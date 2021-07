I proprietari di Regus acquisiscono siti WeWork a Londra e New York Reuters

Dai colossi tecnologici americani Amazon (NASDAQ:) e Microsoft (NASDAQ:) a banche come Standard Chartered Bank (OTC:), le aziende hanno annunciato piani per adottare una qualche forma di modello di lavoro flessibile, che di solito consente ai dipendenti di lavorare da casa per parte del la settimana.

“Nel mondo post-pandemia, poiché alcune persone tornano in città e villaggi, gli spazi per uffici in città come New York e Londra si ridurranno. È difficile quantificare quanto”.

Dopo che la pandemia di coronavirus ha chiuso gli edifici per uffici e costretto le persone a lavorare da casa per un anno, le aziende di tutto il mondo stanno riducendo gli spazi per uffici e si stanno concentrando sulla riduzione dei costi.

IWG ha sede in Svizzera e ha più di 3.300 filiali in 110 paesi e, attraverso i suoi partner in franchising, ha aggiunto più di 100 centri nella prima metà del 2021, tre volte il numero nella prima metà del 2020.

Secondo una dichiarazione vista in esclusiva da Reuters, le altre stazioni si trovano di fronte alle stazioni Penn di Chicago, Philadelphia e New York.

Due delle ex proprietà WeWork si trovano a Kensington, Londra e Park Avenue South a New York, e le altre tre si trovano a Giacarta, la capitale dell’Indonesia.

(Reuters) – Il fornitore di spazi per uffici IWG aprirà otto nuovi centri di coworking in luoghi come Londra e New York, cinque dei quali erano precedentemente gestiti dal suo concorrente statunitense, WeWork, per soddisfare la crescente domanda di flessibilità. Spazio di lavoro.

