I primi 5 azionisti di BP

BP non fallirà. In termini di entrate, è attualmente la quarta compagnia petrolifera e del gas al mondo. Sebbene la società abbia subito perdite finanziarie a causa della fuoriuscita di petrolio della Deepwater Horizon a causa di tutti i relativi costi di bonifica, non è fallita. Tuttavia, BP è uscita da alcune delle sue attività, come quella petrolchimica.