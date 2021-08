I problemi antitrust di Amazon (AMZN) dovrebbero preoccupare gli investitori?

La scorsa settimana ho parlato della società madre di Google Alphabet Inc. (Google, Google) e mela (AAPL). Ho esaminato il recente disegno di legge del Senato per cercare di livellare il campo di gioco per gli app store di terze parti sulle piattaforme iOS di Apple e Android di Google. Se sei preoccupato per questi titoli, Guarda quell’articolo Se non l’hai fatto.

Oggi discuteremo dell’impatto della regolamentazione del governo sul gigante tecnologico Amazon.com, Inc. (Amazon.com, Inc.).Amazon). Le storie recenti hanno disturbato alcuni investitori.

Punti chiave Amazon ha problemi di antitrust, che potrebbero preoccupare gli investitori.

Guardando indietro ai precedenti casi antitrust, i risultati non sono terribili per gli investitori.

Negli anni di tendenza al rialzo, le azioni di Amazon sono sempre state le preferite dei grandi soldi, il che dimostra che gli investitori non dovrebbero porre troppa enfasi sulle questioni antitrust.

Nel 2017, uno studente della Yale University Law School ha scritto un documento intitolato “Amazon’s Antitrust Paradox” criticando il rafforzamento del controllo del mercato da parte dell’azienda. Quella studentessa era Lina Kahn, ed è stata e continuerà ad essere una critica entusiasta di Facebook, una grande azienda tecnologica.FB), Google, Apple e Amazon. È stata nominata dal presidente Joe Biden come il più giovane presidente della FTC nella storia. Dal momento che Biden vuole che le aziende tecnologiche “paghino solo le tasse che meritano”, è ovvio che i loro occhi sono puntati su Amazon.

La FTC sta ufficialmente indagando su questi giganti della tecnologia.In una recente vittoria su Facebook, un giudice federale ha licenziato Antitrust FTC citato in giudizio per prove insufficienti monopolioMa il giudice ha permesso di emendare la denuncia.

Tutto questo deriva dallo Sherman Act del 1890, che vieta sostanzialmente i monopoli. La FTC fu presto istituita per garantire affari equi. Ciò può essere principalmente ricondotto alla Standard Oil Company di John D. Rockefeller e Henry Flagler, quest’ultima è la più grande raffineria del mondo. Alla fine è stata suddivisa in 30 società, tra cui alcune aziende ben note nel settore energetico odierno. Indubbiamente, molte di queste aziende sono diventate giganti da sole.

Quindi, se si considera Amazon Troppo grande per continuare Ed è fallita per paura di monopoli incontrollabili? La storia mostra alcuni possibili risultati, ma se sei un investitore, non sembra esserci nulla degno di vera enfasi. Vediamo alcuni possibili scenari:

Il Congresso era in stallo e non è successo nulla. Questo è lo stato preferito del mercato azionario: lo status quo. Se il governo non può pronunciarsi, Amazon può continuare a operare come al solito. Ovviamente, Amazon continua a crescere in molte aree e, a breve termine, questa situazione è del tutto ragionevole. Ma a lungo termine, se Amazon continua a crescere lungo la sua attuale traiettoria di sviluppo, sarà difficile dimostrare che Amazon non sarà troppo grande per esistere. Sono state imposte alcune restrizioni, ma Amazon è ancora completamente o per lo più intatta. Questo è simile all’articolo che ho menzionato prima. Ad esempio, se Google e Apple sono costretti a consentire app store di terze parti, questa è vista come una vittoria per il grande governo. Ma alla fine, questo avrà un impatto nominale sulla loro attività complessiva, che rimane intatta. Amazon è stata costretta a sciogliersi. È meglio controllare le rotture passate qui per vedere come sarà. Standard Oil è diventata 30 società tra cui Exxon Mobil (XOM), pressione sanguigna (BP) E Chevron (CVX). Questo ha sorpreso gli azionisti. Società telefonica e telegrafica americana (tonnellata) è stata costretta a sciogliersi negli anni ’70 e ’80 e molte di queste società continuano a funzionare molto bene da sole. Verizon (VZ) È una delle società emerse dalla disintegrazione dell’antitrust di AT&T e ha fatto guadagnare molti soldi agli investitori.

Penso che non ci sia bisogno di preoccuparsi di queste tre situazioni. Inoltre, immagina: Amazon è divisa in diverse società. Immaginiamo la vendita al dettaglio online di Amazon, nuvola I servizi (AWS), i trasporti (Flex e autotrasporti) e i media (Prime Video e MGM) sono stati tutti divisi.Questi quattro dipartimenti possono raggiungere ciascuno la propria altezza e diventare dividendo Pagatore. Immagina di possedere una società, di dividerla in quattro, e poi ciascuna dividere le sue azioni, e poi ogni società ti paga i dividendi. Questo potrebbe essere più lungo di quanto alcuni investitori desiderino, ma è uno scenario fantastico. Potrebbe persino farti sostenere la rottura!

Nel valutare se queste ultime trattative antitrust FTC danneggeranno l’argomento di investimento di Amazon, diamo prima un’occhiata FondamentiLa tabella seguente mostra quanto sia solida l’attività di questo mostro: le vendite e gli utili a uno e tre anni sono cresciuti enormemente Margine di profitto Questo da solo è sufficiente per mostrare come l’azienda sia fiorente. Nella foto qui sotto, il succo è molto buono, così così, non l’ideale è mediocre:

MAPsignals.com, FactSet



I fondamentali sono buoni, ma nel valutare se Wall Street è d’accordo con me, mi riferisco anche al trading e agli indicatori tecnici. Il mio modo di guardare alle azioni è seguire il grande scambio di denaro.Quando è grande volume Investire nel trading di azioni a un punto culminante recente genererà un segnale di acquisto. Un grande volume di un calo del prezzo delle azioni è un segnale di vendita. Quando grandi segnali di acquisto di denaro si accumulano su titoli con fondamentali superiori, questo è un segnale affidabile che i grandi investitori potrebbero essere rialzisti.

Questo è un assaggio delle azioni Amazon. A causa di guadagni deludenti, di recente hanno sottoperformato. Finora quest’anno, il lato tecnico è stato piuttosto noioso:

MAPsignals.com, FactSet



Ma in fondo alla tabella, vedrai i dati di Big Money. Ovviamente Amazon è sempre stata una calamita per attirare ingenti somme di denaro. Lo stato di valore anomalo significa semplicemente che il titolo è stato classificato in alto per molti anni. Puoi vedere alcune delle volte in cui Amazon vede acquisti in eccesso:

TradingView.com



Il risultato finale: Amazon sta attualmente affrontando alcuni titoli preoccupanti. Le aziende di queste dimensioni possono continuare ad affrontare problemi. Ma a lungo termine, il risultato finale di eventuali restrizioni FTC o spin-off obbligatori potrebbe comunque essere vantaggioso per gli investitori.

Nel corso degli anni, solidi fondamentali, crescita e redditività ne hanno fatto un ottimo titolo. È difficile opporsi.

Linea di fondo

Quando l’azienda diventa troppo grande, sorgono problemi di antitrust. Ne abbiamo discusso alcuni in questo articolo e il risultato finale non è terribile per gli investitori. Chiunque può immaginare cosa accadrà ad Amazon. Chiedo solo di mantenere alcune opinioni.

Divulgazione: l’autore non ricopriva alcuna posizione in AMZN al momento della pubblicazione, ma occupava una posizione lunga negli account personali e gestiti di GOOGL e GOOG.