I repubblicani del Senato degli Stati Uniti hanno esortato a rinviare il voto bipartisan sulle infrastrutture Reuters

Il senatore John Thun, il secondo repubblicano alla Camera dei rappresentanti, ha esortato Schumer a rinviare il voto di mercoledì se la legislazione non sarà pronta per allora.

Non è chiaro se il disegno di legge bipartisan otterrà i voti necessari per fare progressi mercoledì. Il senatore repubblicano Rob Portman, uno dei leader dell’organizzazione, ha affermato che se la legislazione non è ancora pronta, voterà contro il disegno di legge. Il leader repubblicano al Senato Mitch McConnell una volta ha detto che la camera alta non dovrebbe votare su un disegno di legge fino a quando il senatore non lo vede.

WASHINGTON (Reuters)-I repubblicani al Senato degli Stati Uniti lunedì hanno invitato il leader democratico Chuck Schumer a rinviare un voto procedurale sul pacchetto infrastrutturale bipartisan perché i negoziatori stanno lottando per trovare un modo per coprire il costo della misura.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi dei cambi non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.