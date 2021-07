I prezzi di Bitcoin e criptovalute dipendono interamente dalla Cina?

Nel 2019, la Cina ha bandito ICOSecondo Reuters, nel 2021 il Paese ha intensificato la repressione Criptovaluta Agli istituti finanziari e alle società di pagamento è vietato fornire servizi di trading di criptovalute e gli investitori sono avvisati di non impegnarsi in operazioni di trading speculativo di criptovalute. Questi sono i tentativi della Cina di sopprimere il mercato del commercio digitale. Considerando questa posizione anti-criptovaluta, in che modo la Cina influisce sui prezzi delle criptovalute? Nonostante i tentativi del paese di liberare la sua economia dalla criptovaluta, il paese ha ancora un impatto significativo sui prezzi.

Una relazione è andata male?

Prima di tutto, un po’ di storia sulla criptovaluta cinese, perché questa relazione è molto complicata.

Prima del cambio di governo nel 2017, la Cina è stato uno dei primi paesi ad abbracciare con entusiasmo la criptovaluta. Nel 2013, un ente di beneficenza cinese ha iniziato ad accettare Bitcoin, E poi un’ondata di aziende ha accettato la criptovaluta. Anche il gigante dei motori di ricerca cinese Baidu ha iniziato ad accettare Bitcoin per i servizi di sicurezza dei siti web. minatore Acquista subito dopo.

Tralasciando la politica di Bitcoin, gli investitori cinesi sono affascinati dalle criptovalute e dalla loro capacità di attraversare i confini nazionali. Un articolo su QZ.com citava un ingegnere dell’Accademia cinese delle scienze di Shanghai che affermava che i cinesi acquistano Bitcoin perché apprezzeranno ed è una copertura contro l’inflazione. Un’ulteriore attrazione è che le transazioni Bitcoin non sono controllate dal governo.

Bobby Lee, il fondatore di BTC China Exchange, ha affermato che ai cinesi non interessano gli aspetti politici di Bitcoin. “Quello di cui si preoccupano è il reddito: Bitcoin può aiutarmi a fare soldi ora?”, ha detto. Con il rallentamento del motore di crescita economica della Cina, questi fattori diventano importanti.

Il ritorno sugli investimenti tradizionali sostenuti dallo Stato è diminuito. Secondo i rapporti, i cinesi benestanti sono alla ricerca di opportunità di investimento all’estero e scambiano valute locali con dollari statunitensi. In risposta, il governo ha istituito controlli sui capitali per prevenire il deflusso e la successiva svalutazione del renminbi. Bitcoin e altre criptovalute possono prevenire un rallentamento economico interno e controlli sui capitali.

vietare? Quale divieto?

Un modo per la Cina di influenzare il prezzo di Bitcoin è attraverso il suo comunicarePrima che il trading di Bitcoin fosse vietato nel 2017, la Cina rappresentava oltre il 90% del volume degli scambi di criptovalute. Gli scambi prosperano applicando commissioni basse.

Nel luglio 2021, gli operatori degli scambi di criptovalute Huobi e OKCoin hanno annunciato che nell’ultimo giro di vite sulle valute digitali chiuderanno le rispettive filiali a Pechino.

Beijing Huobi Tianxia Network Technology Co., Ltd. è l’entità cinese continentale di Huobi Group, che gestisce il secondo scambio di criptovalute più grande al mondo per volume di scambi. Dopo l’annuncio, il prezzo delle azioni della società affiliata Huobi Technology Holdings è sceso del 22%. Beijing Lekuda Network Technology Co., Ltd. ha annunciato alla fine di giugno che liquiderà la società di OKCoin, una piattaforma di trading di asset digitali, a Pechino. Sia OKCoin che l’operatore di scambio di criptovalute OKEx sono stati fondati dalla controversa star dell’imprenditore Xu Mingming, che è stato indagato dalle autorità cinesi l’anno scorso.

Nel maggio 2021, il Comitato per la stabilità e lo sviluppo finanziario del Consiglio di Stato ha annunciato un ulteriore giro di vite sull’estrazione di Bitcoin in Cina. Nel luglio 2021, Bitcoin, una comunità online per investitori cinesi di criptovalute, ha chiuso il suo sito Web e la sua applicazione nella Cina continentale.BCTChina, che un tempo gestiva il più grande scambio di criptovalute della Cina, ha annunciato il suo completo ritiro dalle attività legate al bitcoin. “

L’ultima repressione ha reso più difficile per i cinesi utilizzare vari canali di pagamento per acquistare criptovalute e può influire sull’attività dei minatori, rendendo più difficile per loro convertire le criptovalute in RMB.

Secondo Reuters, citando Winston Ma, professore a contratto presso la New York University School of Law e autore del libro “Digital Warfare”, la Cina spera di rimuovere completamente le transazioni relative alle criptovalute dal sistema finanziario cinese.

Attività di mining di bitcoin

L’offerta svolge un ruolo importante nella determinazione dei prezzi delle valute. Nell’ecosistema delle criptovalute, la Cina controlla l’offerta di importanti criptovalute attraverso operazioni di mining. Nonostante il colpo, circa il 65% di tutte le operazioni di mining di Bitcoin si trova in Cina.

Bitmain è responsabile del 39% del business minerario e gestisce i due più grandi pool minerari del mondo.È una società cinese la cui attività si estende ben oltre i suoi confini, inclusi Stati Uniti e Svizzera. È stato il pioniere del chip ASIC che gestisce la maggior parte dei sistemi di mining Bitcoin ed è considerato da alcuni come “l’azienda più influente nell’ecosistema Bitcoin”.

Poiché la fornitura di Bitcoin è strettamente controllata, il mining di Bitcoin svolge un ruolo importante nel determinare il prezzo delle criptovalute. I minatori di Bitcoin calibrano la produzione e la domanda di monete regolando la difficoltà del problema e le commissioni di transazione. Sebbene il consumo di energia di Bitcoin abbia causato forti proteste, i minatori cinesi realizzano ancora notevoli profitti a causa dei prezzi elevati. Si può dire che questo potrebbe essere il motivo per cui il governo cinese non ha fissato una scadenza per la rimozione delle mining farm di Bitcoin.

La mining farm di Bitmain è anche il principale driver del prezzo di Bitcoin Cash, una sorta di fork di Bitcoin apparso nell’agosto 2017. Jihan WuIl fondatore di Bitmain ha firmato un accordo per stabilire SegWit2x. Questa mossa si è conclusa con il lancio di Bitcoin Cash. Dopo che la comunità mineraria di Bitcoin ha introdotto Bitcoin Cash, c’è stata una divergenza nel trasferimento delle sue risorse di sistema a Bitcoin Cash. Tuttavia, Bitmain ha fornito la potenza di fuoco necessaria a novembre 2017 per guidare il prezzo delle criptovalute.

L’influenza della Cina nel settore minerario si estende anche ad altre criptovalute. Prendiamo ad esempio la battaglia di Siacoin nel 2018. Il token appartiene a Sia, una piattaforma con sede a Boston in grado di distribuire contenuti attraverso la sua rete. Il fondatore ha espresso la sua preoccupazione sulla piattaforma Reddit per la decisione di Bitmain di sviluppare una macchina ASIC che supporti l’algoritmo Sia. Si prevede che la decisione della società aumenterà significativamente l’offerta di Siacoin sul mercato e concentrerà le operazioni minerarie.

Ma questa non è la fine della storia. Un’altra società cinese, Halong Mining, è in competizione con Bitmain per sviluppare macchine che supportano l’algoritmo Siacoin. L’effetto netto potrebbe essere che la fornitura di token potrebbe essere centralizzata e controllata da una società cinese.

Linea di fondo

Secondo Eminetra, il valore di mercato totale dell’industria delle criptovalute è di 1,47 trilioni di dollari e la Cina rappresentava oltre il 90% di tutte le transazioni prima dell’introduzione di misure e restrizioni normative nel 2018.

Pertanto, la Cina è ancora uno dei principali partecipanti all’ecosistema delle criptovalute. Il paese ha diverse leve che controllano il prezzo delle criptovalute, anche se sembra che le stia reprimendo. Queste leve saranno molto utili se e quando iniziare a regolare le criptovalute.

I prezzi di Bitcoin e criptovalute non lo sono completamente Dipende dalla Cina. Tuttavia, alla fine, è probabile che la Cina diventi il ​​centro di criptovaluta più pesantemente regolamentato al mondo e avrà sicuramente un impatto duraturo sulla domanda e sul prezzo delle criptovalute.

Investire in criptovaluta e altri prodotti di monete iniziali (“ICO”) è altamente rischioso e speculativo. Questo articolo non è Investopedia o la raccomandazione dell’autore di investire in criptovaluta o altre ICO. Poiché la situazione di ogni persona è unica, dovresti sempre consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria. Investopedia non rilascia dichiarazioni o garanzie in merito all’accuratezza o alla tempestività delle informazioni qui contenute. Al momento della stesura di questo articolo, l’autore possiede una piccola quantità di Bitcoin.