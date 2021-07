I rendimenti dei titoli del Tesoro USA a 10 anni hanno toccato il minimo di 19 settimane – shareandstocks.com

Share it

Il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni è ancora sotto pressione dopo il suo più grande calo dalla fine di febbraio.

I dati pessimistici degli Stati Uniti e il dilemma COVID-19 hanno pesato sul sentimento del mercato.

I verbali della riunione del FOMC e della riunione di emergenza della Banca centrale europea si sono concentrati sui catalizzatori di rischio.

Nelle prime contrattazioni asiatiche di mercoledì, il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni ha continuato la recente tendenza del mercato ribassista di circa l’1,35%, in calo di 1,5 punti base (bps). Quando i trader statunitensi sono tornati da una lunga pausa, il calo dell’obbligazione è stato il più grande calo dal 26 febbraio del giorno precedente.

I titoli del Coronavirus (COVID-19) e i dati deboli degli Stati Uniti hanno nuovamente sollevato preoccupazioni per un’altra recessione economica nel mercato. Prima del verbale della riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) di oggi e dell’inaspettata riunione della BCE di giovedì, anche la mancanza di dati/eventi importanti e un sentimento cauto potrebbero supportare queste mosse.

Le nuove varianti del coronavirus e la loro resistenza ai vaccini hanno portato a recenti nuove preoccupazioni sulla pandemia. Questa è diventata un’altra preoccupazione delle economie in via di sviluppo, compresi alcuni paesi sviluppati come l’Australia, dove il colpo è molto lento.

D’altra parte, il PMI del settore dei servizi ISM statunitense è sceso al di sotto del 63,5 previsione E 64,0 è prima di 60,1 a giugno. Questi dati sono stati rilasciati dopo un mix di dati sull’occupazione negli Stati Uniti pubblicati venerdì per indagare sui falchi della Fed. Tuttavia, con la ripresa del nuovo virus corona, le condizioni economiche non sono favorevoli agli ottimisti del mercato. Vale la pena notare che anche le lente aspettative di inflazione degli Stati Uniti misurate dal tasso di inflazione di pareggio a 10 anni della Federal Reserve Bank di St. Louis (FRED) hanno soppresso il sentimento del mercato.

Altrove, la disputa USA-Cina, la Brexit e la Casa Bianca hanno spinto il mondo a fornire aiuto ai paesi in via di sviluppo. Riunione straordinaria della Banca centrale europea (BCE).

sebbene Verbale riunione FOMC Particolare attenzione sarà prestata ai dettagli delle differenze tra i responsabili politici: è ampiamente previsto che la Banca centrale europea manterrà una politica monetaria espansiva, ma lo stato dell’incontro è sorprendente e richiede agli operatori di rimanere cauti.

Nel complesso, nonostante la forte posizione assunta dalla Bank of Australia, l’ondata di desiderio dei funzionari della banca centrale di tagliare e aumentare i tassi di interesse sembra essersi placata. Tuttavia, i rialzisti non sono usciti dalla situazione, mantenendo il mercato teso.

