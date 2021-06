I prezzi del petrolio sono diminuiti, ma sono aumentati per la terza settimana consecutiva a causa della ripresa della domanda Reuters

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

© Reuters. Foto del file: Il 7 aprile 2021, durante la pandemia della malattia di Coronavirus (COVID-19) a Los Angeles, California, USA, si possono vedere i contenitori di stoccaggio dell’olio. REUTERS/Lucy Nicholson



Autori: Shu Zhang e Sonali Paul

SINGAPORE (Reuters) – I prezzi del petrolio sono scesi venerdì, ma dovrebbero aumentare per la terza settimana consecutiva poiché la domanda di carburante in Europa, Cina e Stati Uniti dovrebbe riprendersi, poiché il tasso di vaccinazione aumenta e le misure di contenimento della pandemia vengono allentate.

0658 GMT I prezzi dei futures sono scesi leggermente di 4 centesimi, o dello 0,06%, a 72,48 dollari USA al barile, chiudendo giovedì al livello più alto da maggio 2019.

Anche i futures sul petrolio greggio US West Texas Intermediate (WTI) sono scesi di 4 centesimi, o dello 0,06%, a $ 70,25 al barile, e sono aumentati dello 0,5% giovedì al loro prezzo di chiusura più alto da ottobre 2018.

Il greggio Brent ha guadagnato lo 0,8% a settimana, mentre il greggio WTI ha guadagnato lo 0,9% a settimana.

La banca d’investimenti statunitense Goldman Sachs (NYSE:) prevede che il prezzo del greggio Brent raggiungerà gli 80 dollari al barile quest’estate, scommettendo che il recente rimbalzo del mercato petrolifero continuerà mentre il lancio della vaccinazione stimola l’attività economica globale e la domanda per la merce .

Reuters ha riferito venerdì, citando fonti, che l’Arabia Saudita, il più grande esportatore di petrolio al mondo, fornirà ai suoi clienti asiatici tutto il greggio caricato a luglio.

L’analista di mercato senior di OANDA Jeffrey Halle ha scritto in un rapporto: “La notizia che l’Arabia Saudita ha revocato tutti i tagli volontari alla produzione è circolata oggi in Asia, il che sembra far abbassare temporaneamente i prezzi del petrolio”.

“Tuttavia, la reazione è stata mite. Semmai, l’andamento dei prezzi è rialzista. Ciò dimostra che il mercato spot ha facilmente assorbito la produzione aggiuntiva saudita e che la domanda globale è forte e in aumento”.

Secondo i dati di US Energy Information, le scorte di benzina nel più grande consumatore mondiale di petrolio negli Stati Uniti sono aumentate di 7 milioni di barili nella settimana terminata il 4 giugno e le scorte di distillati sono aumentate di 4,4 milioni di barili, entrambi molto più alti delle aspettative degli analisti. Gestito mercoledì. [EIA/S]

La stratega di DailyFX Margaret Yang ha affermato che quando i prezzi hanno raggiunto il massimo in due anni e mezzo, questa impennata inaspettata ha stimolato la chiusura dei profitti.

Inoltre, gli analisti di ANZ Research hanno affermato in un rapporto che i dati che mostrano che il traffico stradale nella maggior parte del Nord America e dell’Europa è tornato ai livelli precedenti al COVID-19 sono incoraggianti.

“Anche il mercato dei carburanti per aviazione sta mostrando segni di miglioramento. Secondo Eurocontrol, i voli europei sono aumentati del 17% nelle ultime due settimane”, affermano gli analisti di ANZ.

L’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) ha rafforzato la sua visione sulla domanda sanitaria e ha insistito sulla sua previsione che la domanda aumenterà di 5,95 milioni di barili al giorno nel 2021, con un aumento del 6,6% su base annua.

Giovedì l’OPEC ha dichiarato nel suo rapporto mensile: “In generale, si prevede che la ripresa della crescita economica globale e della domanda di petrolio acquisteranno slancio nella seconda metà dell’anno”.