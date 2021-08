I ricercatori della New York University hanno accusato Facebook di “silenziare” i loro account dopo che sono stati disabilitati

Un gruppo di ricercatori della New York University che ha studiato le pratiche di targeting degli annunci politici di Facebook ha accusato la società di social media di averli “silenziati” dopo aver interrotto il loro accesso alla piattaforma.

Nell’ambito del Cyber ​​Security Center dell’università, il New York University Advertising Observatory ha avviato un progetto dallo scorso anno: 16.000 volontari hanno scaricato un’estensione del browser che ha permesso loro di raccogliere dati sugli annunci politici mostrati loro su Facebook.

Ha lo scopo di rivelare le tendenze relative ai finanziamenti pubblicitari e alla disinformazione e se il contenuto è micro-targettato per determinati gruppi di persone. Il dipartimento fa anche parte di una coalizione di ricercatori che lavorano sulla disinformazione sui vaccini contro il coronavirus.

Tuttavia, Facebook, che non ha autorizzato il progetto, ha inviato una lettera di sospensione e disdetta ai ricercatori l’anno scorso per motivi di privacy, esortandoli a interrompere la raccolta dei dati.

Più tardi martedì, Facebook ha dichiarato in un post sul blog di aver “disabilitato l’accesso ad account, applicazioni, pagine e piattaforme relative al progetto”, inclusi account personali accademici, in violazione dei suoi termini di servizio.

In particolare, ha affermato che l’estensione del browser del ricercatore ha raccolto dati che non erano visualizzabili pubblicamente sulla piattaforma e “informazioni sugli utenti di Facebook che non hanno installato o accettato la raccolta”.

Mike Clark, direttore della gestione dei prodotti di Facebook, ha scritto nel post: “Stiamo intraprendendo queste azioni per prevenire la scansione non autorizzata e per proteggere la privacy delle persone in conformità con il nostro piano sulla privacy”.

Dopo lo scandalo Cambridge Analytica, i social network hanno cercato di controllare meglio i dati a cui possono accedere gli estranei: i dati di 87 milioni di utenti sono stati raccolti da un accademico e condivisi con l’ormai defunta società di consulenza politica.

Ma i critici ritengono che per impedire una ricerca responsabile sulla sua piattaforma, abbia sollevato problemi di privacy.Una specie di Piano separato supportato da Facebook Anche la condivisione dei dati con gli studiosi di scienze sociali nel 2019 è stata ostacolata dalle preoccupazioni sulla privacy aziendale.

Facebook ha una libreria di trasparenza della pubblicità politica pubblica, che contiene informazioni come le persone dietro la pubblicità politica e quanto spendono per questi annunci.Tuttavia, non descrive come gli annunci sono mirati agli utenti e la biblioteca stessa ha Qualcosa non va.

Laura Edelson, ricercatrice capo di Ad Observatory, ha accusato Facebook di “mettere a tacere” il suo progetto in una dichiarazione perché ha rivelato problemi sulla sua piattaforma e ha affermato che l’organizzazione “ha sempre messo [user privacy] Il primo è il nostro lavoro”.

“Negli ultimi anni, abbiamo utilizzato questo tipo di accesso per scoprire difetti sistemici nella libreria di annunci di Facebook, identificare la disinformazione negli annunci politici, comprese molte diffidenze nei confronti del nostro sistema elettorale, e studiare che Facebook ha chiaramente amplificato la disinformazione del Partito”, ha detto Edelson. “Sospendendo il nostro account, Facebook ha effettivamente posto fine a tutto questo lavoro”.

Mark Warner, presidente del Comitato speciale per l’intelligence del Senato degli Stati Uniti, ha dichiarato in una dichiarazione che il progetto della New York University espone “pubblicità che viola i termini di servizio di Facebook, annunci di schemi finanziari fraudolenti e predatori e la politica di essere inappropriatamente omessi dal poco brillante di Facebook. annunci. pubblicizzare”. biblioteca”.

Ha definito la decisione della società “profondamente preoccupante” e ha invitato il Congresso ad agire “per portare maggiore trasparenza nel mondo oscuro della pubblicità online”.