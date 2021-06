I prezzi al consumo negli Stati Uniti stanno aumentando al tasso più rapido dal 2008

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Poiché le pressioni inflazionistiche continuano ad aumentare nella più grande economia mondiale, i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati del tasso più elevato degli ultimi 13 anni rispetto a un anno fa.

L’aumento dell’indice dei prezzi al consumo (CPI) del Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti ha superato le previsioni degli economisti, innescando un acceso dibattito sulla misura in cui l’economia statunitense è a rischio di surriscaldamento a causa di vincoli di offerta e impennate della domanda.

Rispetto a maggio 2020, l’IPC è aumentato del 5% il mese scorso rispetto al tasso di crescita annuo del 4,2% di aprile e il tasso di crescita più rapido da quando ha raggiunto il 5,4% nell’agosto 2008.

L’indice CPI di base, l’indicatore di inflazione di base che esclude elementi volatili come cibo ed energia, è aumentato del 3,8% su base annua a maggio dopo essere aumentato del 3% ad aprile, il livello più alto dal 1992.

I dati arrivano mentre la Fed si prepara ad avviare un dibattito sul rallentamento degli acquisti di asset per sostenere la ripresa economica, anche se la maggior parte dei funzionari delle banche centrali ha ritenuto che il picco di inflazione sarà temporaneo.

Gli alti funzionari dell’amministrazione Biden stanno cercando di persuadere il Congresso a far passare più di 4 trilioni di dollari di spesa aggiuntiva nei prossimi dieci anni.Ritengono che con la ripresa dell’economia, l’inflazione dovrebbe essere più alta l’anno prossimo, ma non fuori controllo.

Parte del motivo del picco dei prezzi è l’impatto statistico del confronto dei guadagni di quest’anno con i bassi livelli di inflazione all’inizio della pandemia di coronavirus. Inoltre, il rapporto di giovedì ha mostrato un aumento generale dei prezzi guidato dall’aumento dei costi per voli, beni e operazioni per la casa, auto nuove, auto a noleggio e abbigliamento.

L’indice di auto e camion di seconda mano è aumentato del 7,3% a maggio, rappresentando circa un terzo dell’aumento dell’IPC. Prezzi auto usate Used Nel caso di carenze di semiconduttori che interessano la produzione automobilistica, i prezzi delle azioni sono aumentati vertiginosamente.

Kathy Bostjancic, capo economista finanziario degli Stati Uniti presso l’Oxford Economics, ha dichiarato: “Riteniamo che quando il forte effetto base svanirà nei prossimi mesi, questo sarà il picco del tasso di inflazione annuale”.

Tuttavia, ha avvertito che gli aumenti dei prezzi associati alla riapertura e ai colli di bottiglia della catena di approvvigionamento manterranno l’inflazione “alta e vischiosa man mano che lo squilibrio tra domanda e offerta viene gradualmente risolto”.

Dopo essere aumentati dello 0,8% ad aprile, i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,6% su base mensile. L’IPC core è aumentato dello 0,7% rispetto al mese precedente.

I politici della Fed sono più tolleranti nei confronti dell’inflazione, in parte perché, nonostante la politica monetaria espansiva, i prezzi al consumo sono stati depressi per molto tempo.

minuto I risultati della riunione di politica monetaria della banca centrale di aprile hanno mostrato che i funzionari sono rimasti relativamente ottimisti sull’inflazione, ma erano pronti a discutere il primo passo per ridurre il sostanziale sostegno monetario fornito all’economia durante la pandemia. In particolare, si aspettano di capire come e quando inizieranno a ridurre il piano di acquisto di debito mensile da 120 miliardi di dollari iniziato lo scorso anno.

Krishna Guha e Peter Williams di Evercore ISI hanno scritto in un rapporto giovedì: “Riteniamo che i politici credano che avviare discussioni sulla riduzione il prima possibile sia un modo per proteggere le aspettative di inflazione dall’accumulo inaspettato di rialzi che potrebbe verificarsi nei prossimi mesi”.

Rispettati

Alcuni economisti e molti legislatori repubblicani ritengono che la Fed abbia sottovalutato il rischio di un aumento dell’inflazione.

Il capo economista del Credit Suisse James Sweeney ha dichiarato: “Le preoccupazioni per l’inflazione sono un po’ come il dolore dell’arto fantasma perché in realtà eliminano il problema, ma è comunque doloroso, ed è doloroso, perché anche se l’arto scompare, anche la paura verrà ricordata. ”

L’ex segretario al Tesoro degli Stati Uniti Larry Summers, che era critico nei confronti della politica fiscale e monetaria degli Stati Uniti, ha lanciato l’allarme dopo che i dati sono stati rilasciati giovedì.

Summers ha dichiarato: “Se gli Stati Uniti si surriscaldano e alla fine la Fed o il mercato fanno salire i tassi di interesse, allora l’economia globale già fragile e eccessivamente indebitata dovrà affrontare enormi rischi”.

Giovedì un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato che finché le aspettative di inflazione rimarranno “ben ancorate e si comporteranno bene”, l’inflazione mostrerà nuovamente una tendenza al ribasso.

Ma il funzionario ha affermato che l’amministrazione Biden sta intensificando i suoi sforzi per eliminare alcuni colli di bottiglia della catena di approvvigionamento, che stanno aumentando i prezzi in settori che vanno dall’edilizia residenziale, ai semiconduttori ai trasporti.

“Ci impegneremo con tutte le parti interessate guidate dai segretari di gabinetto competenti e lavoreremo per determinare le potenziali leve che possiamo utilizzare per alleviare queste restrizioni… sapendo che esploreremo tutte le strade”, ha affermato il funzionario.

La risposta del mercato ai dati è stata attenuata. Dopo la pubblicazione dei dati, il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni inizialmente è aumentato, ma a mezzogiorno è sceso di 0,018 punti percentuali all’1,470%. Il mercato azionario statunitense è salito, con l’S&P 500 e il Nasdaq in aumento rispettivamente dello 0,5% e dello 0,67%.

Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è tornato ai livelli di inizio marzo, “indicando che il mercato obbligazionario è in calo, il che è coerente con l’opinione della Fed che l’inflazione è temporanea e non garantisce che le misure di stimolo monetario saranno ridotte a breve termine”, il senior executive Anu · Anu Gaggar rappresenta l’analista degli investimenti globali del Commonwealth Financial Network.

Rapporto supplementare di Naomi Rovnick e Joe Rennison a Londra