I regolatori si rifiutano di sospettare l’insider trading nelle azioni Aston Martin e Daimler

I regolatori finanziari hanno indagato su sospetti insider trading nelle azioni di Daimler e Aston Martin, incluso l’acquisto di azioni della casa automobilistica di lusso britannica da parte del boss della Mercedes di Formula 1 Toto Wolff.

BaFin, l’autorità di regolamentazione del mercato tedesco, ha dichiarato di aver indagato sulle transazioni di Daimler e di aver trasmesso informazioni sulle transazioni in azioni di Aston Martin alle sue controparti della Financial Conduct Authority britannica.

BaFin ha dichiarato che non sono state trovate prove per l’indagine. FCA ha rifiutato di commentare. Una persona a conoscenza della vicenda ha affermato che la Fca non ha ancora avviato un’indagine.

Il quotidiano canadese Le Journal de Montréal ha riportato per primo alcune azioni normative.

Wolf possiede circa un terzo del team Mercedes, che ha vinto il campionato di F1 per sette stagioni consecutive e ha acquistato azioni di Aston Martin nell’aprile 2020.

Daimler, la società madre di Mercedes quotata a Francoforte, possiede anche una quota di minoranza in Aston Martin.

Wolf ha acquistato una quota dello 0,95% di Aston Martin da veicoli da lui controllati. Lawrence Walk, Il presidente esecutivo della casa automobilistica britannica.

Il mese successivo, Aston Martin ha nominato Tobias MorseEx capo del business AMG ad alte prestazioni di Mercedes come amministratore delegato. Alla fine di ottobre, Daimler ha dichiarato che avrebbe aumentato la propria partecipazione in Aston Martin da meno del 5% al ​​20%. Dal 2013, Daimler detiene azioni di Aston Martin.

Mercedes F1 ha dichiarato che Wolf non era a conoscenza di questi due piani quando ha acquisito le azioni e “tutte le informazioni pertinenti sono state comunicate alle autorità finanziarie britanniche a tempo debito”. Mercedes ha affermato che Wolf non ha acquisito o scambiato azioni o titoli Daimler l’anno scorso.

Dal 17 aprile dello scorso anno, il prezzo delle azioni Aston Martin è aumentato di oltre due terzi a 19,62 sterline per azione, con un valore di mercato di oltre 2,2 miliardi di sterline. Secondo i dati di Standard & Poor’s Global Intelligence, le azioni di Wolf ora valgono 13,9 milioni di sterline.

La casa automobilistica Aston Martin è indipendente da Il team di F1 che porta il suo nomeIl miliardario canadese Stroll possiede l’Aston Martin F1 e ha guidato un consorzio che ha salvato la casa automobilistica lo scorso anno. Mercedes fornisce motori e cambi per il team Aston Martin F1.

Daimler ridurrà la sua partecipazione nel team Mercedes F1 a un terzo entro la fine dell’anno dopo che la società petrolchimica di Jim Ratcliffe Ineos acquisirà un terzo del team.