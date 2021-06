I repubblicani spendono più dei democratici a maggio per riconquistare il Congresso degli Stati Uniti Reuters

Un portavoce repubblicano ha affermato che i $ 175.900 spesi al Trump Sea Lake Estate Club a Palm Beach, in Florida, sono stati utilizzati per pagare il ritiro di aprile del resort per i donatori repubblicani.

Al contrario, DNC ha speso meno di 9 milioni di dollari, inclusi 200.000 dollari per la raccolta fondi online su Facebook (NASDAQ:). I politici americani usano gli annunci di Facebook per raggiungere piccoli donatori, che sono un’importante fonte di finanziamento della campagna.

Washington (Reuters)-Il braccio di raccolta fondi repubblicano ha raccolto meno soldi dei democratici a maggio, ma ha speso di più, spendendo milioni di dollari negli sforzi per vincere il Congresso e i laghi marini dell’ex presidente Donald Trump $ 175.900 per il Manor Resort.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.