I revisori dovrebbero trasmettere scetticismo professionale ai clienti prima di riferire prematuramente alle autorità di regolamentazione – Serba Dinamik – shareandstocks.com

KUALA LUMPUR (25 giugno): stamattina il prezzo delle azioni di Serba Dinamik Holdings Bhd è sceso al minimo storico di 46,5 sen. La scorsa notte ha rilasciato una dichiarazione per ribadire la sua posizione secondo cui il suo ex revisore esterno KPMG PLT si è effettivamente impegnato a violare il contratto, e Quest’ultimo dovrebbe comunicare i propri sospetti professionali al cliente, piuttosto che segnalarlo prematuramente all’autorità di regolamentazione.

In risposta ai comunicati stampa emessi dalla Securities Commission (SC) e da Bursa Malaysia, la compagnia petrolifera e del gas (O&G) ha anche ribadito la sua posizione secondo cui KPMG ha sollevato la questione dell’audit del gruppo in modo inappropriato.

Serba Dinamik fa riferimento alla decisione di KPMG (KPMG) del mese scorso secondo cui una bandiera rossa di revisione è apparsa nei libri contabili della società per il periodo di 12 mesi che termina il 31 dicembre 2020.

Successivamente, SC ha annunciato nella prima settimana di giugno di aver iniziato a indagare sulla controversia tra Serba Dinamik e KPMG sulla gestione delle questioni di audit e di aver ottenuto documenti e registrazioni da Serba Dinamik per assistere nelle sue indagini.

“Siamo molto grati a queste due istituzioni (CSRC e Bursa Securities) per averci ricordato la legge sugli obblighi di segnalazione dei revisori alla SFC.

“Tuttavia, teniamo a precisare che nell’adempimento di questo dovere, i revisori sono i più responsabili nell’esprimere opinioni professionali, ovvero hanno effettivamente violato o non hanno eseguito le leggi stabilite, non solo le loro ragionevoli convinzioni.

“Accettiamo anche i suggerimenti delle due autorevoli organizzazioni. Ringraziamo i revisori per aver utilizzato un certo scetticismo professionale durante il processo di audit, ma questo puro sospetto deve essere comunicato al cliente per risolvere il problema. Non basta dubitare. Il rapporto non è positivo per l’azienda e per il mercato”, ha dichiarato ieri Serba Dinamik in un comunicato stampa.

La dichiarazione è stata rilasciata dopo che KPMG ha annunciato le sue dimissioni da revisore esterno presso Serba Dinamikc per il fatto che non era in grado di svolgere le proprie funzioni in modo indipendente.

Nella dichiarazione, Serba Dinamik ha anche sottolineato di non aver mai affermato che il suo nuovo presidente Datuk Mohamed Ilyas Pakeer Mohamed abbia “comunicato formalmente con qualsiasi istituzione”, vale a dire lo scambio e la Commissione di regolamentazione dei titoli.

“Siamo grati che l’agenzia non abbia studiato a fondo i fatti di questo caso, che sono ancora in libertà”, ha aggiunto.

Per ricapitolare, Mohamed Ilyas ha affermato in una conferenza stampa martedì di aver discusso in precedenza della presunta violazione del contratto e dell’inadempimento di KPMG con SC e Bursa Malaysia.

Sia la Securities Regulatory Commission che Bursa Malaysia hanno successivamente negato l’incontro con Muhammad Ilias.

Il comitato ha sottolineato che dopo che Serba Dimanik ha intentato una causa contro KPMG, i revisori dovrebbero poter svolgere i loro compiti, esprimere opinioni indipendenti senza paura e svolgere i loro compiti senza ritorsioni.

I problemi di audit divulgati al pubblico alla fine del mese scorso hanno spazzato via il valore di mercato di Serba Dinamik di oltre 4 miliardi di ringgit. Il prezzo delle sue azioni è crollato da RM1.61 prima della notizia al livello attuale inferiore a 50 sen.

Il mese scorso KPMG ha sottolineato agli amministratori indipendenti della società la discrepanza relativa alla transazione di 4.54 miliardi di RM.

Azionisti istituzionali come l’Employees Provident Fund (EPF) e il Kumpulan Wang Persaraan Diperbadankan (KWAP) hanno ridotto le loro quote nella società.

Al momento in cui scriviamo, il prezzo delle azioni di Serba Dinamik è sceso di 6 sen, o dell’11,2%, a 47,5 sen, con una capitalizzazione di mercato di 1,77 miliardi di RM.

