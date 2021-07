I prezzi del petrolio salgono a causa delle aspettative di calo delle scorte di greggio USA Reuters

Allo stesso tempo, fonti dell’OPEC+ hanno affermato che l’OPEC+ non ha compiuto progressi per eliminare le differenze tra l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti che hanno impedito l’accordo per aumentare la produzione di petrolio la scorsa settimana, il che rende improbabile che venga convocata un’altra politica questa settimana. incontro.

L’Organizzazione mondiale della sanità ha avvertito che la variante Delta sta diventando mainstream e molti paesi non hanno ricevuto dosi sufficienti del vaccino per proteggere la sicurezza dei loro operatori sanitari.

