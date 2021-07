I rendimenti obbligazionari più bassi non sono più una buona notizia per le azioni

L’autore è il presidente del Queen’s College, dell’Università di Cambridge e consigliere di Allianz e Gramercy

Il forte calo dei rendimenti dei titoli di stato statunitensi la scorsa settimana è una buona notizia per gli investitori azionari, o lo pensereste in base alla recente esperienza.

Ma la sensazione sul mercato di giovedì non è stata così: c’è stata una svendita diffusa nel mercato azionario, che ha portato più persone a porre una domanda chiave se avremmo avuto troppe cose buone, ovvero, i tassi di interesse sono stati artificialmente molto basso per troppo tempo. Mentre gli investitori si preparano a digerire le notizie di questa settimana sull’inflazione e sulla politica della Fed, questo problema diventa ancora più importante.

Il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni è crollato da circa l’1,70% alla fine del primo trimestre all’1,25% durante la sessione di negoziazione di giovedì, per poi rimbalzare venerdì. Dati i risultati di una maggiore crescita e inflazione, sono state proposte tre principali spiegazioni per questa mossa controintuitiva.

La cosa più preoccupante è che a causa di dati non così forti provenienti da Cina e Stati Uniti e preoccupazioni sulla diffusione delle varianti Covid Delta in Europa e nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo, il mercato ha scontato un significativo deterioramento delle prospettive di crescita. Tuttavia, è difficile dire che questi venti contrari alla ripresa globale faranno scendere i rendimenti, per non parlare dei livelli estremamente bassi dei tassi di interesse nominali e reali.

Il secondo è legato alla politica, intorno alla Banca centrale europea segnale Una posizione politica più moderata. Ancora una volta, è difficile allinearsi con la portata di questa mossa.Inoltre, l’annuncio della BCE ha coinciso con liberato I verbali della riunione della Fed hanno confermato che le tendenze accomodanti si sono leggermente indebolite.

La terza spiegazione basata sulla tecnologia per il calo dei rendimenti sembra più convincente. Più i rendimenti scendono in questo modo controintuitivo, maggiore è la pressione sui coraggiosi che stanno ancora scommettendo che i prezzi delle obbligazioni diminuiranno o sottovaluteranno l’indice di riferimento. Anche l’acquisto di fondi pensione potrebbe essere atteso da tempo, poiché questi fondi pensione hanno rinunciato ad attendere un punto di ingresso migliore per acquistare attività per far fronte alle passività. In effetti, la natura improvvisa della volatilità del mercato della scorsa settimana è coerente con il “trading di resa”, ad esempio “Non mi interessa il livello, basta completarlo”.

Per qualche tempo, gli investitori azionari hanno accettato rendimenti insolitamente bassi, che è il fulcro della dipendenza a lungo termine della banca centrale da politiche non convenzionali. Alleviano l’onere del debito della società, rendono molto facile il rifinanziamento del debito e aprono varie possibilità per fusioni e acquisizioni e offerte pubbliche iniziali. Hanno anche promosso la buona ingegneria finanziaria vecchio stile, hanno cambiato la struttura del capitale e hanno beneficiato gli azionisti rispetto ai creditori.

Rispettati

Allora cosa c’è dopo l’improvvisa indigestione del mercato? La risposta più probabile è un rimbalzo a breve termine guidato da tre temi che influenzano profondamente il comportamento degli investitori: TINA, ovvero non c’è altra scelta che titoli con rendimenti così bassi; BTD, mentre l’ondata di liquidità continua, acquista sui cali di; e FOMO , preoccupato di perdere un altro aumento del mercato azionario.

Sebbene questo sia il risultato più probabile a breve termine, ciò non dovrebbe escludere un’analisi prospettica dei due rischi correlati. Il primo ha a che fare con i cosiddetti “impairment”, cioè coloro che scommettono sul miglioramento dell’economia attraverso il “reinflation trading” riducendo al contempo le posizioni rischiose. Ciò comporterà la riduzione delle partecipazioni di titoli ad alto rischio e la riduzione dell’esposizione a titoli di stato privi di rischio, e il risultato sarà un contagio sfavorevole a una gamma più ampia di attività finanziarie.

Un altro futuro più preoccupante potrebbe essere la continuazione degli eventi recenti, ovvero l’economia e il sistema finanziario potrebbero aver attraversato troppe cose buone.

Poiché la Fed è rimasta indietro rispetto all’inflazione e i problemi dal lato dell’offerta si sono dimostrati più persistenti, cresce la preoccupazione che più la banca centrale attende di ridurre i suoi acquisti mensili di obbligazioni per 120 miliardi di dollari, più è probabile che sarà costretta a un certo punto. Allo stesso tempo, l’eccessiva speculazione si intensificherà, più risorse saranno allocate male in tutta l’economia e si genererà più debito insostenibile.

Quello che mi è chiaro è che ci stiamo avvicinando irresistibilmente a un tema chiave dell’economia e del mercato, non solo negli Stati Uniti: è ancora possibile uscire in maniera ordinata dal già lunghissimo periodo di super easing? Politica monetaria?