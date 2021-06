I prezzi del petrolio diminuiscono a causa della continua flessione del coronavirus dopo forti aumenti settimanali Reuters

Tuttavia, il lento lancio della vaccinazione e gli alti tassi di infezione in paesi come Brasile e India stanno colpendo le prospettive della domanda dei mercati mondiali del petrolio greggio e del petrolio raffinato in forte crescita.

Più di 170 milioni di persone in tutto il mondo sono state infettate dal virus e il bilancio delle vittime è vicino a 3,8 milioni.Questo è il secondo anno della peggiore crisi sanitaria globale in un secolo e non c’è alcun segno che finirà presto.

Gli analisti hanno sottolineato: “Il lavoro di vaccinazione negli Stati Uniti e in Europa sta procedendo senza intoppi”, ma la lenta promozione della vaccinazione nei paesi asiatici sviluppati ed emergenti significa che “le restrizioni sul distanziamento sociale nella regione non sono chiaramente terminate”.

“Continuiamo a credere che la ripresa della domanda di petrolio sia in gran parte il risultato della vaccinazione”, ha affermato in un rapporto un analista di materie prime di JPMorgan Chase (NYSE :).

“Lo slancio al rialzo sembra essere stato esaurito per far posto ad alcuni profitti. Ma non mi aspetto che la correzione sia ampia perché l’argomento più ampio di un forte rimbalzo dell’economia statunitense e della domanda di petrolio è profondamente radicato”, ha affermato Vandana Hari. , Vanda (NASDAQ:) Analista Insights Energy.

