I produttori di auto elettriche affrontano il rischio di prezzi dei metalli delle batterie fuori controllo

TOKYO – I produttori di veicoli elettrici e batterie per veicoli elettrici hanno posto richieste sulla fornitura e sulle alternative di litio, cobalto e nichel, poiché è probabile che i prezzi in rapido aumento di questi metalli chiave aumentino nei prossimi anni.

L’Agenzia internazionale per l’energia stima che la domanda globale di litio nel 2040 sarà 42 volte quella del 2020, assumendo che l’obiettivo sia mantenere l’aumento della temperatura terrestre al di sotto dei 2 gradi Celsius. Si prevede che la domanda di cobalto aumenterà di 21 volte, mentre l’utilizzo di nichel aumenterà di un fattore 19.

A causa delle forti vendite di veicoli elettrici, i prezzi stanno già salendo.

Il prezzo del carbonato di litio in Cina, che è il punto di riferimento per il mercato globale del litio, si è aggirato intorno a 88.000 RMB (13.500 dollari USA) per tonnellata, con un aumento del 120% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. I prezzi spot dei leader europei del cobalto sono aumentati del 70% a circa 25 dollari USA per libbra. I futures sul nichel a tre mesi sul London Metal Exchange hanno raggiunto un massimo di 18.000 dollari USA per tonnellata, con un aumento del 30% su base annua.

Le aziende della filiera dei veicoli elettrici sono intervenute. Ad aprile, il produttore cinese di batterie Hyundai Ampere Technology (CATL) ha investito in una società connazionale che possiede i diritti di estrazione di rame e cobalto in Congo. Tesla ha ottenuto i diritti su 10.000 acri di terreno in Nevada, USA, per produrre litio da giacimenti di argilla.

Gli investimenti nello sviluppo di queste fonti di metalli sono in forte espansione. Nei primi tre mesi di quest’anno, il litio è stata la principale forza trainante per i 48 principali esploratori di minerali elencati in Australia per raccogliere fondi. Un rapporto della società di contabilità BDO ha dichiarato di aver raccolto circa A $ 500 milioni (US $ 368 milioni) per lo sviluppo del litio e più per qualsiasi altro metallo, più di tre volte il totale per l’intero anno del 2020.

Veicoli elettrici a Francoforte, Germania: si prevede che i veicoli elettrici svolgano un ruolo chiave nella riduzione dell’impronta di carbonio del paese. (Foto: Kosei Fukao)

Ma un aumento degli investimenti non porterà immediatamente a una maggiore offerta. Gli osservatori del settore affermano che, in media, occorrono più di 10 anni prima che i progetti per lo sviluppo di nuove miniere inizino la produzione.

Questo lasso di tempo indica che l’offerta sarà inferiore alla crescita della domanda prevista. I prezzi del cobalto e del litio hanno avuto la tendenza a fluttuare perché i loro mercati sono più piccoli di altre materie prime. Nei due anni fino al 2018, il prezzo del cobalto è più che triplicato perché si prevede che i veicoli elettrici sperimenteranno un grande boom, ma la maggior parte dell’aumento è stata persa l’anno successivo.

Alcuni produttori di batterie riposeranno le loro speranze su nuove tecnologie che non richiedono questi metalli. Alla fine di luglio, CATL ha lanciato una batteria agli ioni di sodio che non contiene litio, cobalto o nichel. Poiché il sodio è ampiamente e facilmente disponibile a terra e in mare, l’annuncio offre speranza per rompere i vincoli di approvvigionamento relativi alle batterie.

Al momento, gli osservatori del settore affermano che la densità energetica delle batterie agli ioni di sodio è inferiore a quella delle tipiche batterie agli ioni di litio, il che potrebbe rendere questa nuova tecnologia inadatta per alimentare i veicoli elettrici. Ma il suo miglioramento delle prestazioni potrebbe inibire la crescita della domanda di litio. Esistono già batterie al litio ferro fosfato (LFP) commercialmente valide che non richiedono cobalto o nichel. Volkswagen prevede di utilizzare questa batteria in modelli entry-level a basso costo.

La promozione da parte dell’UE di un maggiore riciclaggio delle risorse può anche alleviare la situazione ristretta della domanda e dell’offerta. Sanshiro Fukao, ricercatore senior presso l’ITOCHU Research Institute, ha affermato che l’istituzione di un sistema di riciclaggio efficace nell’industria delle batterie dell’UE promuoverà il riutilizzo di questi metalli e ridurrà la dipendenza dalle risorse naturali.

Le principali borse merci hanno visto l’opportunità di trarre profitto dalla crescita della domanda di metalli per batterie. CME Group, il principale mercato dei derivati ​​al mondo, ha lanciato i futures sull’idrossido di litio sul Chicago Mercantile Exchange all’inizio di maggio per aiutare i partecipanti al mercato a gestire i rischi del metallo delle batterie. L’exchange ha lanciato i future sul cobalto a dicembre.

Allo stesso modo, il London Metal Exchange ha iniziato a offrire futures sull’idrossido di litio a metà luglio. All’inizio di luglio, anche il Wuxi Stainless Steel Exchange cinese ha avviato il commercio in RMB di carbonato di litio.

I prezzi del litio e del cobalto sono per lo più negoziati e determinati da utenti e fornitori e solo pochi indici di prezzo e prodotti finanziari trasparenti possono essere utilizzati per coprire le fluttuazioni dei prezzi. I futures sul cobalto del LME sono stati quotati nel 2010 e non sono riusciti a diventare un indicatore di prezzo affidabile a causa della scarsa liquidità. L’aumento degli operatori di mercato può renderlo uno strumento efficace per ridurre il rischio di volatilità.

