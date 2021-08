I produttori britannici ottengono grandi concessioni sul marchio di qualità dopo la Brexit

Il governo britannico prolungherà la scadenza per le aziende di adottare il nuovo marchio di sicurezza e qualità “UKCA” per i loro prodotti dopo la Brexit per fornire importanti concessioni alle aziende britanniche.

La proroga di un anno per l’uso continuato del marchio di sicurezza UE “CE” per i prodotti britannici arriva dopo che le aziende hanno avvertito che non potevano prepararsi per il trasferimento pianificato del marchio UE dopo la Brexit alla fine del 2021.

La decisione, che sarà annunciata martedì, fornirà un respiro vitale ai produttori britannici che hanno avvertito che se non potranno più utilizzare prodotti fabbricati all’estero, la catena di approvvigionamento britannica sarà a rischio.

Secondo una persona che ha familiarità con la questione, secondo il piano del Regno Unito, la società richiederà un nuovo marchio UKCA prima del gennaio 2023.

La persona ha aggiunto che la pandemia di coronavirus ha reso più difficile per le aziende prepararsi a questo cambiamento, che richiede che i prodotti fabbricati siano testati e abbiano la certificazione UKCA per sostituire il marchio CE dell’Unione Europea.

Ogni prodotto con il marchio UKCA deve essere approvato da un’agenzia autorizzata nel Regno Unito, il che porta a un arretrato di domande per i componenti chiave.

Gruppi commerciali tra cui case automobilistiche, produttori di ascensori e gruppi di forniture per l’edilizia hanno avvertito che il Regno Unito non ha capacità sufficienti per far fronte all’enorme domanda di test sui prodotti.

Hanno anche avvertito il governo che, in molti casi, i fornitori dell’UE non sono pronti a ottenere il marchio UKCA per fornire merci al mercato del Regno Unito, il che aumenta il rischio di gravi lacune nella catena di approvvigionamento del Regno Unito.

Le aziende hanno affermato che quando le aziende dell’UE forniscono solo un piccolo numero di prodotti o componenti, non sono disposte a sostenere il costo della certificazione di questi prodotti per un piccolo numero di aziende britanniche.

La certificazione del Regno Unito si applica al processo di produzione della parte e alla parte stessa, il che aggiunge ulteriore complessità.

“Non abbiamo capacità in molte aree, come i prodotti da costruzione e i fuochi d’artificio”, ha affermato Fergus McReynolds, capo degli affari UE presso l’organizzazione commerciale del produttore Make UK.

“Poiché sempre più aziende competono per presentare domanda, il Regno Unito sta affrontando una situazione di ridimensionamento prima della fine dell’anno. Se i fornitori esteri non sono pronti, la fornitura verrà interrotta. Quindi la domanda è come motivarli a utilizzare il marchio CA. .”

L’agenzia commerciale sta anche lavorando con i funzionari per aiutare a semplificare il processo di conversione del marchio CE esistente nel nuovo sistema di certificazione del Regno Unito.

Sam Lowe, un esperto di commercio presso il think tank European Reform Centre, ha affermato che poiché è improbabile che la pratica del Regno Unito nella maggior parte delle aree sia contraria alle norme UE sui prodotti, ha senso che il Regno Unito continui a consentire la vendita di prodotti con marchio CE nell’UE, che sia ora o in futuro.

Questo è anche il caso, perché in base ai termini dell’accordo Regno Unito-UE sul commercio tra l’Irlanda del Nord e l’UE dopo la Brexit, il marchio CE sarà riconosciuto in modo permanente nell’Irlanda del Nord.

Russell Beattie, CEO della Federation of Environmental Trade Associations, ha accolto con favore la mossa del governo. “Siamo ansiosi di lavorare a stretto contatto con il governo per risolvere questi problemi indubbiamente complessi”, ha aggiunto.

Non è stato possibile contattare immediatamente il Dipartimento del Commercio del Regno Unito per un commento.