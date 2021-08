I prezzi “folli” delle case in Nuova Zelanda hanno portato all’accessibilità per molti anni: sondaggio Reuters

Share it

© Reuters. Il 24 giugno 2017, una nuova area residenziale nei sobborghi di Auckland, in Nuova Zelanda, era adiacente a un’altra area residenziale in costruzione. REUTERS/David Gray



Autrice: Vivik Mishra

Bangalore (Reuters)-Secondo un sondaggio Reuters sugli analisti del mercato immobiliare, il mercato immobiliare fuori controllo della Nuova Zelanda ha accelerato rapidamente durante la pandemia e si raffredderà l’anno prossimo, ma l’accessibilità rimarrà limitata o si deteriorerà nei prossimi anni.

A causa dei tassi di interesse estremamente bassi, i prezzi delle case sono quasi raddoppiati negli ultimi sette anni, passando dal 3,50% allo 0,25% durante questo periodo.Mentre i prezzi salgono oltre la loro capacità, i nuovi acquirenti di case e le persone a basso reddito restano indietro.

Secondo un sondaggio di 10 analisti del mercato immobiliare condotto da Reuters dall’11 al 19 agosto, dopo un aumento del 30% negli ultimi 12 mesi (il più grande aumento tra i paesi dell’OCSE), i prezzi delle case dovrebbero aumentare anche quest’anno del 20%.

Poiché la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) avvierà una serie di aumenti dei tassi di interesse nei prossimi mesi, si prevede che il tasso dei prezzi delle case aumenterà nel prossimo anno e nel 2023 rallenterà in modo significativo al 2,5%.

Il capo economista dell’ANZ Sharon Zollner ha dichiarato: “Sebbene pensiamo che l’aumento annuale dei prezzi delle case sia molto vicino al picco, il rapporto tra i prezzi delle case e il reddito è semplicemente oltre il grafico”. “Le proprietà disponibili per la vendita sono ancora molto basse. La vera soluzione è costruire più case.

“Ma la cosa spaventosa è che anche se supponiamo che l’inflazione dei prezzi delle case da ora alla fine sia zero e che la crescita del reddito possa funzionare a un tasso molto costante del 5% all’anno, ci vorranno ancora sei anni perché questo tasso ritorni. al livello prima del COVID-19.” ha aggiunto Zorna. “Se i prezzi delle case non scendono direttamente, sarà un processo difficile”.

Solo due analisti nel sondaggio prevedevano che i prezzi sarebbero diminuiti e uno di loro ha affermato che non sarebbe diminuito fino al 2023. Ad eccezione di un analista che ha risposto alle domande sull’accessibilità nei prossimi due o tre anni, tutti gli altri hanno affermato che i prezzi rimarranno invariati o peggioreranno.

Tempo considerevole

Le misure introdotte dal governo e dalla Banca della Nuova Zelanda quest’anno – i tassi di interesse sono ancora a livelli storicamente bassi – finora non sono riuscite a raffreddare il mercato.

Brad Olsen, capo economista di Infometrics, ha dichiarato: “L’accessibilità continua a peggiorare a livello nazionale. Richiede un calo del 56% dei prezzi delle case o un aumento del 130% del reddito, il che significa che ci vorrà molto tempo per aumentare l’accessibilità”.

All’inizio di questo mese, la Commissione per i diritti umani ha annunciato un’indagine sul mercato immobiliare della Nuova Zelanda, affermando che la crisi abitativa sta avendo un “impatto punitivo” sulle comunità emarginate e lascia molte persone senza casa.

Tuttavia, in un sondaggio su un altro problema, tutti gli intervistati hanno affermato che le misure della banca centrale e del governo per raffreddare i prezzi degli immobili avranno un impatto significativo e uno degli intervistati ha affermato che l’impatto è molto ampio.

Alla domanda su quale sia il più grande rischio al ribasso, gli analisti hanno affermato che i tassi di interesse sono in aumento o che la politica monetaria si sta stringendo.

“Le case vinceranno sempre… Ci aspettiamo che i prezzi delle case continuino ad aumentare nel prossimo anno, ma quando i tassi dei mutui si riprenderanno dai recenti minimi, il tasso di aumento rallenterà”, ha affermato il capo economista di Westpac Michael Ge Den.

“Questo potrebbe consumare un po’ di slancio dal mercato immobiliare”, ha aggiunto Gordon. “Insieme ai cambiamenti nel sistema fiscale, potrebbero esserci lievi cali dei prezzi a metà di questo secolo”.