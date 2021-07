I regolatori statunitensi reprimono le società quotate cinesi

La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha dichiarato venerdì che le società cinesi devono rivelare di più sulla loro struttura e sui collegamenti con il governo cinese prima di diventare pubbliche negli Stati Uniti.

Dopo che l’offerta pubblica del gruppo cinese Didi Chuxing ha suscitato polemiche, Gary Gensler, presidente delle società statunitensi e dei regolatori del mercato, ha chiesto al personale di garantire che le aziende cinesi aumentino la trasparenza.

Gensler ha dichiarato in una dichiarazione: “Ho chiesto ai dipendenti di richiedere alcune informazioni agli emittenti esteri relative alle società operative cinesi prima che le loro dichiarazioni di registrazione diventino effettive”. dichiarazione.

Ha aggiunto: “Credo che questi cambiamenti miglioreranno la qualità complessiva della divulgazione nelle dichiarazioni di registrazione degli emittenti offshore associati alle società operative cinesi”.

I nuovi regolamenti della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti sono stati annunciati da Pechino all’inizio di questo mese che avrebbero Stringere le restrizioni Gli elenchi all’estero includono normative più severe sui dati detenuti da queste società.

Venerdì Pechino ha ribadito la sua intenzione di rafforzare la supervisione delle quotazioni all’estero.L’Ufficio politico del Comitato centrale del PCC Dire È deciso a “migliorare” il quadro normativo.

I regolatori cinesi di Internet hanno specificamente accusato Didi, che ha raccolto $ 4 miliardi di fondi da un elenco di New York pochi giorni fa, di violare le leggi sui dati personali e ha ordinato la rimozione delle sue app dall’app store cinese.

La repressione di Pechino ha spaventato gli investitori americani e ha causato un calo del prezzo delle azioni della società di quasi il 50% nelle ultime settimane. Tuttavia, sono leggermente aumentati nell’ultima settimana.Secondo i rapporti, la società sta considerando di privatizzare di nuovo poche settimane dopo la quotazione ed è aumentata del 15% negli ultimi due giorni.

Questa controversia ha sollevato la questione se Didi abbia spiegato pienamente agli investitori i rischi normativi che deve affrontare in Cina, in particolare i frequenti contatti con i regolatori cinesi prima della quotazione a New York.

Diversi studi legali statunitensi hanno intentato azioni collettive contro la società per conto degli azionisti, mentre due membri del Comitato bancario del Senato hanno invitato la SEC Società di sondaggi.

La SEC non ha dichiarato se sta conducendo o se intende condurre un’indagine. Tuttavia, le nuove regole annunciate venerdì richiederanno alle aziende di avere una comprensione più chiara di come sono strutturati i loro prodotti. Molte società cinesi, tra cui Didi, utilizzano società di comodo offshore per vendere le proprie azioni per evitare le restrizioni cinesi sulle quotazioni estere.

Gensler ha affermato venerdì che tali società dovrebbero distinguere chiaramente tra l’attività della società di comodo e l’attività della società operativa cinese, nonché l’esatta relazione finanziaria tra le due.

“Temo che gli investitori ordinari non si rendano conto di detenere azioni di una società di comodo, piuttosto che azioni di una società operativa cinese”, ha affermato.

Ha aggiunto che le società dovrebbero dichiarare se hanno ricevuto o negato il permesso dalle autorità cinesi di quotarsi negli Stati Uniti, incluso se eventuali approvazioni iniziali siano state successivamente revocate.

Devono inoltre dichiarare che se non consentono all’Accounting Oversight Committee delle società quotate statunitensi di ispezionare i loro contabili tre anni dopo la quotazione, possono essere cancellate dalla quotazione.