I prezzi delle azioni di Alibaba, JD.com e Pinduoduo hanno registrato un forte rimbalzo dopo aver sperimentato difficili guadagni nelle azioni Internet cinesi

Temendo che la supervisione possa essere rafforzata, i titoli Internet cinesi quotati negli Stati Uniti, che sono stati sotto pressione nelle ultime settimane, sono aumentati bruscamente martedì.

Le azioni di Alibaba Group quotate negli Stati Uniti.

papà,

+6,72%

Dopo essere sceso per otto giorni di negoziazione consecutivi, sulla base di un guadagno del 2% di lunedì, è aumentato del 6,3% nel trading di martedì In questioni di regolamentazioneSi prevede che il prezzo delle azioni di Alibaba registrerà il più grande aumento percentuale di un giorno dal 12 aprile, quando il titolo è aumentato del 9,3%.

Le azioni di JD

JD,

+12,32%

Si prevede che un aumento del 12,0% stabilirà la sua migliore performance percentuale in un solo giorno dal 2 marzo 2020, quando il prezzo delle azioni è aumentato del 12,4%.Jingdong Guadagno annunciato lunedì mattinaL’analista di Mizuho James Lee ha scritto che ciò riflette “sebbene il regolamento sia incerto, ma l’esecuzione è forte”.

Xu Lei, CEO di JD Retail, ha dichiarato lunedì durante la teleconferenza sugli utili della società che crede che l’ambiente normativo sia “una buona cosa per lo sviluppo sano e a lungo termine del settore” perché JD ha “subìto comportamenti di mercato sleali come come la raccolta di uno a due e sussidi ai prezzi eccessivi, espansione disordinata del capitale, ecc. “, secondo i registri di FactSet.

Azioni Pinduoduo

Pinduoduo,

+16,21%

Martedì, la società di e-commerce cinese è aumentata del 14,5% nei primi scambi L’inaspettato profitto è stato annunciato all’inizio della giornata, Anche se il reddito è inferiore al previsto.

Altri grandi guadagni di martedì includevano il Tencent Music Entertainment Group

TME,

+12,31%,

È aumentato dell’11,6%; Qu Toutiao

QTT,

+9,84%,

+9,2%; Bilibili

Bi Li,

+9,21%,

Aumento del 9,6%; Baidu

Cominciare,

+7,97%,

+7,6%; Huya Company

HUYA,

+8,53%,

È aumentato del 6,5% e iQiyi.

QI,

+6.99%,

Aumento del 6,0%. Azioni del produttore cinese di auto elettriche Weilai.

Weilai,

+2,32%

In testa al 3,0%.

KraneShares CSI China Internet ETF

KWBP,

+8,70%

Martedì è aumentato dell’8,8%. È diminuito del 10,5% nell’ultimo mese ed è diminuito del 28,9% negli ultimi tre mesi.