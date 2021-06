I repubblicani criticano Harris per aver visitato il confine tra Stati Uniti e Messico Reuters

Harris si terrà a El Paso dal segretario del Dipartimento per la sicurezza interna (DHS) Alejandro Majorcas, dal presidente della commissione giudiziaria del Senato Dick Durbin e da Veronica Escobar, in Texas, accompagnati dai rappresentanti del Partito Democratico.

Il funzionario ha dichiarato che il programma di Harris non è influenzato dalle azioni dell’ex presidente Donald Trump. “Posso assicurarvi che non ascolteremo i suggerimenti dell’ex presidente”.

Un funzionario della Casa Bianca che ha chiesto di non essere nominato ha detto a Reuters che la strategia non è cambiata. “Continua a dire che visiterà il confine, ma è più come ‘quando è il momento giusto'”, ha detto il funzionario.

Harris ha visitato il confine tra Stati Uniti e Messico dalla California come senatrice e procuratore generale, ed è stata attaccata dai repubblicani durante la visita in Messico e Guatemala questo mese, come parte dei suoi sforzi per ridurre l’immigrazione dalla regione verso gli Stati Uniti.

I funzionari della Casa Bianca hanno affermato per mesi che gli sforzi di Harris per fermare gli immigrati dall’America centrale si concentrano sulla diplomazia e che è diversa dalle questioni di sicurezza delle frontiere, che giovedì hanno dato un tono diverso.

