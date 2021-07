I prezzi delle importazioni dagli Stati Uniti sono aumentati costantemente a giugno Reuters

Tuttavia, i prezzi sembrano aver raggiunto il picco. Il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti ha dichiarato giovedì che i prezzi delle importazioni sono aumentati dell’1,0% il mese scorso dopo essere aumentati dell’1,4% a maggio. È aumentato per l’ottavo mese consecutivo, in crescita dell’11,2% su base annua, rispetto all’11,6% di maggio. Gli economisti intervistati da Reuters avevano previsto che il prezzo delle importazioni al netto dei dazi sarebbe aumentato dell’1,2%.

I prezzi delle importazioni Washington (Reuters)-Stati Uniti sono aumentati costantemente a giugno a causa della persistenza di strozzature nella catena di approvvigionamento globale.Questo è l’ultimo segnale che l’inflazione potrebbe scendere in circostanze di riapertura economica e misure di stimolo fiscale che guidano una forte domanda interna. Rimani in alto per un periodo di tempo.

