I quattro grandi fondi comuni di investimento petrolifero

Aziende nell’ambito del business Industria petrolifera e del gas Ci sono una vasta gamma di attività, tra cui perforazione, estrazione mineraria, servizi petroliferi, raffinazione del petrolio e trasporti. Il petrolio è un importante prodotto energetico in molte industrie in tutto il mondo e sebbene i sostituti del petrolio abbiano iniziato a fare progressi nel mercato dell’energia, la domanda di petrolio è ancora elevata.L’industria petrolifera offre agli investitori la partecipazione Mercato azionario in crescita Con esponenziale Margine di profitto A lungo termine.

Sebbene vi sia una domanda personale e commerciale di prodotti petroliferi su scala globale, l’industria petrolifera presenta grandi rischi per gli investitori.Può essere investito acquistando l’industria petrolifera Azioni di fondi comuni di investimento focalizzati sul settoreSebbene ci siano molti fondi comuni di investimento che detengono grandi quote nel settore petrolifero, la maggior parte dei fondi rientra nella categoria delle risorse naturali o dell’energia.

Punti chiave L’industria energetica può attrarre investitori che desiderano diversificare i propri portafogli di investimento, speculare sulla domanda di petrolio e combustibili fossili o considerarli come una copertura contro l’inflazione.

La missione del Fondo comune petrolio ed energia è quella di investire specificamente in questo settore, investendo la maggior parte del proprio portafoglio in società legate all’energia.

Esistono diversi fondi per l’energia, qui ne esaminiamo solo alcuni. Esistono anche ETF energetici, che possono essere opzioni più accessibili per i singoli investitori.

Azioni degli investitori di Vanguard Energy Fund (VGENX)

Il Pioneer Energy Fund è stato istituito nel 1984 per fornire servizi a lungo termine Apprezzamento del capitale Investire almeno l’80% del patrimonio del fondo in Azioni ordinarie Delle aziende sono principalmente impegnate in attività legate al settore energetico. La combinazione di petrolio e gas integrato e esplorazione e produzione di petrolio e gas, che rappresentano il 43,4% delle partecipazioni del fondo. Al 30 giugno 2021, il Vanguard Energy Fund gestisce 4,8 miliardi di dollari di asset degli investitori.

Al 30 giugno 2021, il tasso di rendimento annualizzato a 10 anni di VGENX è -2,69%.I gestori di fondi possono mantenere un livello relativamente basso Rapporto di spesa Il fondo è dello 0,37%. Gli investitori non devono pagare commissioni di vendita anticipate o differite per investire nel fondo, ma richiedono un investimento iniziale minimo di 3.000 dollari USA e un fatturato annuo del 23,8% delle attività.

Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX)

Il portafoglio di investimenti Fidelity Select Energy è supportato e gestito da Fidelity Investments ed è stato fornito per la prima volta agli investitori nel 1981. Gestore del fondo Focus a lungo termine sull’apprezzamento del capitale. FSENX investe almeno l’80% del patrimonio del fondo in titoli di società impegnate in attività nel settore energetico, tra cui petrolio, gas naturale, elettricità, carbone e nuova energia.Questo fondo non diversificato utilizza Analisi fondamentale Determinare l’investibilità dei titoli di ciascuna società in base allo stato finanziario e allo stato del settore. Al 30 giugno 2021, FSENX gestisce 1,3 miliardi di dollari di asset.

Il tasso di rendimento annualizzato a 10 anni di FSENX è -2,08% e il rapporto spese è dello 0,85%.Le quote di fondi comuni di investimento sono disponibili come spese di vendita non gravate e differite e no Investimento minimoIl tasso di rotazione delle attività del fondo è del 31% annuo. Le principali partecipazioni di FSENX includono Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, Royal Dutch e altre società collegate.

BlackRock Natural Resources Trust (MDGRX)

Risorse naturali BlackRock Fondo fiduciario Fondata nel 1994, mira a fornire agli investitori un investimento a lungo termine Crescita del capitale Investendo la maggior parte dei suoi 165,1 milioni di dollari in attività (al 19 luglio 2021) in titoli di società con grandi risorse naturali. I gestori di fondi includono spesso società coinvolte in energia, prodotti chimici, petrolio, gas naturale, carta, estrazione mineraria, acciaio e prodotti agricoli.

Al 30 giugno 2021, il tasso di rendimento annualizzato a 10 anni di MDGRX è dello 0,82% e il rapporto spese è dell’1,26%.Gli investitori devono pagare un onere di prevendita del 5,25% per eventuali azioni appena acquistate, nonostante il rinvio spese di vendita Nessuna valutazione viene effettuata al momento del riscatto. Gli account idonei e non idonei richiedono anche un investimento di almeno $ 1.000. Le partecipazioni principali includono Chevron, TotalEnergies, Vale e Royal Dutch.

Integrity Central and North America Resources Fund (ICPAX)

L’Integrity Mid-North American Resources Fund è disponibile per gli investitori attraverso la serie di fondi comuni di investimento Integrity ed è stato istituito nel 1999.I gestori di fondi investono la maggior parte del patrimonio del fondo in patria e all’estero Emittente Partecipa o beneficia dello sviluppo delle risorse situate nell’area del bacino di Williston.

Inoltre, il fondo può investire in titoli azionari di società che beneficiano o partecipano a Central and North American Resources.Alcuni titoli azionari inclusi nel fondo possono essere applicabili a fase di sviluppo O quelli senza reddito significativo. A luglio 2021, il patrimonio totale del fondo è di 119,6 milioni di dollari.

Il tasso di rendimento annualizzato a 10 anni di ICPAX è -2,23% e il rapporto spese è 1,50%. Gli investitori pagano una commissione di prevendita del 5% per tutti i nuovi investimenti e per acquistare azioni è richiesto un minimo di $ 1.000. Il suo tasso di turnover annuale è il più alto dei tre, rappresentando il 79,67% del patrimonio. Le principali partecipazioni di ICPAX includono Cabot Oil and Gas, Phillips 66, Pioneer Natural Resources e Archrock Inc.