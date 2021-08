I prezzi del petrolio scendono, le misure di contenimento del COVID-19 continuano a stimolare le preoccupazioni sulla domanda di carburante Investing.com

Gli analisti delle materie prime di ANZ Bank hanno dichiarato in un rapporto: “Sebbene la Cina abbia un piccolo numero di casi, coincide con l’alta stagione turistica estiva… che oscura i segni di una forte domanda in altre regioni”.

Questi includono cancellazioni di voli, consigli di viaggio per 46 città e servizi di trasporto pubblico limitati in 144 regioni.

L’analista della Royal Bank of Canada Gordon Ramsey ha dichiarato in un rapporto: “Con l’accelerazione del tasso di infezione della variante delta, sono riemerse preoccupazioni sulla potenziale erosione della domanda globale di petrolio”.

Investing.com-I prezzi del petrolio asiatico sono scesi lunedì mattina. Il liquido nero della scorsa settimana come ultima misura restrittiva per contenere l’ultimo focolaio globale di COVID-19 ha sollevato preoccupazioni sulla domanda di carburante.

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.