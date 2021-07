I rialzisti del petrolio prestano attenzione all’OPEC perché i prezzi del greggio statunitense hanno raggiunto il loro miglior trimestre in un anno

Share it

Barani Krishnan

I rialzisti di Investing.com-Oil rimangono diffidenti nei confronti dell’OPEC perché, sebbene i produttori prevedano di aumentare la produzione e si dice che una variante del virus abbia causato un nuovo focolaio di coronavirus, mercoledì il petrolio greggio statunitense colpirà un altro anno a causa dell’ottimismo sulla domanda di carburante. trimestre.

Il prezzo di riferimento del petrolio statunitense scambiato a New York si è aggirato intorno ai 74 dollari al barile durante l’ora di pranzo a New York e si prevede che aumenterà del 25% nel secondo trimestre.

Questa è la migliore performance del WTI in tre mesi da quando è aumentata del 92% nel secondo trimestre del 2020, quando è passata da 20 $ a 40 $ USA dopo l’interruzione della domanda di Covid.

Si prevede che il benchmark petrolifero globale scambiato a Londra aumenterà del 18% in questo trimestre.

John Kilduff, socio fondatore del New York Energy Hedge Fund, ha dichiarato: “Sebbene le varianti delta del virus stiano ora imperversando, dato che la campagna di vaccinazione COVID in tutto il mondo occidentale è migliore del previsto, questo si è dimostrato un esempio di petrolio. Trimestrale.” Il fondo viene nuovamente capitalizzato.

“C’è anche molta incertezza su quale accordo l’OPEC potrebbe raggiungere in termini di crescita della produzione nei prossimi mesi, quindi penso che l’affermazione qui sia un cauto ottimismo”.

L’OPEC, che è composta da 13 membri dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio guidata dall’Arabia Saudita, incontrerà giovedì 10 alleati della produzione di petrolio guidati dalla Russia per considerare l’aumento della produzione dopo che i prezzi del greggio continuano a salire per diversi mesi.Alcuni analisti temono su questo potrebbe iniziare a influenzare la domanda.

Alcuni membri dell’alleanza allargata per la produzione di petrolio (chiamata OPEC+) sperano di aumentare sostanzialmente la produzione per massimizzare le entrate ai prezzi correnti. La Russia è uno di questi, secondo quanto riferito, cercando di aumentare la produzione di 800.000 barili.

Molto dipenderà dal fatto che il ministro del petrolio saudita Abdulaziz bin Salman consentirà un aumento sufficiente a minare lo slancio al rialzo del mercato. Questo numero è compreso tra 500.000 e 1 milione di barili al giorno.

Il segretario generale dell’OPEC Mohamed Barkindo ha dichiarato martedì che il consumo di petrolio nella seconda metà del 2021 dovrebbe essere di 5 milioni di barili al giorno in più rispetto alla prima metà.

Ha affermato che le scorte di petrolio dei paesi sviluppati nell’OCSE o nell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico sono ora inferiori alla media 2015-19.

Nonostante ciò, ha comunque esortato a essere cauto riguardo al sostanziale aumento della produzione dell’OPEC+, che ad aprile 2020 detiene ancora circa 5,8 milioni di barili di petrolio dal mercato quando inizia a tagliare la produzione al culmine della pandemia che interrompe la domanda.

Oltre ai tagli alla produzione dell’OPEC, nell’ultimo mese, poiché il volume del traffico nelle città statunitensi è tornato ai livelli pre-pandemia e le raffinerie hanno massimizzato l’uso del petrolio greggio per produrre benzina per soddisfare la domanda prevista di carburante, i prezzi del petrolio, in particolare il WTI i prezzi del petrolio ne hanno risentito, sostenuti dal forte calo delle scorte.

I dati diffusi mercoledì dalla US Energy Information Administration hanno mostrato ancora una volta che le scorte sono diminuite di ben 6,7 milioni di barili la scorsa settimana, rispetto alle aspettative di un calo di 4,7 milioni di barili.

Il tasso di utilizzo della capacità della raffineria statunitense è stato del 92,9% la scorsa settimana, il livello più alto nell’estate del 2019, ben prima dell’inizio della pandemia lo scorso anno.

La scorsa settimana si è registrato un aumento di 1,52 milioni di barili, mentre la previsione è di un calo di 886.000 barili, che indica un aumento delle attività di raffinazione.

Includendo il gasolio, si prevede una diminuzione di 869.000 barili, mentre si prevede un aumento di 486.000 barili.

Oltre al consumo interno, anche le esportazioni di greggio degli Stati Uniti la scorsa settimana sono aumentate da una media di 3,65 milioni di barili al giorno della settimana precedente a 3,72 milioni di barili al giorno.

Allo stesso tempo, la produzione di greggio statunitense è rimasta stagnante a 11,2 milioni di barili al giorno.