da Reuters si aspettavano che l’IPC aumentasse dello 0,5%. Il prezzo di auto e camion usati è aumentato del 10,5%. Questo è il più grande aumento da quando il governo ha iniziato a monitorare la serie nel gennaio 1953. Negli ultimi mesi, auto e camion usati sono stati i principali motori dell’inflazione.

Sono aumentati di un record del 45,2% anno su anno. La carenza globale di semiconduttori ha indebolito la produzione automobilistica. Anche il prezzo delle auto nuove è aumentato costantemente. La domanda è guidata principalmente dalle società di noleggio, desiderose di rifornire l’inventario dopo aver scaricato le loro flotte al culmine della pandemia. I dati del settore mostrano che i prezzi delle auto e dei camion usati presto si raffredderanno.

Ma ci sono segnali che l’inflazione si stia diffondendo oltre i settori chiave della riapertura dell’economia, con i consumatori che pagano di più per cibo, benzina, affitto e abbigliamento il mese scorso. Ciò può esacerbare le critiche a politiche monetarie e fiscali molto accomodanti. Da quando la pandemia è iniziata negli Stati Uniti nel marzo 2020, la vaccinazione contro il COVID-19, i bassi tassi di interesse e quasi $ 6 trilioni di aiuti governativi stanno stimolando la domanda e mettendo a dura prova la catena di approvvigionamento.

I funzionari della Casa Bianca sono cautamente ottimisti sul fatto che l’attuale aumento dei prezzi sarà temporaneo, sulla base del fatto che i prezzi a termine del legname e di altre materie prime hanno continuato a diminuire, che è aumentato notevolmente a causa di strozzature nella catena di approvvigionamento. Hanno affermato che anche la capacità di produzione di acciaio è aumentata in modo significativo negli ultimi mesi.

Nei 12 mesi terminanti a giugno, l’IPC è aumentato del 5,4%. Si tratta dell’aumento maggiore dall’agosto 2008, dopo un aumento del 5,0% a maggio. Escludendo le componenti volatili alimentari ed energetiche, l’IPC è salito dello 0,9% dopo essere cresciuto dello 0,7% a maggio. Il cosiddetto CPI core è aumentato del 4,5% su base annua, l’aumento maggiore dal novembre 1991. A maggio è aumentato del 3,8%.

Le azioni di Wall Street sono state contrastanti. Il dollaro è salito contro un paniere di valute. Il prezzo dei titoli del Tesoro USA a più lungo termine è aumentato.

Grafico: Inflazione: https://graphics.reuters.com/USA-STOCKS/xklvyxraapg/inflation.png

Aumenta temporaneamente

La banca centrale degli Stati Uniti ha abbassato il tasso di interesse overnight di riferimento vicino allo zero lo scorso anno e ha iniettato fondi nell’economia attraverso acquisti mensili di obbligazioni. Ha dichiarato che può tollerare un’inflazione più elevata per un periodo di tempo per compensare anni in cui l’inflazione è inferiore al suo obiettivo del 2% (una media flessibile).

L’indicatore di inflazione preferito dalla Fed, l’indice dei prezzi della spesa per consumi personali di base, è aumentato del 3,4% a maggio, il più grande aumento dall’aprile 1992. I verbali della riunione politica della Fed del 15-16 giugno pubblicati la scorsa settimana hanno mostrato che “la stragrande maggioranza” dei funzionari riteneva che i rischi di inflazione fossero “al rialzo” e la banca centrale nel suo insieme riteneva che se questi rischi diventassero realtà, sarebbe necessario essere pronto ad agire.

Il tasso di inflazione annuale è stato incrementato a causa del calo dei dati deboli calcolati dall’IPC la scorsa primavera. Giugno potrebbe essere il picco di questi cosiddetti effetti base.

“Il fatto che il recente aumento dell’inflazione sia principalmente dominato da diverse categorie dovrebbe convincere la leadership della Fed che ritengono che si tratti principalmente di un aumento temporaneo, e il mercato è chiaramente d’accordo con questa visione”, ha affermato l’amministratore delegato Michael Feroli. Economista americano presso JP Morgan Chase a New York (NYSE:).

Con quasi 160 milioni di americani immunizzati, la domanda di viaggi è in aumento. Lo stare lontano da casa, inclusi hotel e motel, è cresciuto del 7,9%. I prezzi dei voli sono aumentati del 2,7%. Sebbene l’inflazione possa aver raggiunto il picco, si prevede che rimarrà elevata per parte del 2022, poiché i prezzi di molti servizi di viaggio sono ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia.

Ma alcuni fattori che spingono verso l’alto l’inflazione potrebbero continuare oltre il prossimo anno. Gli affitti sono aumentati costantemente a giugno e, mentre i lavoratori tornano nei loro uffici, riportando le persone nelle città e in altri centri urbani mentre la pandemia si attenua negli Stati Uniti, gli affitti potrebbero aumentare.

Anche se milioni di americani sono disoccupati, la carenza di lavoratori è vista come un aumento dei salari e dell’aumento del tasso di inflazione. La mancanza di servizi di assistenza all’infanzia a prezzi accessibili tiene alcuni genitori a casa. La pandemia ha anche costretto le persone ad andare in pensione anticipatamente, riducendo così le riserve di lavoro.

“È difficile dire che tutto tornerà alla normalità in pochi mesi”, ha detto Song Yuansong, professore di finanza ed economia alla Loyola Marymount University di Los Angeles. “Una volta terminate le restrizioni del governo sugli sfratti, gli affitti non rimarranno moderati. La carenza di alloggi continuerà a far salire gli affitti”.

Ma è probabile che il corso dell’inflazione dipenda dalle percezioni dei consumatori e delle aziende.

Gus Faucher, capo economista di PNC Financial (NYSE:) a Pittsburgh, ha dichiarato: “La preoccupazione maggiore è che l’attuale alta inflazione sia stata incorporata nelle aspettative dei consumatori e delle imprese, portando a una maggiore inflazione a lungo termine, proprio come negli anni ’70. Pennsylvania “Tuttavia, la natura temporanea delle attuali pressioni inflazionistiche e la vigilanza della Fed dovrebbero impedire che ciò accada. ”