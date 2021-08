I regolatori britannici hanno multato £ 1,3 milioni per consulenti “incompetenti” per le pensioni in acciaio

Share it

Il regolatore finanziario del Regno Unito ha imposto la prima multa a un consulente che si è detto “gravemente incompetente” nel raccomandare il trasferimento dei risparmi per la pensione Membro del British Steel Pension Plan.

La Financial Conduct Authority ha annunciato lunedì di aver fornito consulenza a 422 clienti (inclusi 183 membri dei lavoratori siderurgici BSPS) a Jeffrey Edward Armin di Retirement and Pension Plan Services (RPPS) con sede nel Derbyshire. Imporre una multa di 1,3 milioni di sterline.

A causa dei cambiamenti nel regolamento pensionistico nel 2015, chiunque desideri accettare pagamenti in contanti Trasferire lattine a reddito fisso (DB) Un’altra pensione personale di valore superiore a £ 30.000 deve chiedere consiglio a un esperto di trasferimento di pensione.

In considerazione dei preziosi vantaggi forniti dalle pensioni DB, tra cui reddito pensionistico garantito, aumento dell’inflazione annua e pensioni per coniugi o partner civili superstiti, le autorità ritengono che l’azienda lo utilizzerà solo se può dimostrare chiaramente che è il migliore per il cliente Dovrebbe essere raccomandato di trasferire gli interessi.

Mentre consigliava i suoi clienti, FCA ha affermato che Amin non è riuscita a ottenere le informazioni necessarie per valutare se il trasferimento è adatto al cliente. Inoltre, si dice che abbia “in gran parte ignorato” informazioni importanti, come la situazione finanziaria del cliente e le esigenze di reddito dopo il pensionamento.

FCA ha affermato che in molti casi Armin informa i clienti dei preziosi vantaggi delle pensioni DB solo dopo che i clienti si sono ritirati dal piano.

La Fca ha affermato nella comunicazione ufficiale della sentenza che il consulente “ha causato danni a un gran numero di clienti, alcuni dei quali svantaggiati per età e condizioni economiche”. “Il signor Amin è molto incompetente quando consiglia i suoi clienti.”

Amin ha impugnato la decisione della Corte Suprema di FCA.

I 183 metalmeccanici membri di BSPS cercano Suggerimento di trasferimento La Fca ha stabilito che il valore era di 74 milioni di sterline. Ha aggiunto che 174 clienti BSPS hanno continuato a trasferire le loro pensioni su consiglio di Amin, amministratore unico di RPPS ed esperto di trasferimento pensionistico.

La FCA non ha specificato quanti dei 422 clienti hanno agito sulle raccomandazioni di Amin, ma il rapporto ha affermato che RPPS, che ora è in liquidazione, ha ricevuto tutte le commissioni raccomandate di 2,2 milioni di sterline, di cui il 55% è stato trattenuto da Amin e dalla sua azienda . Il regolatore ha detto.

Secondo la stima del 2017 di FCA che la compensazione media per le raccomandazioni pensionistiche DB scadenti è di circa 58.000 sterline, l’importo di compensazione raccomandato per le pensioni cattive relative al caso Amin può superare i 20 milioni di sterline.

Alastair Rush è un consulente finanziario che ha fornito scarsi consigli sui trasferimenti a molti lavoratori siderurgici e ha affermato che i membri di BSPS sono rimasti molto delusi.

Rush, fondatore e amministratore delegato di Echelon Wealthcare, ha dichiarato: “In generale, sono finanziariamente immaturi e credono a ciò che gli viene detto”.

“Non sanno quello che non sanno. Quelli che si fidano di lui [Armin] La perdita supererà di gran lunga il massimo di £ 85.000 del piano di compensazione dei servizi finanziari. “

Dal 2017 al 2018, circa 7.700 membri BSPS hanno ricevuto consulenza per il passaggio alle pensioni personali. In quasi la metà dei casi esaminati dalla FCA, questa raccomandazione sembrava inappropriata.

Il deputato laburista Nick Smith ha dichiarato: “Questo caso evidenzia l’urgente necessità della FCA di sviluppare un piano di soccorso a livello di settore per i lavoratori siderurgici perché la proposta di trasferimento della pensione è molto povera”, ha affermato il deputato laburista Nick Smith, che è coperto dal suo collegio elettorale gallese di Blaenau Gwent Migliaia di ex membri BSPS.

La corte superiore di FCA determinerà l’azione appropriata (se del caso) che FCA intraprenderà nel caso Armin.

Amin non ha risposto a una richiesta di commento.