I regolatori affermano che Cuba limita l’accesso ai social media di fronte a rare proteste

Foto del file: Durante l'epidemia di Coronavirus (COVID-19) a L'Avana, Cuba, l'11 luglio 2021, gli agenti di polizia hanno corso durante proteste e proteste a sostegno del governo.



2/2

Sarah Marsh ed Elizabeth Califord

L’Avana (Reuters) – La società globale di sorveglianza Internet NetBlocks ha dichiarato martedì che Cuba ha limitato l’accesso ai social media e alle piattaforme di messaggistica, tra cui Facebook e WhatsApp, in mezzo a diffuse proteste anti-governative.

Migliaia di cubani hanno partecipato domenica a manifestazioni in tutto il paese comunista per protestare contro una grave crisi economica https://www.reuters.com/world/americas/cubas-president-blames-discontent-us-sanctions -2021-07-12 Questo porta a carenze di beni di prima necessità e interruzioni di corrente. Hanno anche protestato per il modo in cui il governo ha gestito la pandemia di coronavirus e ha limitato le libertà civili.

In un paese che limita rigorosamente il dissenso pubblico, le proteste si sono sostanzialmente placate domenica sera quando le forze di sicurezza sono state dispiegate in strada.Il presidente Miguel Diaz-Canel ha invitato i sostenitori del governo a uscire e difendere la loro rivoluzione.

Nonostante questo, almeno un’altra protesta ha avuto luogo lunedì a Rajnella, un sobborgo meridionale dell’Avana. Secondo due residenti e videoclip visti da Reuters, centinaia di persone sono scese in strada.

“La gente continua a unirsi, a marciare pacificamente, cantando slogan come ‘Abbasso il comunismo’, ‘Libertà del popolo cubano’, ‘Non abbiamo medicine, abbiamo bisogno di cibo'”, ha detto il residente di 49 anni Waldo Herrera . ) Dire.

Herrera ha detto che i manifestanti hanno iniziato a lanciare pietre contro le forze di sicurezza e le forze di sicurezza hanno risposto sparando.

Secondo i resoconti ufficiali dei media martedì, un uomo è stato ucciso e diversi manifestanti e funzionari della sicurezza sono rimasti feriti. Non dice cosa ha causato la morte.

Lunedi tardi, un testimone della Reuters ha visto decine di persone lasciare Rajnella con delle mazze.

Gli attivisti affermano che il governo sta usando le cosiddette brigate di risposta rapida, un gruppo di reclutamento civile organizzato dal governo, per contrastare i manifestanti.

Hanno anche accusato il governo di aver tentato di interferire con le comunicazioni. L’Internet mobile lanciato più di due anni fa è stato un fattore chiave dietro le proteste, fornendo ai cubani più piattaforme per esprimere la loro insoddisfazione e consentendo alle persone di diffondersi rapidamente nelle strade.

Secondo i testimoni di Reuters, nella capitale ci sono state interruzioni regolari e atipiche di Internet mobile da domenica.

NetBlocks, con sede a Londra, ha dichiarato sul suo sito Web che Facebook, WhatsApp, Instagram e Telegraph di Cuba sono stati parzialmente interrotti lunedì e martedì.

Il direttore di Netblocks Alp Toker ha dichiarato: “I modelli ristretti osservati a Cuba indicano che le piattaforme di messaggistica utilizzate per organizzare e condividere le notizie di protesta in tempo reale vengono continuamente colpite.” “Allo stesso tempo, una parte della connettività viene preservata per mantenere la superficie normale. . “

Il governo non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Telegram e Facebook (Nasdaq:), possiede Instagram e WhatsApp. Azienda Twitter (New York Stock Exchange:) ha affermato di non aver riscontrato che il suo servizio fosse bloccato.

“La nostra arma è Internet. Se prendono Internet, saremo indifesi”, ha detto Gino Ocumares, residente all’Avana, perché ha cercato di connettersi alla rete di hotspot Wi-Fi del governo, ma non è riuscito. “Il governo non vuole che la gente veda la verità”.

‘provocatorio’

Il governo cubano ha affermato che queste manifestazioni sono state orchestrate da controrivoluzionari finanziati dagli Stati Uniti, un vecchio rivale della Guerra Fredda, e hanno manipolato la frustrazione della crisi economica causata principalmente dal decennale embargo commerciale statunitense.

I media statali hanno riferito martedì che Raul Castro, che si è dimesso da leader del Partito comunista cubano ad aprile, ha partecipato alla riunione di domenica del Politburo per risolvere la questione della “provocazione”.

Diaz-Canel ha dichiarato ad aprile che continuerà a consultarsi con Castro sulle questioni più importanti.

Gli anti-raduni dei sostenitori del governo si sono verificati continuamente. Martedì, circa 100 sostenitori con bandiere cubane si sono radunati in un viale centrale nel quartiere degli affari del Vedado dell’Avana.

Secondo Cubalex, un gruppo per i diritti umani in esilio, circa 150 persone sono state arrestate durante o dopo la più grande ondata di protesta di domenica, aggiungendo che finora è stato confermato che solo 12 persone sono state rilasciate.

“In molti interrogatori, abbiamo chiarito che nessuno ci ha ordinato di scendere in piazza dall’estero, e nessuno ci ha pagato un centesimo per fare quello che abbiamo fatto”, ha detto in una protesta il regista teatrale Uniol Garcia. L’Avana ha scritto domenica sulla sua pagina Facebook.

Ha detto che è stato rilasciato lunedì, ma i funzionari di polizia gli hanno detto che è ancora sotto inchiesta.

La società di monitoraggio della rete Kentik ha affermato che al culmine delle proteste all’Avana, intorno alle 16:00 di domenica, ha osservato che l’intero paese era offline per meno di 30 minuti. La società ha dichiarato martedì di aver osservato interruzioni di corrente minori da allora.

Il portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti Ned Price ha chiesto al governo dell’Avana di aprire tutti i metodi di comunicazione online e offline martedì.

Price ha detto alla conferenza stampa: “Spegnete la tecnologia e chiudete i canali di informazione: questo non aiuterà a risolvere i legittimi bisogni e desideri del popolo cubano”.

Le piattaforme di social media stanno affrontando crescenti richieste da parte dei governi di tutto il mondo di eliminare determinati contenuti e, in alcuni casi, i loro servizi sono stati limitati o vietati durante le proteste.

Il mese scorso, pochi giorni dopo che la piattaforma ha cancellato i post del presidente Muhammadu Buhari, la Nigeria ha annunciato una sospensione a tempo indeterminato di Twitter del Paese.