I rendimenti delle obbligazioni dell’Eurozona aumentano prima che Spagna e Paesi Bassi vendano obbligazioni – shareandstocks.com

* Rendimenti dei titoli di stato periferici nell’Eurozona tmsnrt.rs/2ii2Bqr

Reuters, martedì 22 giugno i rendimenti obbligazionari dell’Eurozona sono leggermente aumentati, poiché l’attenzione del mercato si è spostata sull’offerta di obbligazioni emesse da Spagna e Paesi Bassi.

La Spagna ha ricevuto una domanda iniziale per un nuovo bond decennale da 40 miliardi di euro, che sarà quotato in seguito martedì.

Gli analisti prevedono che l’obbligazione aumenterà di almeno 8 miliardi di euro (9,52 miliardi di dollari).

I Paesi Bassi raccoglieranno fino a 2 miliardi di euro attraverso le aste per riaprire le obbligazioni a 15 anni.

Mentre gli investitori si preparavano per l’offerta, i rendimenti hanno continuato a salire martedì, con il rendimento dei titoli di stato tedeschi a 10 anni in aumento di 2 punti base a -0,15% alle 0732 GMT.

Anche i rendimenti dei titoli di stato italiani sono aumentati, mantenendo il divario di rendimento dei titoli a 10 anni attentamente osservato tra Italia e Germania a circa 105 punti base.

L’attenzione più ampia rimane sui rendimenti dei titoli della Fed e del Tesoro USA. La scorsa settimana, i responsabili delle politiche si aspettavano un’accelerazione del calendario per gli aumenti dei tassi, poiché hanno anticipato le loro aspettative di primo aumento dei tassi dal 2024 al 2023.

Ciò ha spinto al rialzo i rendimenti dei titoli del Tesoro a breve termine che sono sensibili alle variazioni dei tassi di interesse, mentre i rendimenti dei titoli del Tesoro a lungo termine sono diminuiti, perché la mossa ha mostrato che la Fed non avrebbe permesso all’inflazione di salire come avevano temuto in precedenza gli investitori, appiattendosi così la curva dei rendimenti USA.

Da quando la Federal Reserve ha rilasciato una dichiarazione la scorsa settimana, anche i rendimenti dei titoli di stato nella zona euro sono aumentati, ma i rendimenti dei titoli tedeschi a breve termine sono leggermente aumentati, il che è diverso dai forti aumenti delle loro controparti statunitensi.

“La Banca centrale europea non ha nemmeno lasciato intendere che inasprirà la politica”, ha affermato Rishi Mishra, stratega dei tassi di interesse di Futures First.

Ha aggiunto: “La parte lunga sta seguendo i tassi di interesse degli Stati Uniti, mentre la parte corta è ancorata alla Banca centrale europea”.

Il presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde (Christine Lagarde) ha dichiarato lunedì che non è il momento di consentire aumenti dei tassi di interesse, la Banca centrale europea manterrà condizioni di finanziamento favorevoli, che potrebbero sostenere i prezzi delle obbligazioni di martedì.

Il focus di martedì è ancora la Banca centrale europea, il capo economista Philip Ryan terrà un discorso alle 14:00 GMT, seguito da Isabel Schnabel, membro del consiglio di amministrazione alle 17:30 GMT.

L’attenzione si concentra anche sulla testimonianza del presidente della Federal Reserve Jerome Powell in un’audizione al Congresso alle 18:00 GMT.

“Dal momento che non ci sono quasi altri dati per valutare l’impatto della politica sui tassi di interesse statunitensi, per ora dovrebbe essere ancora in una posizione dominante”, hanno detto ai clienti gli analisti di ING. (1 USD = 0,8403 Euro) (Segnalazione di Yoruk Bahceli, montaggio di Raissa Kasolowsky)

leggi di più