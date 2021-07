I razzi dei talebani colpiscono il palazzo presidenziale di Kabulbul

Martedì, il presidente afghano Ashraf Ghani ha partecipato alle preghiere per l’Eid al-Adha musulmano e il palazzo presidenziale a Kabul, in Afghanistan, è stato colpito da razzi.

Mentre l’attacco ha avuto luogo, mentre gli Stati Uniti si preparavano a terminare la loro missione militare in Afghanistan alla fine del prossimo mese, i talebani riemersi hanno rafforzato il loro controllo sul paese.

Questa organizzazione islamica ha occupato vaste aree di territorio e controllato importanti posti di frontiera, privando Kabul di un’importante fonte di reddito e rendendola quasi interamente dipendente dagli aiuti esteri.

La bandiera dei talebani è stata issata la scorsa settimana al valico di frontiera di Spin Boldak nella provincia di Kandahar insieme alla bandiera del Pakistan, uno dei sette valichi di frontiera internazionali rivendicati dai ribelli islamici da giugno.

Il fallimento di Spin Boldak e Torghundi ai valichi di frontiera della provincia di Herat, nel nord-est dell’Afghanistan, con il Turkmenistan, è stata una grave battuta d’arresto per il governo assediato di Ghani, che sta cercando di riportare i talebani a colloqui di pace in stallo.

La gente ha sventolato bandiere talebane nella città di confine pachistana di Chaman dopo che i talebani hanno affermato di aver occupato il valico di frontiera di Spinboldak sul lato afghano. © Asghar Achakzai/AFP/Getty



“Questa è una strategia molto completa che non abbiamo mai visto nei talebani. Assedia le città, taglia le strade e chiude i valichi di frontiera internazionali”, ha detto Ahmed Rashid, autore di libri su Afghanistan, Pakistan e talebani (Ahmed Rashid). “Ciò che tiene insieme i talebani ora è la prospettiva di impadronirsi di Kabul, non la prospettiva di raggiungere un accordo di pace con Kabul”.

Nonostante gli sforzi congiunti degli Stati Uniti e dei suoi alleati, i colloqui tra Kabul e i talebani a Doha nel fine settimana si sono conclusi senza un accordo di cessate il fuoco, evidenziando l’indifferenza dei talebani a una soluzione politica mentre guadagnavano slancio.

L’aggravarsi della violenza ha spinto le persone a fuggire dalle zone rurali sotto il controllo dei talebani, dove sono state reintrodotte le regole repressive. Mentre il paese sta affrontando una crisi alimentare a causa della seconda siccità in quattro anni, gli insorti hanno anche sprecato importanti infrastrutture nelle città.

Asfandyar Mir, un analista dell’Asia meridionale presso la Stanford University, ha affermato che i talebani “vogliono che il governo diventi impraticabile e faccia una resa morbida”.

“Alcuni leader politici pensano che non ci sia modo di invertire o addirittura fermare la scivolata militare verso i talebani. Sono pronti a piegare le ginocchia, ha detto.

Ghani e il suo vicepresidente Amrullah Saleh hanno criticato pubblicamente il Pakistan, che secondo quanto riferito ha dato la leadership ai talebani rifugio Nel suo territorio, e desideroso di garantire i suoi interessi strategici nella regione per proteggerla dal suo principale concorrente, l’India.

Al vertice tenutosi in Uzbekistan la scorsa settimana, il presidente afghano Ashraf Ghani (a destra) e il primo ministro pakistano Imran Khan (a sinistra)



In un incontro regionale in Uzbekistan la scorsa settimana, Ghani ha affermato che Islamabad aveva inviato “10mila jihadisti” al confine nell’ultimo mese. Il presidente afghano è a pochi passi dal primo ministro pakistano Imran Khan e ha detto che Islamabad non è riuscita a convincere i talebani a impegnarsi “seriamente” nei colloqui di pace. Khan ha definito le osservazioni di Ghani “estremamente ingiuste” e ha aggiunto: “La pace in Afghanistan è la nostra massima priorità”.

Dopo che la figlia dell’ambasciatore afghano è stata brevemente rapita e “seriamente torturata” durante il fine settimana, Ghani ha ritirato l’inviato afghano in Pakistan.

Funzionari pakistani affermano che l’Afghanistan sta cercando di scaricare la colpa delle proprie falle nella sicurezza. Un alto funzionario del governo ha dichiarato: “A causa dell’improvviso ritiro delle truppe statunitensi dall’Afghanistan, i talebani stanno lanciando un’offensiva dopo l’altra. Questo non ha nulla a che fare con il Pakistan”.

Rispettati

La domanda è se le forze di sicurezza afghane hanno la forza e il sostegno internazionale per riconquistare aree perdute e valichi di frontiera in assenza di truppe statunitensi.

David Mansfield, analista dell’Afghanistan presso l’Overseas Development Institute, un think tank con sede a Londra, ha affermato che occupare il valico di frontiera “è un modo per non inseguire la città e prendere il riscatto di Kabul. Quando puoi creare questa crisi finanziaria, perché dovresti si perde la cattura?Soldato della città?

Gli analisti affermano che l’acquisizione del confine costringerà anche i paesi vicini, tra cui Iran e Turkmenistan, a contattare i talebani, rendendolo più legittimo quando testano la loro capacità di governare.

Questa strategia è una scommessa. Interrompendo il commercio, i talebani possono far arrabbiare i loro seguaci, che fanno affidamento sul flusso di merci tra i paesi per guadagnarsi da vivere.

“È una questione di chi batte le palpebre per primo”, ha detto Mansfield. “Questo è rischioso, ma il punto di confine è fondamentale. Questo è un altro modo per uccidere la città”.