I principali azionisti di Amazon

Amazon Inc. (Amazon) È stata fondata da Jeff Bezos nel luglio 1994 come libreria online e da allora è rapidamente diventata la più grande azienda di e-commerce del mondo.Come Amazon Dopo un continuo sviluppo, si è ampliato per fornire una gamma apparentemente illimitata di prodotti, come videogiochi, software, elettronica, abbigliamento, giocattoli e cibo. Amazon trae anche maggiori entrate da altre attività. Amazon Web Services è il più grande venditore al mondo di servizi di cloud computing. Il servizio di streaming di intrattenimento di Amazon produce anche i propri film e programmi TV e Amazon Music fornisce l’accesso a milioni di brani. Inoltre, la sussidiaria di Amazon Ring fornisce servizi di sicurezza domestica.

Questa crescita ha reso Amazon una delle più grandi aziende al mondo per capitalizzazione di mercato, con un valore di mercato di quasi $ 1,6 trilioni al 9 luglio 2020. Negli ultimi 12 mesi (TTM) terminato il 9 luglio 2020, Amazon ha generato 296,3 miliardi di dollari di entrate e 10,6 miliardi di dollari di utile netto.

I maggiori azionisti interni individuali di Amazon sono Jeff Bezos, Andrew Jassy e Jeffrey Blackburn, mentre i maggiori azionisti istituzionali sono Advisor Group Inc., Vanguard Group Inc. e BlackRock Inc..nero).

Per “personale interno” si intendono i soggetti che ricoprono cariche di vertice e componenti del consiglio di amministrazione, nonché le persone o gli enti che detengono più del 10% delle azioni della società. In questo caso, non ha nulla a che fare con l’insider trading.

Primi 3 azionisti interni individuali

Jeff Bezos

Jeff Bezos, fondatore e presidente esecutivo del consiglio di amministrazione di Amazon, è il maggiore azionista della società, con 55,5 milioni di azioni, pari all’11,1% delle azioni emesse. Bezos è stato CEO dalla fondazione di Amazon, fino al 5 agosto 2021, quando si è dimesso per supportare Andrew Jassy. Bezos è attualmente al primo posto nella Forbes Global Rich List. Nel 2019, quando ha divorziato da MacKenzie Bezos, che lo ha aiutato ad avviare Amazon, il suo patrimonio netto ha subito un breve colpo. Come parte dell’accordo transattivo, Bezos mantiene il controllo del voto su tutte le sue azioni, anche se la sua ex moglie detiene il 25% di queste azioni.

Andrew Jassy

di Amazon Amministratore Delegato (CEO) Andrew Jassy possiede 94.797 azioni della società, che rappresentano lo 0,02% di tutte le azioni in circolazione. Jassy è stato in precedenza CEO di Amazon Web Services, la più grande azienda di servizi Web al mondo. cloud computing Società di servizi, per poi diventare amministratore delegato dell’intera azienda il 5 agosto 2021. Jassy è entrata in Amazon nel 1997. Con un team di 57 persone, ha fondato AWS nel 2006 e ha iniziato a vendere servizi cloud. Prima di entrare in Amazon, Jassy ha fondato e gestito una società di consulenza di marketing.

Jeffrey Blackburn

Jeffrey Blackburn detiene 48.967 azioni di Amazon, pari allo 0,01% delle azioni in circolazione.alcuniBlackburn è vicepresidente senior dello sviluppo aziendale di Amazon dal 2006. In precedenza è stato vicepresidente dell’integrazione operativa di Amazon ed è entrato a far parte dell’azienda nel 1998 dopo aver lavorato come assistente presso Morgan Stanley e Deutsche Bank per molti anni.alcunialcuni alcunialcuni

Primi tre azionisti istituzionali

Secondo i dati di Whale Wisdom, alla fine del primo trimestre del 2020, oltre 3.000 filer 13F detengono azioni Amazon. Circa 1.200 di loro hanno elencato Amazon nelle prime 10 partecipazioni.alcunialcuni

Gruppo di consulenza

Advisor Group Inc. è una società di intermediazione istituzionale che fornisce servizi di gestione patrimoniale, consulenza sugli investimenti e altri servizi. Gestisce 296,7 miliardi di dollari di asset (AUM). alcuniHa una delle più grandi reti di società di gestione patrimoniale indipendenti al mondo.alcuniSecondo il suo 13F presentato al 31 marzo 2020, il gruppo di consulenza possiede 35,4 milioni di azioni Amazon, che rappresentano il 7,1% delle azioni in circolazione.alcunialcuni

Gruppo Pioneer

Vanguard Group Inc. offre centinaia di fondi comuni di investimento, ETF e prodotti pensionistici. La società è principalmente una società di gestione di fondi comuni e ETF, che gestisce circa 6,2 trilioni di dollari USA in attività globali (Scala di gestione patrimoniale) Al 31 gennaio 2020.alcuniSecondo il 13F presentato al 31 marzo 2020, Vanguard Group possiede 33 milioni di azioni di Amazon, pari al 6,6% di tutte le azioni in circolazione.alcuniI clienti Vanguard possono utilizzare l’ETF consumer discrezionale della società (videoregistratore). Amazon è la più grande holding, con il 21,3% del portafoglio del fondo.alcunialcuni

Roccia nera

BlackRock Corporation (nero), una delle più grandi società di gestione patrimoniale al mondo, che vende la popolare serie di prodotti iShares ETF. La società è principalmente una società di gestione di fondi comuni e ETF con un patrimonio in gestione di circa US $ 6,47 trilioni.alcuniSecondo il file 13F al 31 marzo 2020, la società detiene 27 milioni di azioni Amazon. Questo rappresenta il 5,4% di tutte le azioni Amazon in circolazione.alcuniIl titolo Amazon è l’ETF iShares US Consumer Services (Conferenza Internazionale della Gioventù), pari al 10,4% del fondo.alcunialcuni

La diversità e l’inclusione di Amazon

Come parte dei nostri sforzi Aumentare la consapevolezza dell’importanza della diversificazione aziendale, Forniamo agli investitori uno sguardo di trasparenza oltre i soli azionisti di Amazon. Sottolineiamo l’impegno dell’azienda nei confronti della diversità, dell’inclusione e della responsabilità sociale complessiva. Scopri come Amazon riferisce sulla diversità della sua gestione e della sua forza lavoro. Mostra se Amazon Divulgare dati sulla diversità complessiva del consiglio di amministrazione, dell’alta direzione, dei direttori generali e dei dipendenti in ciascun mercato.