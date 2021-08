I pubblici ministeri abbandonano l’indagine sull’insider trading di Wirecard sull’ex membro del consiglio di amministrazione di Deutsche Bank

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

I pubblici ministeri tedeschi hanno archiviato l’indagine penale sull’ex membro del consiglio di sorveglianza della Deutsche Bank Alexander Schütz sulle accuse di insider trading in azioni Wirecard.

Il procuratore di Stoccarda ha detto lunedì che dopo aver valutato la denuncia, hanno deciso di non avviare un’indagine formale. Archivio Pubblicato ad aprile da BaFin, un regolatore finanziario tedesco.

Le autorità hanno affermato che gli elementi di prova presentati dalla BaFin non giustificano l’apertura dell’inchiesta.

BaFin e Schütz hanno rifiutato di commentare la decisione riportata per la prima volta da Reuters.

Schütz è un caro amico dell’ex CEO di Wirecard Markus Braun, detenuto dalla polizia per più di un anno dopo che la società di pagamento con sede a Monaco è fallita in uno dei più grandi casi di frode contabile della Germania e ha perso 1,9 miliardi di euro in contanti aziendali.

È anche un vecchio amico e socio in affari del finanziere Christian Angermayer. procacciatore d’affari Il gruppo giapponese Softbank ha investito 900 milioni di euro in Wirecard nel 2019.

Persone che hanno familiarità con la questione hanno dichiarato al Financial Times ad aprile che BaFin ha dichiarato nei suoi procedimenti penali di sospettare che Schütz avesse ripetutamente utilizzato informazioni privilegiate durante la negoziazione di azioni Wirecard nel 2019 e nel 2020.

Schütz si è dimesso dal consiglio di amministrazione di Deutsche Bank a maggio dopo essere stato pubblicamente accusato di commenti controversi in una e-mail personale a Braun più di due anni fa.

Dopo che il “Financial Times” britannico ha divulgato l’indagine di Wirecard sulle accuse di un informatore di Singapore nel gennaio 2019, Schutz ha esortato Braun a “far entrare questo giornale!!!” in una e-mail, aggiungendo di aver recentemente acquistato azioni del gruppo di pagamento.

Dopo che l’indagine parlamentare sullo scandalo Wirecard ha reso pubblica l’e-mail a gennaio, Schütz si è scusato per le sue “osservazioni emotive e inappropriate”. Deutsche Bank ha affermato che questa e-mail è inaccettabile.

Quando ha annunciato le sue dimissioni a marzo, Schutz ha insistito sul fatto che non aveva nulla a che fare con la controversia relativa alla posta elettronica.

Rispettati

Schütz è entrato a far parte del consiglio di amministrazione della più grande banca tedesca nel 2017, quando il conglomerato cinese HNA ha iniziato ad acquistare azioni e alla fine ha detenuto una quota del 9,9%, diventando così il principale azionista della banca.

Le azioni di HNA sono state finanziate attraverso una complessa struttura di finanziamento detenuta dal veicolo di investimento di Schütz con sede a Vienna C-Quadrat e da una serie di holding offshore. Il gruppo cinese duramente colpito ha gradualmente ritirato il suo investimento.Schütz una volta deteneva personalmente la restante proprietà di HNA, diventando per breve tempo uno dei primi 20 azionisti della banca.